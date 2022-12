Βild: «Η ατιμασμένη Εύα με το μήλο της διαφθοράς» Το γερμανικό Mέσο διατυπώνει το ερώτημα αν θα φύγει για πάντα η Εύα Καϊλή από τον παράδεισο των Βρυξελλών Ασημίνα Αγγελίνη 13.12.2022, 19:03 Με το σκάνδαλο «QatarGate» στο οποίο «πρωταγωνιστεί η Εύα Καϊλή καταπιάνεται και σήμερα η γερμανική Bild η οποία παρουσιάζει τα χρήματα που φέρεται να πήρε από το Κατάρ ως «το μήλο της διαφθοράς που δάγκωσε». «Ακριβές βίλες, πολλά αυτοκίνητα και ένας φουσκωμένος τραπεζικός λογαριασμός. Απολαμβάνει μία ζωή μέσα στη χλιδή- προφανώς δέχεται δωροδοκίες«, επισημαίνει το γερμανικό δημοσίευμα. Η Εύα Καϊλή διαθέτει έξι σπίτια, τρία αυτοκίνητα και σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ στον λογαριασμό της, σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας «BILD». Οι επαφές της πρώην πλέον αντιπροέδρου του Ευρωπκοινοβουλίου με Ρώσους ολιγάρχες είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει εδώ και χρόνια τους Έλληνες πολιτικούς, προσθέτει το σχετικό δημοσίευμα. Η Εύα Καϊλή είναι υπό κράτηση από το Σαββατοκύριακο καθώς εκκρεμούν σε βάρος της καταγγελίες για διαφθορά: «Φέρεται πως την δωροδόκησαν σεΐχηδες του Κατάρ. Για το «ευχαριστώ», η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου παρείχε μεγάλη υποστήριξη και κατανόηση για το καθεστώς των σεΐχηδων. Από την αρχή, η κυρία Καϊλή είδε τις Βρυξέλλες ως έναν παράδεισο για να λαμβάνει χρήματα από δωροδοκίες» επισημαίνεται. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σ’ ένα βίντεο, η ίδια ποζάρει μ΄ένα μήλο μετά την εκλογή της στο Ευρωκοινοβούλιο το 2014, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Bild». Η κυρία Καϊλή έκανε φωτογράφηση για λογαριασμό του περιοδικού «Adore» και το σχετικό βίντεο την δείχνει να αφήνεται στα χέρια του μακιγιέρ και της κομμώτριας, υπό τον τίτλο: «Η Εύα στον κήπο της Εδέμ της ΕΕ» με την ίδια να κρατά ένα μήλο. Όπως σχολιάζει το γερμανικό δημοσίευμα, η κυρία Καϊλή εκπροσωπεί τον πειρασμό στην ιστορία της δημιουργίας του κόσμου. Η Ελληνίδα αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεν θα μπορέσει σύντομα να λάβει στην κατοχή της τα περιουσιακά της στοιχεία: όλοι οι λογαριασμοί της έχουν παγώσει – συμπεριλαμβανομένων και αυτών της οικογένειάς της. Το ερώτημα είναι, θα φύγει για πάντα η Εύα Καϊλή από τον παράδεισο των Βρυξελλών; Το δίκτυο της Εύας Καϊλή Ο 67χρονος Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι συμμετείχε στην υποεπιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι το 2019 – και φέρεται ότι έκανε εκστρατεία υπέρ του Κατάρ. Από την Παρασκευή βρίσκεται υπό κράτηση. Ο 53χρονος Ιταλός Γ.Γ της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC) Λούκα Βισεντίνι βρίσκεται και αυτός υπό κράτηση. Το περίεργο είναι ότι οι τελευταίες αναφορές της συνομοσπονδίας (ITUC) για το Κατάρ ήταν πολύ θετικές. Ως επικεφαλής μιας ΜΚΟ, ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα έχει αφοσιωθεί στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μέση Ανατολή. Όμως φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο της δωροδοκίας στο Ευρωκοινοβούλιο και για το λόγο αυτό βρίσκεται στη φυλακή. Οι βελγικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 59χρονου Βέλγου ευρωβουλευτή το πρωί του Σαββάτου. Ο 33χρονος σύντροφος της Εύας Καιλή, πατέρας του παιδιού της και κοινοβουλευτικός υπάλληλος, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, βρίσκεται επίσης στη φυλακή ως ύποπτος για διαφθορά. Ήταν «τρομοκρατημένη, σοκαρισμένη και θυμωμένη», είπε η συνεργάτης του γραφείου της και κοινοβουλευτικό στέλεχος, Καταρίνα Μπάρλεϊ στην εφημερίδα BILD. «Όλη μου τη ζωή αγωνίζομαι ενάντια στη διαφθορά και για το κράτος δικαίου», τόνισε η 54χρονη Σοσιαλδημοκράτισσα. Ο αναπληρωτής επικεφαλής και εκπρόσωπος για την Ευρώπη της Ένωσης Φορολογουμένων, Μίχαελ Γέγκερ, τόνισε ότι η υπόθεση Καιλή είναι ένα πλήγμα για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους! «Απαιτούμε διαφάνεια και πλήρη διερεύνηση». Για την ατιμασμένη αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο επισφαλή, όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα. «Δυστυχώς υπάρχουν παντού κακοί άνθρωποι» Η Καταρίνα Μπάρλει, αντιπρόεδρος στην Ευρωβουλή από την ομάδα των Σοσιαλιστών, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς υπάρχουν παντού κακοί άνθρωποι». Το σκάνδαλο για την δωροδοκία της Ελληνίδας αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου έχει προκαλέσει την οργή πολλών Ευρωπαίων αξιωματούχων: «Το πιο σημαντικό τώρα είναι να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και να επανεξεταστούν αλλά και να γίνουν αυστηρότεροι οι κανόνες εάν χρειαστεί. Πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή στη διαφθορά», επισημαίνει ο Χριστιανοδημοκράτης Σβεν Σούλτσε , νυν υπουργός Οικονομικών στο γερμανικό κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ ρίχνοντας παράλληλα … σπόντες στους Σοσιαλδημοκράτες, «οι οποίοι, κατά τα άλλα, όπως είπε, είναι πάντα στην πρώτη γραμμή σε ότι αφορά την ηθική στην πολιτική». Την ίδια ώρα, η ευρωβουλευτής από το κόμμα των Πρασίνων , Άννα Καζίνι αναφέρεται στην ομιλία της Καιλή για το Κατάρ από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου που της προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, όπως λέει. «Μίλησα στην Ολομέλεια αμέσως μετά την ομιλία της Εύας Καιλή για το Κατάρ. Στη ομιλία της ανέφερε τόσο θετικά πράγματα για τη χώρα, που δέχεται – και δικαίως- δριμεία κριτική για τα εργασιακά δικαιώματα, γεγονός που με εξέπληξε ιδιαίτερα», υποστήριξε η Άννα Καζίνι. Ειδήσεις σήμερα: Δίκη για Μάτι: «Άφησα τη μητέρα μου να καεί για να σώσω σύζυγο και παιδιά» Γιάννης Διακογιάννης: Ο sports caster-θρύλος που ονειρευόταν να γίνει τενόρος Εύα Καϊλή: Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των Καϊλή και Παντσέρι Ασημίνα Αγγελίνη 13.12.2022, 19:03 Best of Network 13.12.2022, 18:35 13.12.2022, 16:53 13.12.2022, 10:47 13.12.2022, 10:00 13.12.2022, 14:47 13.12.2022, 16:30

