Βορίδης σε ΣΥΡΙΖΑ: Σας έχει διαφύγει ότι έχετε δύο ειδικά δικαστήρια; Αντιπαράθεση του υπουργού Εσωτερικών με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, στη Βουλή «Σας έχει διαφύγει ότι έχετε δύο ειδικά δικαστήρια;” ρώτησε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, στη Βουλή, στο πλαίσιο αντιπαράθεσής τους με αφορμή τις υποθέσεις Καϊλή και Πάτση. «Είμαι περήφανος για το κόμμα μου, που κυβέρνησε τεσσεράμισι χρόνια τη χώρα και δεν τόλμησε κανείς να μας κατηγορήσει ούτε για μισό σεντ, και είναι αυτές οι ώρες, που χρειάζεται να μιλάμε για το ηθικό πλεονέκτημα, απέναντι στη διαφθορά, στη διαπλοκή και στον βούρκο που μας πνίγει όλους» είχε αναφέρει νωρίτερα, σε παρέμβασή του, κατά τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τη δημοτική αστυνομία, ο τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο υπουργός Εσωτερικών απάντησε ότι δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι κατηγορούμενοι στη Δικαιοσύνη, ο κ. Παπαγγελόπουλος και ο κ. Παππάς. Ο κ. Βορίδης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διαφθορά δεν είναι ενδημική σε κάποιο κόμμα, είπε ωστόσο ότι εντοπίζει την εξής διαφορά: Ο κ. Πάτσης έφυγε από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ και από το κόμμα «αυθωρεί και παραχρήμα» χωρίς να περιμένει κανείς καμιά απόφαση δικαστηρίου. Κρίθηκε η συμπεριφορά. Το ίδιο, με άλλο σκεπτικό, έκανε το ΠΑΣΟΚ. Εσείς, είπε ο κ. Βορίδης στον κ. Ζαχαριάδη, «τον κ. Παππά και τον κ. Παπαγγελόπουλο τους έχετε καμάρι και τιμή, και κορώνα στο κεφάλι σας». Όσο για το «τεκμήριο αθωότητας», ο κ. Βορίδης είπε ότι «δεν είναι αλά καρτ, ισχύει και για την κυρία Καϊλή και για τον κ. Πάτση, και εδώ κρίνουμε την συμπεριφορά και την στάση των κομμάτων απέναντι σε αυτούς που κατηγορήθηκαν». Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκη, ότι η κα Καϊλή υπήρξε δούρειος ίππος της ΝΔ, ο κ. Βορίδης είπε ότι η κα Καϊλή εξελέγη ευρωβουλευτής επειδή κάποιοι αρχηγοί της την τοποθέτησαν στα ψηφοδέλτια. «Δεν λέω ότι γνώριζαν κάτι και το παρέβλεψαν, αλλά τι σχέση έχει να βγαίνει ανακοίνωση με κρατούμενη την κυρία Καϊλή [..] στην οποία λέει ότι εγώ την διαγράφω επειδή είναι δούρειος ίππος της νέας Δημοκρατίας. Εάν το πρόβλημα ήταν πολιτικό γιατί δεν την διέγραψε τότε, και την διέγραψε την ημέρα της σύλληψης της;» αναρωτήθηκε ο κ. Βορίδης. Ειδήσεις σήμερα:Πέθαναν τρία από τα παιδιά που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Βρετανία Δεσμεύεται η περιουσία της Καϊλή στην Ελλάδα – Είχε εταιρεία real estate με τον σύζυγο Μητσοτάκης: Παραλάβαμε 121 άθλιες εγκαταστάσεις – Σήμερα λειτουργούν 31 οργανωμένοι χώροι για μετανάστες BEST OF NETWORK 12.12.2022, 18:02 12.12.2022, 15:02 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 20:07 12.12.2022, 20:08 12.12.2022, 17:30

