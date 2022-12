Θεοδωρικάκος: Η αξιωματική αντιπολίτευση ρίχνει «λάδι στη φωτιά» – Δεν θα επιτρέψουμε γεγονότα του 2008 «Οι Ρομά δεν έχουν άσυλο, δεν έχει κανένας, κανένα άσυλο, ούτε υπάρχουν άβατα βίας και παραβατικότητας στη χώρα», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε στο «MEGA» για τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου Ρομά στη Θεσσαλονίκη από σφαίρα αστυνομικού, για σκάνδαλο «Qatar Gate», στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, αλλά και για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην υπόθεση του πυροβολισμού του 16χρονου ρομά από αστυνομικού και την πρόθεση του εισαγγελέα να προφυλακιστεί ο αστυνομικός. «Ασφαλώς το περιστατικό είναι εξαιρετικά θλιβερό. Και παρά το ότι τα μηνύματα που έχουμε από το νοσοκομείο δεν είναι καθόλου ευχάριστα, άλλη μία φορά θέλω να ευχηθώ να ξεπεράσει ο 16χρονος το πρόβλημα. Από εκεί και ύστερα ο μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι η Δικαιοσύνη της οποίας οι αποφάσεις πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστές από όλους. Αυτές τις μέρες, πράξεις μίσους και αντεκδίκησης δεν έγιναν και δεν πρόκειται να γίνουν σε καμία περίπτωση αποδεκτές, και γι’ αυτό το λόγο το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ελληνική αστυνομία, έχουν διεξάγει μία σειρά από επιχειρήσεις, οι οποίες δεν στρέφονται κατά των Ρομά, αλλά εναντίον παραβατικών, γι’ αυτό έχουν γίνει αυτές τις μέρες δεκάδες συλλήψεις σε καταυλισμούς για όπλα και ναρκωτικά», ανέφερε αρχικά ο κ. Θεοδωρικάκος. «Αυτές οι επιχειρήσεις είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικές και αναγκαίες και πιστεύω ότι και οι ίδιοι θα πρέπει να απαλλαγούν από κακοποιά στοιχεία που βρίσκονται δίπλα τους. Οι έρευνες ήταν απολύτως στοχευμένες, είναι απόλυτη επιχειρησιακή υποχρέωση. Οι ρομά δεν έχουν άσυλο, δεν έχει κανένας, κανένα άσυλο, ούτε υπάρχουν άβατα βίας και παραβατικότητας στη χώρα, και αυτό το έχουμε αποδείξει με την απελευθέρωση, το τελευταίο διάστημα πάρα πολλών καταλήψεων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και ίδιο ισχύει για τους καταυλισμούς», συμπλήρωσε. Για την ύπαρξη άβατων, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως, «δεν ισχύει ότι η αστυνομία μπαίνει με δυσκολία στα “άβατα”, γιατί η αστυνομία έχει όλη την επιχειρησιακή δυνατότητα να το κάνει, και το έκανε προτού συμβεί το περιστατικό με τον 16χρονο και οι διάφορες πράξεις αντεκδίκησης που έγιναν. Τέτοιου είδους έρευνες και επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όλους τους επόμενους μήνες, μέχρι να πάνε όλοι στη δικαιοσύνη εφόσον έχουν παραβεί νόμους. Εμπιστεύομαι την επιχειρησιακή δράση, τον σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα και ωριμότητα της ελληνικής αστυνομίας, η οποία αντιμετώπισε ψύχραιμα τέτοιου είδους αντιδράσεις που δεν είναι καθόλου εύκολο να αντιμετωπίσουν. Ιδιαίτερα όταν γίνονται κινητοποιήσεις και κλείνουν δρόμοι στους οποίους μπαίνουν μπροστά μικρά παιδιά 8 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι ο τρόπος αντιμετώπισης δεν θα είναι ο ίδιος που θα γινόταν σε άλλες επιχειρήσεις». «Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει αλλεργία στην ελληνική αστυνομία» Μεταξύ άλλων ο κ. Θεοδωρικάκος εξαπέλυσε μομφές κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία όπως είπε, υποκινεί την βία. «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να γίνουν καταστάσεις που θα παρεκτρέπουν από την κοινωνική τάξη και την ηρεμία. Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με τη βία. Πολλοί παρακαλούσαν να έχουμε τις τελευταίας μέρες τα γεγονότα του 2008. Η αξιωματική αντιπολίτευση ήταν απολύτως προσανατολισμένη σε αυτό και γι’ αυτό έριξε άπειρο λάδι στη φωτιά με επιθετικές και εμπρηστικές δηλώσεις, απαράδεκτες για τέτοιου είδους γεγονότα. Εδώ είχαμε ένα κακό περιστατικό και θα έπρεπε όλοι να συμπεριφερθούν με σοβαρότητα. Καλώ τους πάντες να δείξουν αίσθημα ευθύνης», επεσήμανε σχετικά. Για την εκπαίδευση των αστυνομικών, για την οποία έκανε νύξη η Όλγα Γεροβασίλη, ο υπουργός απάντησε πως, «όταν πέρσι έγινε το περιστατικό στις 22 Οκτωβρίου στο Πέραμα, ανακοινώσαμε μία σειρά από μέτρα τα οποία έχουν όλα υλοποιηθεί. Τα μέτρα ήταν ότι αντικαταστάθηκε ο κανονισμός με τον οποίο επιχειρούν σε έκτακτες καταστάσεις και σε καταδιώξεις οι αστυνομικοί μας, έχοντας υπόψιν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Επανεκπαιδεύτηκε το σύνολο των αστυνομικών ειδικών φρουρών που υπηρετούν στις ομάδες ΔΙΑΣ. