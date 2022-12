Βίκτορ Όρμπαν: «Τρολάρει» το Ευρωκοινοβούλιο με φόντο την Καϊλή Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας «καλημέρισε» σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον προσωπικό λογαριασμό στο Twitter με ένα χιουμοριστικό εικονίδιο Ανεξέλεγκτες πολιτικές διαστάσεις εκλαμβάνει η υπόθεση διείσδυσης του Κατάρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο («Qatar-gate»), καθώς τα όσα έχουν προκύψει από τις έρευνες τις τελευταίες ώρες, με πρωταγωνιστές Ευρωβουλευτές και στελέχη του, οξύνουν την κριτική απέναντι στο θεσμό και τη λειτουργία του, με πρώτους τους ευρωσκεπτικιστές ηγέτες να εξακοντίζουν τα βέλη της κριτικής τους προς τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς. Ανάμεσά τους, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος «καλημέρισε» σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον προσωπικό λογαριασμό στο Twitter με ένα χιουμοριστικό εικονίδιο, στο οποίο αναγράφεται «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται σοβαρά για τη διαφθορά στην Ουγγαρία», στον απόηχο του «παγώματος» των ευρωπαϊκών κονδυλίων λόγω διαφθοράς και καταπάτησης του Κράτους Δικαίου. Ειδήσεις σήμερα: Κυνηγητό e-αποδείξεων για έκπτωση φόρου έως 2.300 ευρώ Από την Ντόχα, στις φυλακές του Σαιν-Ζιλ η Καϊλή – Οι κατηγορίες, οι ποινές και τα ερωτήματα Φιλίνη VS Μπάρμπα: Το τρολάρισμα και η κόντρα χρόνια δεν κοιτά BEST OF NETWORK 13.12.2022, 12:30 13.12.2022, 11:37 13.12.2022, 10:47 13.12.2022, 10:43 13.12.2022, 09:38 13.12.2022, 10:00

