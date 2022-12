Απόστολος Γκλέτσος: «Αποθεώνει» Τσίπρα στη Λαμία – «Να τος, να τος ο πρωθυπουργός» Δείτε βίντεο με τον Απόστολο Γκλέτσο να υποδέχεται με ιδιαίτερη θέρμη τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, στην περιοχή του Περιοδεία στην πρωτεύουσα της Στερεάς Ελλάδας έκανε το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Τον υποδέχθηκαν στην πλατεία Πάρκου, ο βουλευτής Γιάννης Σαρακιώτης, πρώην βουλευτές και στελέχη του κόμματος καθώς και πολίτες. Σύμφωνα με τα τοπικά lamiareport και lamianow, ανάμεσα στις ατάκες του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και στις αντιδράσεις του κοινού, μια φωνή ξεχώριζε. Και αυτή δεν ήταν άλλη από του Απόστολου Γκλέτσου. «Νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός», φώναζε ο ηθοποιός, κοιτάζοντας ανάμεσα στο κοινό. Οι φωνές του μάλιστα σκέπασαν την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έδειξε να έρχεται σε αμηχανία. Δείτε το βίντεο: Best of Network 13.12.2022, 12:30 13.12.2022, 15:31 13.12.2022, 10:47 13.12.2022, 10:00 13.12.2022, 14:47 13.12.2022, 10:00

