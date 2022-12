Δένδιας: Η κυβέρνηση κατάφερε σε 3,5 χρόνια να μεγαλώσει τη χώρα

Σε εκδήλωση στη Γλυφάδα μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κάνοντας αναφορά στην Τουρκία και στα 3,5 τελευταία χρόνια κατά την οποία, όπως είπε, η χώρα είχε τη μεγαλύτερη ένταση μαζί της στην ιστορία της. “Ξέρετε ότι είχαμε φτάσει σε κακές στιγμές με την Τουρκία πολλές φορές, αλλά όχι για τόσο μακρά περίοδο. Ακόμη και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, όταν είχε γίνει η εισβολή στην Κύπρο και ο «Αττίλας 2» το 1974, μετά από 1,5 μήνα μιλούσε με τον Ετσεβίτ και τον Ντεμιρέλ. Το ’96, το ’87, σε όλες τις κρίσεις με την Τουρκία, μετά από μικρό χρονικό διάστημα μιλούσαμε μαζί τους. Αυτή τη φορά έχουμε 3,5 χρόνια διαρκή κρίση. Αλλά νομίζω τα έχουμε καταφέρει μια χαρά και έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Θέλω να σας πω επίσης ότι οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι καλύτερες παρά ποτέ” τόνισε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε: “Θυμάστε πάλι ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πάλευε για το 7 προς 10. Για κάθε 10 οπλικά συστήματα στην Τουρκία να δίνονται 7 στην Ελλάδα. Τώρα η αναλογία είναι 10 – 0. Εκτός από τις δύο συμφωνίες που υπογράψαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογράψαμε και αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, εκτός από τα Rafale και εκτός από τις φρεγάτες. Η αμυντική συμφωνία δεν υπογράφηκε μόνο επειδή πήραμε τα οπλικά συστήματα. Η Ελλάδα έχει ξαναπάρει οπλικά συστήματα από τη Γαλλία, είχαμε πάρει τα Mirage F1 επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, τα Mirage 2000 επί Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα έχει αμυντική συμφωνία με τη μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από αυτό, έχουμε ανοίξει τους ορίζοντές μας, έχουμε αμυντική συμφωνία με τα Εμιράτα, έχουμε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, έχουμε μια σειρά σχέσεις που η χώρα δεν είχε ποτέ. Σχέσεις πέρα από τον ορίζοντα“. Ο κ. Δένδιας δήλωσε μάλιστα βαθιά περήφανος γιατί, όπως είπε, όταν η Κυβέρνηση Μητσοτάκη παραδώσει στον ελληνικό λαό την εντολή που παρέλαβε, θα έχει μια μοναδική προνομία: να είναι η μόνη Κυβέρνηση μετά το 1947 που θα παραδώσει την Ελλάδα μεγαλύτερη από ό,τι την παρέλαβε. “Υπογράψαμε τη συμφωνία με τους Ιταλούς μετά από 50 χρόνια και τη συμφωνία με τους Αιγύπτιους μετά από 35 χρόνια. Και αυτό έγινε επί των ημερών μας, με τη βοήθειά σας και με τη στήριξή σας. Όλα αυτά τα 3,5 χρόνια – καθόμασταν προχθές επειδή θα σας έβλεπα και πρέπει να σας δώσω λογαριασμό – και μετράγαμε. Έχω διανύσει σε πτήσεις πάνω από ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα. Έχω πάει σε 71 χώρες. Από αυτές, σε 15 οι Υπουργοί Εξωτερικών τους δεν είχαν συναντήσει ποτέ Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, σε όλη μας την ιστορία, τα 200 χρόνια! Η χώρα με τη συμφωνία που υπέγραψα στο Καζακστάν προχθές, έχει υπογράψει 300 διεθνείς συμφωνίες. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία μας, ποτέ” σημείωσε ο κ. Δένδιας. Στην εκδήλωση στη Γλυφάδα με πολλούς και καλούς φίλους. pic.twitter.com/m5N998ruP9 — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 12, 2022 “Οι Έλληνες από την Ελληνική Επανάσταση και μετά χωρίστηκαν πάντα για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Από την Επανάσταση του 1821 όταν καταφέρανε να έχουν τρία κόμματα και να έχουν εμφύλιο πόλεμο, όταν ο Ιμπραήμ ήταν στην Πελοπόννησο. Από τον εθνικό διχασμό του 1915, από τον διχασμό του 1922, από τον εμφύλιο το 1944 και το ΄46-’49, διχαστήκαμε πάντα για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και είμαι πολύ περήφανος γιατί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάφερε αυτά τα 3,5 χρόνια όχι μόνο να μεγαλώσει τη χώρα, αλλά να τη μεγαλώσει τηρώντας την εσωτερική ομόνοια και ομοψυχία στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι τεράστια εθνική παρακαταθήκη” κατέληξε ο υπουργός.

