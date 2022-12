Άμεση ανάλυση Focus: «H άπληστη Καΐλή καταδεικνύει το μεγάλο ηθικό πρόβλημα της Ευρώπης» Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του γερμανικού περιοδικού στις Βρυξέλλες το σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, αποτελεί σοκ για τους Ευρωπαίους ηθικολόγους Σε μια απίστευτη ομιλία, η Εύα Καΐλή επαινεί το Κατάρ από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου. Με τα λόγια αυτά ξεκινά το άρθρο του ο ανταποκριτής του γερμανικού περιοδικού «Focus» στις Βρυξέλλες, Χανς Γιούργκεν Μόριτς, επισημαίνοντας ότι, το σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται η Εύα Καιλή, αποτελεί σοκ για τους Ευρωπαίους ηθικολόγους: Σε ότι αφορά τα ηθικά ζητήματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται γενικά στο απυρόβλητο των Βρυξελλών. Οι διακηρύξεις αλληλεγγύης της για την Ουκρανία, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική ασφυξία, είναι ακόμη και αξιολύπητες. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει από καιρό δηλώσει ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι ένα ζήτημα επιβίωσης του πολιτισμού και του πλανήτη. Και τα σημάδια διαφθοράς στην Ουγγαρία είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καταπολεμηθούν. Οι ευρωβουλευτές πέφτουν από τα σύννεφα της ηθικής ανωτερότητας, καθώς ενισχύονται οι υποψίες ότι η Σοσιαλίστρια αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου τους, η Ελληνίδα Εύα Καϊλή, θα μπορούσε να είναι ύποπτη για διαφθορά. Υπόθεση Καϊλή: «Αμαυρώνεται η εικόνα της», «χάνεται η εμπιστοσύνη της», «μιλάμε για τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς» Ο επικεφαλής της ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) στο Ευρωκοινοβούλιο, Ντάνιελ Κάσπαρι, έμεινε «έκπληκτος» λέγοντας πως «αυτό που λέγεται ότι συνέβη στο περιβάλλον ττων Σοσιαλδημοκρατών σημαίνει τεράστια ζημιά στην εικόνα της ομάδαςαλλά δυστυχώς και για ολόκληρο το Ευρωκοινοβούλιο». Ο ευρωβουλευτής στο κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) Ντένις Ράντκε, εκφράζουν φόβους για μια «τεράστια απώλεια εμπιστοσύνης στους βουλευτές όλων των κομμάτων». Από την πλευρά του, ο βουλευτής των Πρασίνων, Ντάνιελ Φρόιντ, κάνει λόγο για «τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς». Ο ειδικός που έχει επιφορτιστεί με το θέμα καταπολέμησης της δωροδοκίας, απαιτεί όχι μόνο όλοι οι ευρωβουλευτές να αποκαλύψουν εδώ και τώρα τις συναντήσεις τους με εκπροσώπους τρίτων χωρών, αλλά και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Για την κυρία Καϊλή, η οποία συνελήφθη χθες κι έκτοτε έχει διαγραφεί από το κόμμα της, το ΠΑΣΟΚ, την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου όπως και την αντιπροεδρία, υπάρχουν προφανώς βάσιμες υποψίες ότι επέτρεψε στο Κατάρ να την δωροδοκήσει με ανταλλάγματα. Σακούλες με χρήματα κατασχέθηκαν στο σπίτι της Ο αντιπρόεδρος της Ευρωκοινοβουλίου από το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP), Νίκολα Μπέερ υποπτευόταν «δύο πρόσωπα» πίσω από την Ελληνίδα αντιπρόεδρο. Η Καϊλή, όπως και άλλοι ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου του συντρόφου της, χρειάστηκε να απαντήσουν σε ερωτήσεις των βελγικών ανακριτικών αρχών. Σχετικά με το Κατάρ, το οποίο είχε δεχθεί διεθνή κριτική λόγω των συνθηκών εργασίας των ξένων εργαζομένων στην κατασκευή των χώρων του Μουντιάλ, η Καϊλή είχε δηλώσει τον Νοέμβριο από το βήμα της βουλής ότι η οικοδέσποινα χώρα του μεγάλου αθλητικού γεγονότος είναιένα αραβικό κράτος μεταρρυθμίσεων με αξιέπαινη εργατική νομοθεσία. Λίγο αργότερα, σακιά γεμάτα χαρτονομίσματα φέρεται να βρέθηκαν στο διαμέρισμα της 44χρονης αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Οι ερευνητές προφανώς πιστεύουν όταν έλαβε πολύτιμα δώρα από το Κατάρ. Φρίκη και ντροπή στο Ευρωκοινοβούλιο Τις τελευταίες ώρες, έχει γίνει «ντόρος» στους κόλπους των Σοσιαλιστών και των Σσοσιαλδημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου ανήκε η Καϊλή έως ότου την πετάξουν έξω κακήν κακώς. Ο επικεφαλής των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, Γενς Γκάιερ, ανέβασε στο Twitter το ακόλουθο μήνυμα: «Εμείς ως κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) της Ευρώπης εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τη δημοκρατία, αλλά η διαφθορά την καταστρέφει», δήλωσε στο γερμανικό ραδιόφωνο, προσθέτοντας ότι, οι θέσεις της ΕΕ για το Κατάρ πρέπει τώρα να μπουν στο μικροσκόπιο. Οι συνέπειες του σκανδάλου είναι μέχρι στιγμής απρόβλεπτες, όχι μόνο για το Κατάρ. Αυξάνονται τώρα οι απαιτήσεις και στο Ευρωκοινοβούλιο για αναστολή των διαπραγματεύσεων σε ότι αφορά τη διευκόλυνση χορήγησης στους πολίτες της χώρας του Κόλπου. Σύμφωνα με τον Τέρι Ράιντκε, συμπρόεδρο της Ομάδας των Πρασίνων, το ίδιο το Ευρωπαικοινοβούλιο πρέπει να αντιμετωπίσει ένα ηθικό δίλημμα: «Σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία, πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία του», υπογράμμισε. Οι πολέμιοι της Ευρώπης νιώθουν ικανοποίηση Ο επικεφαλής των Γερμανών Πρασίνων στις Βρυξέλλες, Ράσμους Άντρεσεν, εξέφρασε την απογοήτευσή του με τα ακόλουθα λόγια: «Όλοι οι βουλευτές και οι εργαζόμενοι που μάχονται έντιμα για τις πεποιθήσεις τους 70 έως 80 ώρες την εβδομάδα υποφέρουν από την κακή συμπεριφορά των συναδέλφων τους. Ντρέπομαι για τους συναδέλφους μου», τόνισε. Πάντως, το σκάνδαλο διαφθοράς είναι βούτυρο στο ψωμί του αντιμεταναστευτικού-ξενοφοβικού κόμματος AfD και όλων όσων είναι πολέμιοι των Βρυξελλών. Ο ευρωβουλευτής του AfD Γκούναρ Μπεκ υποστήριξε ότι «οι Σοσιαλιστές παρουσιάζονται πάντα ως δάσκαλοι ηθικής, αλλά είναι προφανώς επιρρεπείς στο διαφθορά. Είναι επίσης κατανοητό ότι θα επηρεαστούν και άλλες ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, οι Χριστιανοδημοκράτες, οι Σοσιαλδημοκράτες όπως επίσης και οι οι Πράσινοι, ψήφισαν πρόσφατα υπέρ της χαλάρωσης της έκδοσης βίζας για τους Καταριανούς , ενώ εμείς φυσικά αντιτασσόμασταν».

