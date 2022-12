Qatargate: Δείτε το «σφραγισμένο» από την αστυνομία γραφείο της Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες – Βίντεο Η Εύα Καϊλή βρίσκεται προσωρινά σε φυλακές υψίστης ασφαλείας στην περιοχή των Βρυξελλών, εν αναμονή της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου Σφραγισμένο είναι, πλέον, το γραφείο της Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες με την πρόσβαση σε αυτό να απαγορεύεται καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως επιβεβαιώνει βίντεο που «ανέβασε» στο Twitter η Ιρλανδή δημοσιογράφος Méabh Mc Mahon, η οποία ασχολείται με το ρεπορτάζ του Ευρωκοινοβουλίου. Στο βίντεο, διακρίνεται η πόρτα του γραφείου, η οποία έχει «σφραγιστεί» με ταινία που φέρει σήμανση της αστυνομίας. Στο μεταξύ, η Εύα Καϊλή βρίσκεται προσωρινά στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Saint Jilles, στην περιοχή των Βρυξελλών, εν αναμονή της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου για το εάν θα παραμείνει προφυλακισμένη ή όχι με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά. Ειδήσεις σήμερα:Πέθαναν τρία από τα παιδιά που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Βρετανία Δεσμεύεται η περιουσία της Καϊλή στην Ελλάδα – Είχε εταιρεία real estate με τον σύζυγο Μητσοτάκης: Παραλάβαμε 121 άθλιες εγκαταστάσεις – Σήμερα λειτουργούν 31 οργανωμένοι χώροι για μετανάστες BEST OF NETWORK 12.12.2022, 12:19 12.12.2022, 16:55 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 09:35 12.12.2022, 09:35 12.12.2022, 17:30

