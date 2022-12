Η υπόθεση Καϊλή απομακρύνει ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και ενισχύει το «γαλάζιο» αφήγημα αυτοδυναμίας

Η επιμονή του Νίκου Ανδρουλάκη να χρεώνει την μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του κόμματός του και επί σειρά ετών προσωπική του φίλη Εύα Καϊλή στη ΝΔ, περιγράφοντάς την ως “Δούρρειο Ίππο”, φέρνει το Μαξίμου σε θέση αντεπίθεσης, ενώ μεγαλώνει το χάσμα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που έμοιαζε τις προηγούμενες εβδομάδες να αμβλύνεται. Στην κυβέρνηση βλέπουν μια προσπάθεια του κ. Ανδρουλάκη να χρεώσει τον “μουντζούρη” της υπόθεσης Καϊλή στη ΝΔ, με δεδομένη την προσέγγιση θέσεων που υπήρχε το τελευταίο διάστημα, ενώ κυβερνητικά στελέχη διαβλέπουν και “φλέρτ” μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μέσω “νευμάτων” και “σιωπών’. «Κατανοούμε τη δύσκολη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αλλά η λύση στο πρόβλημά του δεν είναι αυτού του είδους η υποκρισία και οι κωμικοτραγικές διαπιστώσεις, οι κωμικοτραγικοί αυτού του τύπου ισχυρισμοί και κυρίως η επιλογή του να διαγράφει παλαιότερες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», τόνισε χθες σε σκληρό ύφος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Κεντρικά κυβερνητικά στελέχη και ανώτερα στελέχη της ΝΔ θεωρούν ότι ήταν στρατηγικό λάθος του κ. Ανδρουλάκη να επιχειρήσει να χρεώσει την κ. Καϊλή στη ΝΔ και τονίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει πιστευτό, όταν η ίδια ήταν μέχρι την Παρασκευή ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η ολομέτωπη επίθεση που εξαπολύει ο κ. Ανδρουλάκης εις βάρος της ΝΔ δεν είναι άσχετη με την εν γένει ρητορική του, αλλά και μια αποστροφή του λόγου του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή, όπου έκανε ευθέως λόγο για την ανάγκη επιστροφής της ΝΔ στη θέση της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην κυβερνητική προοπτική, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για “ένα ποτάμι σύγχρονων προοδευτικών ιδεών, που θα ανατρέψει κατεστημένα. Που θα στείλει τη ΝΔ στην αντιπολίτευση και θα δημιουργήσει μία προοδευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Με πρωταγωνιστή τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατικής παράταξης. Μια κυβέρνηση που δεν θα θυμίζει τίποτα την περιπέτεια Τσίπρα-Καμένου. Μια κυβέρνηση που θα απαντήσει με σύγχρονο τρόπο στις μεγάλες ανάγκες του τόπου. Μια κυβέρνηση που θα θέλει πραγματικά να εμπεδώσει την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια”. Χωρίς να είναι απόλυτα σαφές τι είναι αυτό που εννοεί ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος στην ίδια φράση έσπευσε να ξορκίσει μια συνεργασία τύπου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στο Μαξίμου διαβάζουν αυτή την αποστροφή ως νεύμα σύμπλευσης του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο μιας “προοδευτικής διακυβέρνησης”. Και μπορεί ο κ. Τσίπρας σε πρόσφατη συνέντευξή του (Star) να είχε πει ότι δεν σκοπεύει να ηγηθεί μιας κυβέρνησης ηττημένων, εντούτοις στη χθεσινή του συνέντευξη στο Open υιοθέτησε τη λογική του Δούρειου Ίππου για την κ. Καϊλή που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης, έστω και αν άφησε μια αιχμή για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Όλα όσα λέει ο κ. Ανδρουλάκης για την κυρία Καϊλή, ότι δηλαδή ήταν ο Δούρειος Ίππος της ΝΔ, είναι σωστά. Το θέμα όμως είναι ότι τον Δούρειο Ίππο πρέπει να τον ανακαλύπτεις πριν αλωθεί η Τροία», υπογράμμισε ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Για τους συνεργάτες του πρωθυπουργού, η στάση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και το διακριτικό φλερτ του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει αποφύγει να επιτεθεί με σφοδρότητα στο ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση Καϊλή, συνιστούν καταλυτικό επιχείρημα υπέρ της ανάγκης αυτοδυναμίας της ΝΔ στις επόμενες εκλογές. Άλλωστε, και στη χθεσινοβραδινή του συζήτηση με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Νίκο Μπακατσέλο, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα καταφέρει καλύτερα από την Ευρώπη το 2023 και τόνισε ότι έχει έτοιμο σχέδιο μεταρρυθμίσεων για την επόμενη τετραετία, εφόσον οι πολίτες στηρίξουν τη ΝΔ. Ειδήσεις σήμερα:Πέθαναν τρία από τα παιδιά που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Βρετανία Δεσμεύεται η περιουσία της Καϊλή στην Ελλάδα – Είχε εταιρεία real estate με τον σύζυγο Μητσοτάκης: Παραλάβαμε 121 άθλιες εγκαταστάσεις – Σήμερα λειτουργούν 31 οργανωμένοι χώροι για μετανάστες

