Τα μέρη κατέληξαν χθες Δευτέρα το βράδυ σε συμβιβασμό για να αποδεσμευτούν ορισμένα από τα κεφάλαια που προορίζονται για την Ουγγαρία, κάτι που επέτρεψε να αρθούν οι επιφυλάξεις της Βουδαπέστης ως προς τη χορήγηση μακροοικονομικής βοήθειας 18 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία το 2023, ανακοίνωσε η τσεχική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Οι πρεσβευτές της ΕΕ ενέκριναν καταρχήν τη βοήθεια 18 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, τον ελάχιστο φόρο 15% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, την αποδοχή του σχεδίου ανάκαμψης της Ουγγαρίας και τη συμφωνία για τις προϋποθέσεις», ανέφερε η τσεχική προεδρία μέσω Twitter.

Δείτε ακόμα – G7: Δεσμεύεται να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας, κυρίως με αντιαεροπορικά συστήματα

#COREPERII | ✅ Ambassadors in principle agreed to freeze €6.3 bln #CohesionFunds to #Hungary under budget conditionality, with €5.8 billion #RRP still valid if it applies 27 @EU_Commission super milestones. #EU2022CZ

More ⬇️https://t.co/D3o3MWDGHhhttps://t.co/brHTvFcYfg pic.twitter.com/oTIkCwUxgs

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 12, 2022