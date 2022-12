Εύα Καϊλή: Αυτές είναι οι νέες φυλακές που μεταφέρθηκε – Σαν μικρό χωριό Το χωριό… φυλακή μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 1.190 κρατούμενους, οι οποίοι ζουν σε ομάδες ατόμων που λειτουργούν αυτόνομα και ως ενιαία κοινωνική ομάδα Σε νέες φυλακές στην περιοχή Χάρεν των Βρυξελλών έχει μεταφερθεί συμφωνα με την ΕΡΤ η Εύα Καϊλή, η οποία προηγουμένως κρατείτο στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Σεν Ζιλ. Οι φυλακές του Χάρεν δεν είναι σαν τις παραδοσιακές φυλακές. Θυμίζουν χωριό που αποτελείται από πολλά κτήρια και μονάδες, στην καθεμία εκ των οποίων κρατούνται περίπου 30 άτομα. Οι κρατούμενοι μοιράζονται στα κτήρια ανάλογα με το προφίλ και την ηλικία τους και μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στους χώρους της μονάδας. Συμμετέχουν σε υποχρεωτικές δραστηριότητες, όπως είναι οι υπηρεσίες στην κουζίνα ή στο πλυντήριο. Στις φυλακές του Χάρεν κρατούνται διάφοροι τύποι ατόμων: άνδρες, γυναίκες, γυναίκες με παιδιά, νεαροί κρατούμενοι και ψυχιατρικοί ασθενείς. Συνολικά, το χωριό μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 1.190 κρατούμενους, οι οποίοι ζουν σε ομάδες ατόμων που λειτουργούν αυτόνομα και ως ενιαία κοινωνική ομάδα. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ασχολούνται με την απασχόληση των κρατουμένων, η οποία περιλαμβάνει εργασία, αθλητικές δραστηριότητες, χαλάρωση και εκμάθηση. Το «χωριό» των φυλακών του Χάρεν θεωρείται οικολογικά βιώσιμο, καθώς εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας: ηλιακά πάνελ στις οροφές, 37.000τμ πρασίνου, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και παραγωγής ενέργειας. Ειδήσεις σήμερα: Την Τετάρτη κρίνεται η προφυλάκιση της Καϊλή – Άνοιξε το «Κουτί της Πανδώρας» στις ΒρυξέλλεςΟι καταθέσεις οδηγούν τέσσερις στον εισαγγελέα – Ο 15χρονος είπε για ασέλγεια από τον πατέρα Αντώνιο Βροχές και καταιγίδες για σήμερα – Διαφωνούν οι μετεωρολόγοι για τον καιρό των Χριστουγέννων BEST OF NETWORK 12.12.2022, 18:02 13.12.2022, 07:10 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 20:07 12.12.2022, 20:08 12.12.2022, 17:30

