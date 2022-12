Εύα Καϊλή: Ανάλυση «Liberation» – Διαφθορά και λομπίστες αποδυναμώνουν το Ευρωκοινοβούλιο

Εκτενή αναφορά στην υπόθεση του Κατάρ – Gate, για την οποία συνελήφθη η Εύα Καϊλή κάνει σε δημοσίευμά της η γαλλική Liberation. Η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Εύα Καϊλή, ο πρώην ευρωβουλευτής, Πιερ Αντόνιο Παντσέρι και άλλοι πέντε συνεργάτες τους συνελήφθησαν το Σαββατοκύριακο με τις βελγικές αρχές να κάνουν «φύλλο και φτερό» τα γραφεία και τα σπίτια τους. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι εμπλέκονται μεταξύ άλλων, σε ξέπλυμα χρήματος και άσκηση επιρροής προς όφελος του Κατάρ. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές γκρίζες ζώνες που εγείρουν ερωτήματα, υπογραμμίζει το γαλλικό δημοσίευμα. Η βελγική δικαιοσύνη πραγματοποίησε επιχείρηση κατά της διαφθοράς στις Βρυξέλλες την Παρασκευή και το Σάββατο, η οποία «αμαυρώνει την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βάζει στο στόχαστρο την Ελληνίδα Σοσιαλίστρια Εύα Καϊλή, που πιάστηκε επ’ αυτοφώρω και τέθηκε υπό κράτηση, παρά τη βουλευτική της ασυλία. Επιπλέον, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στους χώρους του Κοινοβουλίου, πολλά γραφεία «σφραγίστηκαν» και συνολικά επτά άτομα, όλοι Ιταλοί, τέθηκαν υπό κράτηση μετά από κατ’ οίκον έρευνες: Ανάμεσά τους, ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, Ιταλός Σοσιαλιστής ευρωβουλευτής από το 2004 έως το 2019 και ο σύντροφος της Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, κοινοβουλευτικός βοηθός του Ιταλού Σοσιαλιστή ευρωβουλευτή Αντρέα Κοζολίνο- και συνεργάτης του Παντσέρι. Επιπλέον, τέθηκαν υπό κράτηση ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (Ituc) και πρώην αφεντικό της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, Λούκα Βισεντίνι, ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνγκα, επικεφαλής του παραρτήματος των Βρυξελλών της ΜΚΟ «No Peace Without Justice» που ιδρύθηκε από την Έμα Μπονίνο. Στην Ιταλία συνελήφθησαν επίσης η σύζυγος και η κόρη του Παντσέρι. Χθες, ενημερωθήκαμε ότι, εκτός από τον Βισεντίνι, όλοι θα παραμείνουν στη φυλακή. «Αυτός ο μικρόκοσμος είναι ύποπτος», σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εισαγγελία του Βελγίου, για «υποτιθέμενες πράξεις εγκληματικής οργάνωσης, διαφθοράς και ξέπλυμα χρήματος». Η Εισαγγελία του Βελγίου εξηγεί ότι, «μια χώρα του Κόλπου», το Κατάρ, επιχειρούσε «να επηρεάσει τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταβάλλοντας σημαντικά χρηματικά ποσά ή προσφέροντας πολύτιμα ώρα σε τρίτους με σημαντική πολιτική ή/και στρατηγική θέση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Κεντρικό πρόσωπο ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι Η όλη υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τον Πιερ Αντόνιο Παντσέρι και τους συνεργάτες του, σχεδόν όλοι τους Ιταλοί. Ο 67χρονος άνδρας, πρώην επικεφαλής του CGIL, της κύριας ιταλικής συνδικαλιστικής οργάνωσης, προήδρευσε κυρίως της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου μεταξύ των ετών 2017-2019, προτού δώσει το «δαχτυλίδι» της διαδοχής στην επιστήθια φίλη του, γαλλόφωνη Βελγίδα σοσιαλίστρια Μαρία Αρένα, ιταλικής καταγωγής. Το 2019, ο Παντσέρι με ισχυρές διασυνδέσεις στο Μάγκρεμπ και τη Μέση Ανατολή, ίδρυσε, στο τέλος της τρίτης θητείας του ως ευρωβουλευτής, την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Fight Impunity» (που χρηματοδοτείται κυρίως από την Έμα Μπονίνο), στόχος της οποίας είναι η καταπολέμηση της ατιμωρησίας για όσους παραβιάζουν τα δικαιώματα και διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Όλοι συμφωνούν ότι ο Παντσέρι, είναι μία έντονη προσωπικότητα με ιδιαίτερη εκτίμηση στο Κοινοβούλιο, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή.Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στην Ευρωβουλή, κυρίως εφόσον είναι μέλος της επιτροπής της Ένωσης πρώην ευρωβουλευτών. Το δίκτυο επιρροής του είναι εντυπωσιακό. Συγκεκριμένα, μπόρεσε να καλλιεργήσει τη φιλία του με τον Γερμανό Χριστιανοδημοκράτη (CDU) Κλάους Βέλε, τον παντοδύναμο Γενικό Γραμματέα της Ευρωβουλής κι ένα ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα των Βρυξελλών. Ο Παντσέρι γνώρισε στην Καϊλή τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι Αστείο ή όχι, ο Παντζέρι σύστησε, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, τον τότε κοινοβουλευτικό του βοηθό, Φραντσέσκο Τζιόρτζι στη νεαρή Ελληνίδα Σοσιαλίστρια βουλευτή Εύα Καϊλή, η οποία έκτοτε εντάχθηκε στον στενό του κύκλο. «Ένα λαμπερό ζευγάρι: νέος, όμορφος, ξανθός», λέει αστειευόμενος ένας ευρωβουλευτής. Ένθερμος υποστηρικτής της «οικογένειας», ο Παντσέρι βοήθησε την πρώην δημοσιογράφο της ελληνικής ΤV, να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής καλλιεργώντας τις επαφές της στην ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών: μια νέα, όμορφη, φιλόδοξη γυναίκα στην αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι καλύτερο σε σχέση με την πρόεδρο της Ευρωβουλής, την Μαλτέζα από το κόμμα των Συντηρητικών, Ρομπέρτα Μετσόλα, που είναι το ίδιο νέα, όμορφη και φιλόδοξη; Ως καλός λομπίστας, ο Παντσέρι δεν παραμελεί το δικαίωμα του ημικύκλιου, όπως άλλωστε φαίνεται και από τη φιλία του με τον Κλάους Βέλε : διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον διορισμό της, από το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποτελείται από τον/την πρόεδρο και τους δεκατέσσερις αντιπροέδρους . Σε αυτό τον βοήθησε τον περασμένο Ιανουάριο ο Γερμανός Γ.Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κλάους Βέλε, ο Ιταλός Αλεσάντρο Τσιοτσέτι, νυν επιτελάρχης της Μετσόλα, από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος του Μπερλουσκόνι «Forza Italia» και απόλυτα συμβατός με το νεοφασιστικό κόμμα της Μελόνι, «Fratelli d’Italia». Αυτό το ιταλικό σχέδιο σόκαρε ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι ο Αλεσάντρο Τσιοτσέτι, που δεν έχει τα προσόντα να κατέχει μια τέτοια θέση, την ανέλαβε. Αλλά έτσι δημιουργούνται υποχρεώσεις. Μυστηριώδεις συλλήψεις Στο σπίτι του πρώην ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες, ένα πολύ λιτό διαμέρισμα, η αστυνομία προέβη στην κατάσχεση 600.000 ευρώ σε μετρητά. Κάτι ανάλογο έγινε και στην οικία της Εύας Καϊλή και του συντρόφου της Τζιόρτζι. Για την καλύτερη ενημέρωσή τους, οι ανακριτές ερεύνησαν τα γραφεία βοηθών του Ευρωκοινοβουλίου που είχαν συνεργαστεί μαζί του κάποια στιγμή προχωρώντας στην κατάσχεση τηλεφώνων και υπολογιστών, όπως της Ιταλίδας βοηθού του, Μαρία Αρένα, που εργαζόταν για λίγους μήνες για τη ΜΚΟ του Παντσέρι. Οι βελγικές αρχές πραγματοποίησαν επίσης έρευνα και στο γραφείο του κοινοβουλευτικού βοηθού ενός άλλου Βέλγου Σοσιαλιστή