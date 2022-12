Επίδομα €600 στους ενστόλους: Στροφή 180 μοιρών από τον ΣΥΡΙΖΑ – Σήμερα ψήφισε υπέρ

Σε «λάθος της εισηγήτριας» Παναγιώτας Πούλου αποδίδουν στον ΣΎΡΙΖΑ την καταψήφιση της τροπολογίας για την παροχη εκτάκτου επιδόματος 600 ευρώ στους ενστόλους της ΕΛ.ΑΣ. , του Λιμενικού Σώματος, των Πυροσβεστών και Σοφρωνιστικών υπαλλήλων. Το προεδρείο της αξιωματικής αντιπολίτευσης αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίνει ο κανονισμός της Βουλής διόρθωσε σήμερα το πρωί την ψήφο προκειμένου να καταγραφεί οτι ειναι υπέρ της συγκεκριμένης ρύθμισης. Σε επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε τη διόρθωση της ψήφου σε «ΝΑΙ» υποστηρίζοντας ότι η κα. Πούλου εκ παραδρομής καταψήφισε μπερδεύοντας την τροπολογία με άλλη. Οπως προκύπτει απο τα πρακτικά της χθεσινό βραδινής συνεδρίασης η κυρία Πούλου αν και είχε εκφραστεί θετικά για την τροπολογία στο τελος της διαδικασίας ψήφισε κατά. Η ίδια αναμένεται μάλιστα να κάνει και δημόσια διευκρίνιση. Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην αλλαγή ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία απάντησε στην αλλαγή ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο ΣΥΡΙΖΑ χθες καταψήφισε την τροπολογία για την οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ στο σύνολο του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Φαίνεται ότι οι γνωστές εμμονές του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ένστολο προσωπικό δεν του επιτρέπει να συμφωνήσει στην οικονομική ενίσχυσή του κι ότι ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί με τίποτα να ξεκολλήσει από τη λογική του «όχι σε όλα»!». Πριν τα Χριστούγεννα το επίδομα των €600 στους ενστόλους Άμεσα, εντός του μήνα αναμένεται να λάβουν οι ένστολοι το βοήθημα των 600 ευρώ που προανήγγειλε πρόσφατα ο πρωθυπουργός και ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Μιλώντας χθες στη Βουλή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην εν λόγω τροπολογία που αφορούσε σε αστυνομικούς και λιμενικούς, διευκρίνισε ότι «ένας πολύ μεγάλος αριθμός, που υπηρετεί ως ένστολο προσωπικό στις φυλακές, είναι μέσα στην τροπολογία, και θα πάρουν το επίδομα των 600 ευρώ». Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι οι δικαιούχοι θα πάρουν 600 ευρώ τώρα, “μία ή δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα”, και ότι το ποσό αυτό θα αποτελεί τμήμα του εισοδήματος τους [..] το οποίο θα δηλωθεί στο φορολογική δήλωσή τους την επόμενη χρονιά. Απαντώντας δε σε σχετικές παρεμβάσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε επίσης ότι το εφάπαξ επίδομα στο ένστολο προσωπικό του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του Λιμενικού Σώματος είναι “ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης, δεν δεσμεύεται, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει. Δεν υπόκειται σε κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, ούτε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ, και δεν γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ΚΦΕ”. Ειδήσεις σήμερα: Την Τετάρτη κρίνεται η προφυλάκιση της Καϊλή – Άνοιξε το «Κουτί της Πανδώρας» στις ΒρυξέλλεςΟι καταθέσεις οδηγούν τέσσερις στον εισαγγελέα – Ο 15χρονος είπε για ασέλγεια από τον πατέρα Αντώνιο Βροχές και καταιγίδες για σήμερα – Διαφωνούν οι μετεωρολόγοι για τον καιρό των Χριστουγέννων

