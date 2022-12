Βαρβιτσιώτης: Δεν είναι δυνατό υποψήφιες προς ένταξη χώρες να απειλούν χώρες-μέλη της ΕΕ με πυραυλικές επιθέσεις Τι δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών προσερχόμενος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες «Χρειάζεται να στείλουμε το μήνυμα ότι υποψήφιες προς ένταξη χώρες όπως η Τουρκία δεν είναι δυνατό να απειλούν χώρες-μέλη της ΕΕ με πυραυλικές επιθέσεις», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Στη ατζέντα του Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται και η έκθεση των συμπερασμάτων της Επιτροπής για τη διεύρυνση, που αφορά και την Τουρκία. Αναφερόμενος στις εκκρεμείς αποφάσεις για την ενεργειακή κρίση, ο κ. Βαρβιτσιώτης επεσήμανε ότι οι προτάσεις που έχει καταθέσει η Ελλάδα για θεσμικές παρεμβάσεις, όπως για επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, βρίσκονται ακόμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί έχουν την υποστήριξη άλλων 14 χωρών-μελών. Τέλος, υπογράμμισε πως είναι «απαραίτητο να ολοκληρωθεί η έρευνα για τη διαφάνεια στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατό», σημειώνοντας ότι «οι πρόσφατες αποκαλύψεις έχουν θίξει το κύρος του» και τόνισε την ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις για τη διαφήμιση και την προβολή των ευρωβουλευτών ώστε να διασφαλιστούν οι μέγιστες δυνατές συνθήκες διαφάνειας. Ειδήσεις σήμερα: Την Τετάρτη κρίνεται η προφυλάκιση της Καϊλή – Άνοιξε το «Κουτί της Πανδώρας» στις Βρυξέλλες Βροχές και καταιγίδες για σήμερα – Διαφωνούν οι μετεωρολόγοι για τον καιρό των Χριστουγέννων Δίκη για Μάτι: «Άφησα τη μητέρα μου να καεί για να σώσω σύζυγο και παιδιά» Best of Network 13.12.2022, 12:30 13.12.2022, 11:37 13.12.2022, 10:47 13.12.2022, 10:00 13.12.2022, 09:38 13.12.2022, 10:00