βουλευτή, του Mαρκ Ταραμπέλα. Αυτό όμως ήταν λάθος. Ήταν το πρώην γραφείο ενός άλλου βοηθού που εργαζόταν για τον Ιταλό, αλλά έκτοτε παρεισέφρησε στους κόλπους του συντηρητικού Ευρωπαικού Λαικού Κόμματος. «Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι πληροφορίες των αρχών είναι λίγο παλιές», υποστηρίζει αστειευόμενος ένας αξιωματούχος, υπό καθεστώς ανωνυμίας. Το απόγευμα του Σαββάτου, ο Ταραμπέλα, επίσης στενός φίλος του Παντσέρι, είδε τους αστυνομικούς να κάνουν έφοδο στο σπίτι του. Η προέλευση των χρημάτων και η αιτία που δόθηκαν Το ερώτημα όμως τώρα είναι να μάθουμε από πού προήλθαν τα χρήματα που κατασχέθηκαν από τις βελγικές αρχές και κυρίως σε τι χρησιμοποιήθηκαν. Διότι αν το Κατάρ ή μια άλλη χώρα ήθελε να χρηματοδοτήσει μία μη κυβερνητική οργάνωση ώστε να είναι λιγότερο σκληρές απέναντί της, αυτό από μόνο του δεν απαγορεύεται. Αυτό που συνιστά αδίκημα είναι η μη δήλωση των χρημάτων στις βελγικές φορολογικές αρχές. Αν, από την άλλη, επρόκειτο για εξαγορά ευρωβουλευτών, αυτό είναι άλλο θέμα. Για παράδειγμα, ο Παντσέρι, κατά τα άλλα, ένθερμος υποστηρικτής ων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γύρισε την πλάτη τον Απρίλιο του 2019, λίγο πριν φύγει από το Ευρωκοινοβούλιο, ισχυριζόμενος ότι το Κατάρ ήταν «σημείο αναφοράς» σε αυτόν τον τομέα… Γιατί όμως να σπιλωθεί όμως η εικόνα της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Εύα Καϊλή; Ομολογουμένως, είναι αντιπρόεδρος όπως και άλλοι δεκατρείς ευρωβουλευτές, αλλά η πραγματική της επιρροή αφορά μόνο την εσωτερική διαχείριση του Κοινοβουλίου και όχι τη νομοθετική ατζέντα. Κατά συνέπεια, εάν είναι υπεύθυνη για την εκπροσώπηση της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου στη Μέση Ανατολή όταν δεν είναι διαθέσιμη, αυτό σημαίνει ότι έχει ευθύνη εφόσον την εκπροσωπεί. Ευνοϊκές ομιλίες για το Κατάρ Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι στις Βρυξέλλες, η ίδια έχει τελευταία πολλαπλασιάσει τις ευνοϊκές ομιλίες της για το Κατάρ, από το βήμα της Ευρωβουλής. Αυτό όμως έχει επηρεάσει τους συναδέλφους της, ειδικά από τη στιγμή που δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής; Ομοίως, η εξαγορά ολόκληρων πολιτικών ομάδων θα ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα καθώς η κοινή λογική καθιστά δύσκολο το έργο της σύλληψής της. Κατά συνέπεια, εάν οι Σοσιαλιστές δεν είχαν ταχθεί υπέρ της ψηφοφορίας ενός νομοσχεδίου για το Κατάρ τον Νοέμβριο, δεν θα ήταν λόγω διαφθοράς, όπως ορισμένοι πιστεύουν, αλλά επειδή, λίγες μέρες αργότερα, μια αποστολή των Σοσιαλιστών στο αραβικό κράτος θα έκανε ακόμη πιο δύσκολη τη δουλειά τους. Και πάλι, ένα ψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό. Αλλά και με 705 βουλευτές και περισσότερους από 2.000 κοινοβουλευτικούς βοηθούς, είναι πολύ δύσκολη η διαφθορά στους κόλπους τους Ευρωκοινοβουλίου. Ωστόσο, δύο συλλήψεις παραμένουν μυστηριώδεις: αυτές του Βισεντίνι – φέρεται να λάμβανε χρήματα για να αμβλύνει τις επικρίσεις κατά του Κατάρ- και του Φιγκά Ταλαμάνκα. Ο τελευταίος θεωρείται ο επικεφαλής μιας έκθεσης σχετικά με την «αδικαιολόγητη επιρροή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη δημοκρατική διαδικασία της Ε.