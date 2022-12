Εύα Καϊλή: Οι Σοσιαλιστές αποφάσισαν τη διαγραφή της από την Ευρωομάδα

Στο Στρασβούργο συνεδρίασε η ομάδα των ευρωσοσιαλιστών, στον απόηχο του σκανδάλου που έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ανακοίνωση του, το S&D ξεκαθαρίζει ότι έχει μηδενική ανοχή σε θέματα διαφοράς, ζητούν ενδελεχή έρευνα και να έρθουν όλα στο φως. Δηλώνουν μάλιστα πρόθυμοι να συνεργαστούν με τις Αρχές προς αυτή την κατεύθυνση. Τονίζουν μάλιστα, πως σε οτιδήποτε χρειαστούν. Παράλληλα, αποφάσισαν την οριστική διαγραφή της Εύας Καϊλή από την ευρωομάδας τους ήδη από την Παρασκευή 9/12 μόλις έγινε γνωστή η προσαγωγή της. Επιπλέον, επικαλούνται το άρθρο 21 του καταστατικού και ζητούν άμεσα να κινηθούν οι απαραίτητες θεσμικές ενέργειες ώστε να καθαιρεθεί από την θέση της Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό μάλιστα, ζητούν να γίνει άμεσα, στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας. Declaration of the S&D Group regarding the judicial investigation into “alleged corruption, criminal organization and money laundering”.https://t.co/QOAyU1EQ0K pic.twitter.com/FuJ244iSqX — S&D Group (@TheProgressives) December 12, 2022 Επιπλέον, «παγώνει» η ένταξη στην πολιτική ομάδα όσων υπόκεινται σε δικαστική έρευνα. Όσοι συνεργάτες ευρωβουλευτών ερευνώνονται, θα πρέπει μέχρι να αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές, να παραιτηθούν από κάθε ευθύνη και δραστηριότητα εντός του Κοινοβουλίου και της ευρωομάδας. Ζητούν επιπλέον, να συγκληθεί εξεταστική επιτροπή που θα ερευνήσει επιπλέον ευθύνες και πιο συγκεκριμένα για ξένες παρεμβάσεις στις αποφάσεις του ΕΚ, τονίζεται μάλιστα ότι το S&D θα ξεκινήσει την δική του εσωτερική έρευνα. Επίσης, ζητούν να ανασταλούν ψηφοφορίες και τρέχοντα θέματα για χώρες του αραβικού Κόλπου. Σε περίπτωση που εντοπιστούν παρεμβάσεις, τότε να επιβληθούν κυρώσεις σε κράτη αλλά και άτομα που εμπλέκονται. Οι ευρωσοσιαλιστές «κατέβασαν» από την επίσημη ιστοσελίδα τους την Εύα Καϊλή Ήδη από την ιστοσελίδα των S&D έχει διαγραφεί η φωτογραφία – μέλους της Εύας Καϊλή. Από την Ελλάδα, το μόνο μέλος της ευρωομάδας είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ειδήσεις σήμερα: Με προσέγγισε η Καΐλή για τροπολογίες υπέρ του Κατάρ, καταγγέλλει Κύπριος ευρωβουλευτής Oι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες – Σαρώνει με οκτώ το «The Banshees of Inisherin» του Μάρτιν ΜακΝτόνα Σε διαθεσιμότητα ο αναπληρωτής διευθυντής τηλεόρασης του ΡΙΚ – Κατηγορείται για εργασιακό bullying>

