Qatar Gate: Οι ποινές που προβλέπονται για όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο διαφθοράς

Για τις ποινές που πρόκειται να αντιμετωπίσουν όσοι εμπλέκονται στο Qatar Gate μίλησε στην ΕΡΤ ο Νίκος Κορογιαννάκης. O δικηγόρος που γνωρίζει το νομικό σύστημα του Βελγίου έκανε λόγο για σοβαρά παραπτώματα, για τα οποία, εφόσον αποδειχθούν οι κατηγορίες, ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει τρία έως πέντε έτη φυλάκισης. Για την προφυλάκιση “Αυτή τη στιγμή, από τις πληροφορίες που έχουμε κι εμείς από δημόσια Μέσα, της απαγγέλθηκαν σήμερα το απόγευμα οι τρεις κατηγορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Σύμφωνα με τη βελγική δικονομία, πρέπει μέσα σε 48 ώρες αυτή η προφυλάκιση που διατάχθηκε από τον ανακριτή να επιβεβαιωθεί από το δικαστικό συμβούλιο. Μέσα σε αυτές τις 48 ώρες λοιπόν θα έχει η υπεράσπισή της πρόσβαση στον φάκελο που μέχρι τώρα δεν είχε” τόνισε ο κ. Κορογιαννάκης. “Οι δικηγόροι τους έχουν πρόσβαση στο φάκελο μόνον εφόσον προφυλακιστούν, όπως έγινε σήμερ. Τότε αποκτούν πρόσβαση στον φάκελο για 48 ώρες και στη συνέχεια επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται η απόφαση του ανακριτή – δικαστή για προφυλάκιση από δικαστικό συμβούλιο, από ανθρώπους που δεν έχουν ξαναδεί την έρευνα, δεν έχουν ξαναδεί τα χαρτιά και στην οποία οι δικηγόροι της αγορεύουν” εξήγησε. Για την ασυλία Όσον αφορά στο ζήτημα της ασυλίας, ο κ. Κορογιαννάκης εξήγησε ότι προκειμένου οι βελγικές αρχές να το αποφύγουν, πρέπει να συλλάβουν τον ευρωβουλευτή επ αυτοφώρω. “Επ αυτοφώρω σημαίνει την ώρα που διαπράττει κάποιο ποινικό αδίκημα, είτε την ώρα που λαμβάνει τη δωροδοκία, γιατί περί αυτού συζητάμε εδώ, είτε τη στιγμή κατά την οποία προσπαθεί να αποκρύψει προϊόντα εγκλήματος. Δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες, αλλά πάντως μόνον αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο μπορεί να υπάρξει απόφαση προφυλάκισης. Πρόκειται για τη διάταξη που περιέχει το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρει ρητά ότι δεν μπορεί να γίνει επίκληση της ασυλίας όταν υπάρχει σύλληψη επ αυτοφόρω. Υπάρχει πράγματι σύλληψη το επ αυτόφωρο; Υποθέτω ότι οι δικηγόροι της σε 48 ώρες από τώρα, κάποια στιγμή την Τετάρτη το πρωί, θα κληθούν να το εξηγήσουν και να το πολεμήσουν ενώπιον των δικαστών“. Για την ποινή της Εύας Καϊλή Όσον αφορά στις ποινές που επισείουν οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η κα Καϊλή, ο κ. Κορογιαννάκης απάντησε ότι πρόκειται για σοβαρά παραπτώματα. “Ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει τρία έως πέντε έτη φυλάκισης, εφόσον αποδειχθούν οι κατηγορίες αυτές, δηλαδή και η παθητική δωροδοκία – δωροληψία, όπως τη λέμε και η σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση“. Για το ενδεχόμενο κατ οίκον περιορισμού κράτησης ο δικηγόρος τόνισε: “Μπορεί αλλά για να διαταχθεί η προσωρινή κράτηση πρέπει να συντρέχουν μια σειρά από προϋποθέσεις και ο κατηγορούμενος είναι αυτός, ο οποίος πρέπει να εξηγήσει γιατί οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται σε περίπτωση κράτησης στο σπίτι. Υποθέτω ότι το σημαντικότερο πρόβλημα για την κα Εύα Καϊλή και για την οποία δικαιολογείται η προσωρινή κράτηση είναι η δυνατότητά της και των συγκατηγορουμένων της να επηρεάσουν την έρευνα και να εμποδίσουν την έρευνα. Κατά συνέπεια, νιώθω ότι υπάρχει ένας πολύ ισχυρός λόγος να μην απελευθερωθεί αμέσως, εφόσον αληθεύουν αυτές οι κατηγορίες“. Η διαδικασία μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης Μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος της, η Εύα Καϊλή φέρεται να οδηγήθηκε στις κεντρικές φυλακές των Βρυξελλών, Σεν Ζιλ (Saint-Gilles). Σύμφωνα με την διαδικασία, η πρώην -πλέον- αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παραμείνει στις φυλακές έως πέντε ημέρες. Στην συνέχεια θα εμφανιστεί ξανά ενώπιον των Αρχών, οι οποίες θα αποφασίσουν εάν θα παραμείνει προφυλακισμένη έως την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης ή αν θα αφεθεί ελεύθερη. Τα κριτήρια για το αν θα παραμείνει προφυλακισμένη είναι τρία. Εάν κριθεί ύποπτη φυγής, εάν θα κριθεί ύποπτη τέλεσης ίδιων ή παρόμοιων αδικημάτων και εάν θα υπάρξει συμπαιγνία, εάν δηλαδή βρει τα άτομα που θα καταφέρουν να σβήσουν τα ίχνη της και την αθωώσουν τελικά στο δικαστήριο. Μέχρι την έναρξη της διαδικασίας θα περάσει περίπου ένας με ενάμισης χρόνος. Ειδήσεις σήμερα: Ψαράκης: «Είμαι βαθιά απογοητευμένος, πως μπλέχτηκε η Εύα σε τέτοια βρωμιά;» Δολοφονία στο Μαρούσι: Σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα αντιμετώπιζε η 17χρονη που μαχαίρωσε την 22χρονη Χιόνια στο Λονδίνο: Χάος και ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ – Δείτε φωτογραφίες