Ε», η οποία αμφισβήτησε κυρίως τους δεσμούς μεταξύ ορισμένων συντηρητικών ευρωβουλευτών του ΕΛΚ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων όπως και της Σαουδικής Αραβίας, με την οποία το Κατάρ βρίσκεται σε διαμάχη. Η έκθεση παρουσιάστηκε στις 10 Μαΐου ενώπιον της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της βελγικής έρευνας για τη δικαιοσύνη τον Ιούλιο. Σύμπτωση ή όχι, η Μαρία Αρένα, πρόεδρος της υποεπιτροπής, υποστηρίζει ότι αυτή η έκθεση χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τους Καταριανούς. Το βαρύ «πυροβολικό» της βελγικής δικαιοσύνης Αυτό όμως εγείρει άλλα ερωτήματα. Από τη μια πλευρά, η έρευνα κινητοποίησε το βαρύ «πυροβολικό» της βελγικής δικαιοσύνης: τον δικαστή κατά της διαφθοράς, Μισέλ Κλεζ και το Κεντρικό Γραφείο για την Καταστολή της Διαφθοράς, ειδικευμένο στην καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος. Αλλά δεν είναι κατανοητό γιατί δεν εμπλέκονται τα κοινοτικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ. Αρχικά, καθώς τα γεγονότα αφορούσαν ΜΚΟ με έδρα το Βέλγιο, τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο φυσιολογικό. Όμως, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να εμπλακούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτός ο αποκλεισμός είναι τουλάχιστον προβληματικός. Από την άλλη, η σύλληψη της Εύας Καϊλή που προστατεύεται από τη βουλευτική της ασυλία, προκαλεί έκπληξη. Ο βελγικός Τύπος, και όχι η Εισαγγελία, υποστηρίζει ότι η Εύα Καϊλή πιάστηκε επ΄ αυτοφώρω, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην άρση της ασυλίας της. Ωστόσο, στην παρούσα φάση φαίνεται ότι οι ανακριτές που έκαναν έρευνα στο σπίτι της όπου συζεί με τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ισχυρίζονται ότι εκεί βρήκαν «σακούλες με χρήματα» και συνέλαβαν τον πατέρα της Ελληνίδας βουλευτίνας με μια «τσάντα γεμάτη μετρητά». Το περίεργο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενημερώθηκε ότι επρόκειτο να γίνει έρευνα στο σπίτι της Καϊλή και για τους λόγους που οδήγησαν στη σύλληψή της. Κίνδυνος να ακυρωθεί η διαδικασία Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του Βέλγου Σοσιαλιστή Ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου κλήθηκε να παραστεί, έτσι είναι ο κανόνας. Εάν αποδειχθεί ότι η ασυλία του έχει παραβιαστεί, η όλη διαδικασία κινδυνεύει να ακυρωθεί, σχολιάζει το γαλλικό δημοσίευμα. Στο μεταξύ, η Εύα Καϊλή έχει ήδη διαγραφεί από το κόμμα της, ΠΑΣΟΚ. Με συνοπτικές διαδικασίες, αλλά αυτό δεν προκαλεί έκπληξη όταν ήταν γνωστό ότι διαπραγματευόταν τη συγκέντρωση της ΝΔ για τις Ευρωεκλογές του 2024. Περιέργως, η Ρομπέρτα Μετσόλα την απέκλεισε από τις αντιπροσωπείες της, χωρίς καν να γνωρίζει τις κατηγορίες σε βάρος της Καϊλή. Αλλά για να διαγραφεί από τη θέση της ως αντιπρόεδρος, απαιτείται ψήφος των τριών πέμπτων των μελών του προεδρείου, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, και ψήφος των δύο τρίτων του συνόλου των βουλευτών, με απαρτία 50% . Πάντως, όποια και αν είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης, θα έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του Ευρωκοινοβουλίου τη χειρότερη δυνατή στιγμή: πράγματι, έχει ξεκινήσει ένας αγώνας κατά της διαφθοράς στην Ουγγαρία ασκώντας πίεση στα κράτη – μέλη ώστε να της στερήσουν την οικονομική βοήθεια των «27». Από εδώ και στο εξής, για το Ευρωκοινοβούλιο θα είναι δύσκολο όταν μαστίζεται από λομπίστες με τους εσωτερικούς ελέγχους να είναι ανύπαρκτοι. Από εδώ και στο εξής, για το Ευρωκοινοβούλιο θα είναι δύσκολο όταν μαστίζεται από λομπίστες με τους εσωτερικούς ελέγχους να είναι ανύπαρκτοι.

