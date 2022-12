Qatar-gate: Έφοδος στα σπίτια του Αντόνιο Παντζέρι – Εκδίδονται η κόρη και η σύζυγός του στο Βέλγιο

Οι ιταλικές εισαγγελικές αρχές συναίνεσαν στο αίτημα έκδοσης στο Βέλγιο της συζύγου του Αντόνιο Παντζέρι και της κόρης του, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση RAI. Οι δύο γυναίκες βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, σε διαφορετικά σπίτια του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή. Ο συνήγορος τους είχε αντιταχθεί στο αίτημα των βελγικών αρχών να εκδοθούν στις Βρυξέλλες, ζητώντας περιθώριο μιας εβδομάδας για να μελετήσει τη δικογραφία. Έφοδος της οικονομικής αστυνομίας σε σπίτια του Αντόνιο Παντζέρι Την ίδια ώρα, 17.000 ευρώ κατασχέθηκαν από κατοικία του Αντόνιο Παντζέρι έξω από το Μιλάνο, ενώ στο σπίτι του στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, βρέθηκαν 500.000 ευρώ κατά τη διάρκεια εφόδου της οικονομικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, 17.000 ευρώ κατασχέθηκαν χθες από την οικονομική αστυνομία, μετά από έφοδο στη μονοκατοικία του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή, Αντόνιο Παντζέρι (ο οποίος κρατείται στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια των ερευνών για σκάνδαλο διαφθοράς) σε χωριό έξω από το Μπέργκαμο της βόρειας Ιταλίας. Στην συγκεκριμένη μονοκατοικία βρίσκεται, σε κατ΄ οίκον περιορισμό και απομόνωση, η σύζυγος του Παντζέρι, Μαρία Ντολόρες Κολεόνι. Η κόρη της, βρίσκεται επίσης σε κατ΄οίκον περιορισμό, σε άλλο διαμέρισμα. Δεν μπορούν να έχουν καμία επαφή με δημοσιογράφους ή συγγενείς και τα κινητά τους τηλέφωνα έχουν κατασχεθεί. Παράλληλα, σε έφοδο που πραγματοποιήθηκε σε άλλο διαμέρισμα του Παντζέρι, στο Μιλάνο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατασχέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές. Στην κατοικία του στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού τύπου, έχουν βρεθεί 500.000 ευρώ. Η εφημερίδα Corriere della Sera προσθέτει ότι «η έφοδος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας των Βρυξελλών για φερόμενη δωροδοκία από το Κατάρ και το Μαρόκο, ως αντάλλαγμα για μια υποστηρικτική σχέση με μέρος του Ευρωκοινοβουλίου». Ειδήσεις σήμερα:Πέθαναν τρία από τα παιδιά που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Βρετανία Δεσμεύεται η περιουσία της Καϊλή στην Ελλάδα – Είχε εταιρεία real estate με τον σύζυγο Μητσοτάκης: Παραλάβαμε 121 άθλιες εγκαταστάσεις – Σήμερα λειτουργούν 31 οργανωμένοι χώροι για μετανάστες

