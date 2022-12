5 tips για να στήσεις το ιδανικό desktop στο σπίτι

Sponsored Content

Αρχικά, πριν καν ξεκινήσεις την έρευνα αγοράς και πάρεις τους δρόμους στα μαγαζιά τεστάροντας το ένα σύστημα μετά από το άλλο, θα πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει το βασικότερο απ’ όλα. Το εάν χρειάζεται πραγματικά να έχεις στο σπίτι σου ένα custom desktop.

Πρόσεξε. Μην απαντήσεις βιαστικά. Κάνε έναν κόπο και ξανασκέψου του. Δεν σε αποθαρρύνουμε από την επιθυμία σου να στήσεις το δικό σου desktop. Αντιθέτως, είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε αφενός να σιγουρευτείς ότι το χρειάζεσαι και αφετέρου για να φτιάξεις το ιδανικό μηχάνημα για τις δικές σου ανάγκες και μόνο!

Ας πάρουμε ως δεδομένο ότι για να είσαι εδώ, έχεις ήδη καταλήξει ότι χρειάζεσαι ένα σταθερό υπολογιστή και όχι κάποιο laptop. Σημαντικό πρώτο βήμα είναι να ξεκαθαρίσεις με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους θέλεις τον υπολογιστή που θα φτιάξεις.

Εάν είσαι gamer για παράδειγμα και θες να ξεκινήσεις να μπιλντάρεις το απόλυτο gaming εργαλείο, τότε εξέτασε πρώτα τα έτοιμα συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. Αν νιώθεις ότι δεν σε καλύπτουν γι΄αυτό που θες, τότε έχεις το πράσινο φως να προχωρήσεις.

Εάν πάλι, είσαι πιο πολύ του Netflix and Chill, του καθημερινού work from home μήπως να δεις πάλι τα έτοιμα συστήματα; Υπάρχουν αρκετά value for money που θα σε καλύψουν πλήρως. Εάν όμως είσαι πανέτοιμος να streamάρεις περιεχόμενο, να μοντάρεις, να επεξεργάζεσαι φωτογραφίες και γενικά να τρέχεις στο desktop σου «βαριά» προγράμματα τότε η ιδανική λύση είναι να τον φτιάξεις μόνος σου.

Βudget, budget και πάλι budget

Μην τρομάζεις! Απλά θέλουμε να κατανοήσεις ότι είναι τρομερά σημαντικό να ορίσεις συγκεκριμένο budget το οποίο δεν πρόκειται να σου δημιουργήσει… προβλήματα στην τσέπη. Αρχικά, μην υπερβάλλεις εαυτόν. Πήγαινέ το βήμα – βήμα. Ξεκίνα με το να εντοπίσεις τα hardware που θέλεις. Προσπάθησε να το βάλεις στη wishlist σου και να περιμένεις για τυχόν προσφορές. Εάν το αγοράσεις κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εκπτώσεων, με την τιμή του να έχει πέσει ακόμα και ελάχιστα από την αρχική, έστω και έτσι θα έχεις εξοικονομήσεις ορισμένα χρήματα. Ποσό το οποίο μπορείς να βάλεις για την αγορά ενός άλλου hardware κ.ο.κ.

CPU, motherboard, Ram

Όπως θα γνωρίζεις, αν έχεις μπει ζεστά στο… «παιχνίδι» του να μπιλντάρεις το δικό σου desktop εργαλείο, οφείλεις να δώσεις βάση στον επεξεργαστή του υπολογιστή σου, τη μητρική του κάρτα αλλά και την μνήμη RAM. Εξέτασε και εδώ προσεκτικά και σημείωσε ακριβώς τον σκοπό για τον οποίο θέλεις το μηχάνημα.

Στο λέμε αυτό για να επιλέξεις με βάση τις πραγματικές σου ανάγκες και όχι με το εάν αυτή π.χ η RAM που κοιτάς είναι η καλύτερη που κυκλοφορεί στην αγορά. Ναι μεν μπορεί να ισχύει το τελευταίο, αλλά διερωτήσου το εξής: Καλύπτει ή… υπερκαλύπτει τις ανάγκες σου; Εάν συμβαίνει το δεύτερο, τότε προτείνουμε να μην την αποκτήσεις τώρα.

Είναι σίγουρο ότι εάν υιοθετήσεις αυτή τη λογική για κάθε κομμάτι του συστήματος που θα φτιάξεις, θα χαλάσεις πολλά περισσότερα χρήματα απ’ όσα είχες εξαρχής ορίσει. Επομένως, θα ήταν σοφό να μην επιλέγεις πάντα το ακριβότερο.

Αναβάθμιση

Ακόμη ένα συχνό λάθος που πράττουν αρκετά άτομα όταν επιχειρούν να φτιάξουν το δικό τους desktop είναι ότι κοιτούν αποκλειστικά το σήμερα. Σίγουρα εκείνα με τα οποία θα επιλέξεις να χτίσεις το PC σου θα πρέπει να είναι ιδανικά στο σήμερα, αλλά πόσο θα σε βολέψουν στο μέλλον;

Αυτό θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από τις ανάγκες σου. Σκέψου αν τυχόν πρόκειται αυτές να αλλάξουν στο μέλλον. Αν ναι, τότε με ποιον τρόπο; Αν καταφέρεις κάπως να βρεις μια άκρη εκεί, τότε είσαι σε πολύ καλό δρόμο για μια ιδανική αγορά. Έχε στο νου σου ότι ένα από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα ενός σταθερού υπολογιστή σε σύγκριση με ένα φορητό είναι η αναβάθμιση. Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα, απλά χρειάζεται προσοχή στην αρχική σου αγορά. Σιγουρέψου ότι θα έχεις χτίσει από την αρχή ένα σύστημα που να υποστηρίζει αναβαθμίσεις. Να διαθέτει τόσο τις προοπτικές όσο και τις δυνατότητες βελτίωσης που θα επιθυμήσεις.