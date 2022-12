Εύα Καϊλή – Ανδρουλάκης στο Ευρωκοινοβούλιο: Έχουμε χρέος να είμαστε οι θεματοφύλακες της διαφάνειας

Σοκαριστική χαρακτήρισε την υπόθεση Καϊλή ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για το Qatar Gate και την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ο αρχηγός και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε ωστόσο την παρέμβασή του κάνοντας έμμεση επίθεση στην ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ζητήματος των υποκλοπών. «Συγχαρητήρια στις βελγικές αρχές, που αποκάλυψαν αυτό το σκάνδαλο, σε αντίθεση με άλλους που συγκαλύπτουν τα σκάνδαλα», είπε με δηκτικό ύφος ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θέτει σε καθεστώς ανυποληψίας την ευρωπαϊκή Δημοκρατία». Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «είναι η ώρα της δράσης» και κατέθεσε δύο προτάσεις απευθυνόμενος στους συναδέλφους του στην Ολομέλεια: «-Να απαγορεύεται σε κάθε Ευρωπαίο αξιωματούχο να γίνεται λομπίστας μετά το τέλος της θητείας του και -Όπως φτιάξαμε την ειδική υπηρεσία ελέγχου των κινητών ευρωβουλευτών και συνεργατών από κακόβουλα λογισμικά, αύριο το πρωί κιόλας οφείλουμε να συγκροτήσουμε ένα ειδικό όργανο εξονυχιστικού ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων όλων των ευρωβουλευτών και πως αυτά αποκτήθηκαν». «Είναι δύο κινήσεις για να έρθει το φως και να απομακρύνουμε κάθε σκιά. Το οφείλουμε στους πολίτες, που εκπροσωπούμε. Το οφείλουμε στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης», εξήγησε στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης εκτιμώντας ότι αυτό το σκάνδαλο διαφθοράς κλονίζει εκτός των άλλων και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ευρωπαϊκή θεσμική οντότητα. Η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη- ο οποίος προχώρησε στην ακαριαία διαγραφή της Εύας Καϊλή από το ΠΑΣΟΚ όταν ενημερώθηκε για τις θλιβερές εξελίξεις – έχει ως εξής: «Συγχαρητήρια στις βελγικές αρχές, που αποκάλυψαν αυτό το σκάνδαλο, σε αντίθεση με άλλους που συγκαλύπτουν τα σκάνδαλα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θέτει σε καθεστώς ανυποληψίας την ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Έχουμε χρέος να είμαστε οι θεματοφύλακες της διαφάνειας και της δημοκρατίας και όχι παραδείγματα προς αποφυγή. Γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή που έμαθα για αυτήν τη σοκαριστική υπόθεση, προχώρησα άμεσα στη διαγραφή της κυρίας Καϊλή από το κόμμα μας. Δεν φτάνει να λέμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο αλλά οφείλουμε να το αποδεικνύουμε με τις πράξεις μας. Είναι η ώρα της δράσης. Γι’ αυτό προτείνω: -Να απαγορεύεται σε κάθε Ευρωπαίο αξιωματούχο να γίνεται λομπίστας μετά το πέρας της θητείας του. -Όπως φτιάξαμε την ειδική υπηρεσία ελέγχου των κινητών ευρωβουλευτών και συνεργατών από κακόβουλα λογισμικά για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας, αύριο το πρωί κιόλας να συγκροτήσουμε ένα ειδικό όργανο εξονυχιστικού ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των ευρωβουλευτών και πως αυτά αποκτήθηκαν. Είναι δύο κινήσεις, που θα βοηθήσουν να έρθει το φως και να απομακρυνθεί κάθε σκιά. Το οφείλουμε στους πολίτες, που εκπροσωπούμε. Το οφείλουμε στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης». Ειδήσεις σήμερα: Με €1.000 κεφάλαιο και έδρα το Κολωνάκι ιδρύθηκε η εταιρεία real estate της Καϊλή Γιάννης Διακογιάννης: Ο sports caster-θρύλος που ονειρευόταν να γίνει τενόρος Συνελήφθη στις Μπαχάμες ο έκπτωτος «βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων» Σαμ Μπάνκμαν Φριντ

