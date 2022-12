Εύα Καϊλή: Με €1.000 κεφάλαιο και έδρα το Κολωνάκι ιδρύθηκε στις 30 Νοεμβρίου η εταιρεία real estate Στο σχήμα η ίδια και ο σύνροφός της – Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής που είναι στο επίκεντρο του Qatar gate, σκόπευε να μπει στο χώρο των ενοικιάσων διαμερίσματων τύπου Airbnb Με εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ η Εύα Καϊλή και ο σύζυγός της Φραντζέσκο Τζιόρτζι δημιούργησαν την εταιρεία real estate με έδρα την οδό Σκουφά στο Κολωνάκι. Η ημερομήνια σύστασης είναι η 30η Νοεμβρίου 2022 και ο καθένας από τους μετόχους της ΙΚΕ έβαλε το ποσό των 500 ευρώ. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής σκόπευε με την εταιρεία να μπει δυναμικά στο χώρο των ενοικιάσων διαμερίσματων τύπου Airbnb αλλά και στη διαχείριση και αγοραπωλησία ακινήτων. Σκοπός της εταιρείας με την επωνυμία ESTATE ARIA PROPERTIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ESTATE ARIA PROPERTIES είναι όπως αναφέρεται στο καταστατικό σύστασης: «Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια, άλλες υπηρεσιες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιοκτητών ή μισθωμένων ακινήτων, υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας, υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών». Σύμφωνα με τα στοιχεία η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 30 Νοεμβρίου 2072. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 1.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 1.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το καθένα. Έτσι η Εύα Καϊλή, δημόσιος υπάλληλος όπως αναφέται στην κατηγορία επάγγελμα και ο Φραντζέσκο Τζιόρτζι, επιχειρηματίας κατέβαλαν από 500 ευρώ για το ανάλογο μερίδιο μετοχών. Ειδήσεις σήμερα: Διόρθωσε τη ψήφο του ο ΣΥΡΙΖΑ, τάχθηκε υπέρ των €600 στους ενστόλους Την Τετάρτη κρίνεται η προφυλάκιση της Καϊλή – Άνοιξε το «Κουτί της Πανδώρας» στις ΒρυξέλλεςΟι καταθέσεις οδηγούν τέσσερις στον εισαγγελέα – Ο 15χρονος είπε για ασέλγεια από τον πατέρα Αντώνιο Best of Network 13.12.2022, 18:35 13.12.2022, 16:53 13.12.2022, 10:47 13.12.2022, 10:00 13.12.2022, 14:47 13.12.2022, 16:30

