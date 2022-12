Βουλή: Αρχίζει το απόγευμα η πενθήμερη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2023 Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί – το αργότερο – τα μεσάνυχτα του Σαββάτου – Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει ονομαστική φανερή ψηφοφορία, Με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των κομμάτων, αρχίζει το απόγευμα στην ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023. Το ενδιαφέρον αναμένεται να κορυφωθεί το ερχόμενο Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2022, με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλ. Τσίπρα και των αρχηγών των κομμάτων. Η συζήτηση του προϋπολογισμού θα ολοκληρωθεί – το αργότερο – τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει ονομαστική φανερή ψηφοφορία, η οποία – κατά παράδοση – λογίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» έχει ήδη γίνει δεκτό, κατά πλειοψηφία, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Οι βουλευτές της ΝΔ ψήφισαν υπέρ του σχεδίου νόμου, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25, καταψήφισαν. BEST OF NETWORK 12.12.2022, 18:02 13.12.2022, 07:10 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 20:07 12.12.2022, 20:08 12.12.2022, 17:30