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια καμερών που θα τοποθετηθούν στους αστυνομικούς. Βρίσκεται για έγκριση στο ελεγκτικό συνέδριο και όταν γίνει αποδεκτό, πάνω στις στολές των αστυνομικών θα υπάρχουν πάνω κάμερες. Τα μέτρα που ανακοινώσαμε τα υλοποιήσαμε ένα προς ένα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει αποδεικτό ότι όταν συμβαίνουν χιλιάδες αστυνομικές δράσεις και επιχειρήσεις, έχει υπάρξει μία περίπτωση που έχει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα». «Κανένας πολιτικός δεν έχει το δικαίωμα δικαστής. Χθες, ακόμα και αυτό το επίδομα των 600 ευρώ στους ένστολους, ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισε. Την στοιχειώδη αναγκαία οικονομική υποστήριξη προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν περάσει νυχθημερόν εργαζόμενοι για να στηρίξουν την ελληνική συνοχή από την πανδημία και να κρατήσουν όρθια τα σύνορα της χώρας στον Έβρο, από διαρκείς ασύμμετρες απειλές που τροφοδοτούν τα σύνορα οι γείτονές μας οι τούρκοι με τους παράνομους μετανάστες. Ούτε αυτό δεν θέλησαν να ψηφίσουν. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει αλλεργία στην ελληνική αστυνομία. Το επίδομα αφορά στο ένστολο προσωπικό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής και είναι ακατάσχετο», πρόσθεσε σχετικά με την ψήφιση του επιδόματος των 600 ευρώ. Θεοδωρικάκος για υπόθεση Καϊλή: «Να βγουν τα πάντα στο φως» Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ημερών, την φερόμενη εμπλοκή της Εύας Καϊλή σε υπόθεση διαφθοράς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. «Είχαμε από τον αξιωματικό μας σύνδεσμο την ενημέρωση για όλα τα αστυνομικά γεγονότα που συνέβαιναν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, αφού είχε συλληφθεί η κ. Καϊλή. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένας πάρα πολύ υψηλός και ισχυρός θεσμός. Θα έπρεπε και θα πρέπει να εκπροσωπεί το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών και συνεπώς είμαι ένθερμος υποστηρικτής του να βγουν τα πάντα στο φως. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο μία ευρωβουλευτής, αλλά υπήρχε μία συνολικότερη προσπάθεια που επιχειρούσε έναντι χρήματος να βγάλει πολιτικές πράξεις από την πλευρά του κοινοβουλίου. Διαφάνεια και τα πάντα στο φως και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του», σχολίασε. Για το εάν υπάρχει συνεργασία των ελληνικών και των βελγικών αρχών, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε πως, «Δεν έχει την αρμοδιότητα η ελληνική αστυνομία γι΄ αυτό το ζήτημα. Δεν έχει ζητηθεί συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Το τι μπορεί να συμβεί με την κ. Καϊλή, συνδέεται και μόνο με αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης. Υπό άκρα μυστικότητα, έδρασε και έφερε εις πέρας η ελληνική αστυνομία που αφορούσε στη βάρβαρη και βάναυση σεξουαλική κακοποίηση του 12χρονου παιδιού. Κανείς δεν γνώριζε τίποτα στην περίοδο διεξαγωγής έρευνας της ελληνικής αστυνομίας, μέχρι την ώρα που άρχισαν οι συλλήψεις και από εκεί και πέρα τα ΜΜΕ έχουν το δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις έρευνες. Και στην Ελλάδα, η αστυνομία έχει αποδειχθεί ότι κάνει σωστά τη δουλειά της, φέτος έχει ποσοστό εξιχνίασης εγκλημάτων της τάξης του 90%. Δεν αφήνει τίποτα ανεξιχνίαστο η ελληνική αστυνομία». Τέλος για την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ ο κ. Θεοδωρικάκος είπε κλείνοντας πως, έχω ζητήσει και γίνεται σοβαρότατη έρευνα. Έχουν νόημα μόνο τα αποτελέσματα, ελπίζω και πιστεύω ότι και σε αυτόν τον τομέα η ελληνική αστυνομία μπορεί να πετύχει κάποιο αποτέλεσμα». Ειδήσεις σήμερα: Την Τετάρτη κρίνεται η προφυλάκιση της Καϊλή – Άνοιξε το «Κουτί της Πανδώρας» στις ΒρυξέλλεςΟι καταθέσεις οδηγούν τέσσερις στον εισαγγελέα – Ο 15χρονος είπε για ασέλγεια από τον πατέρα Αντώνιο Βροχές και καταιγίδες για σήμερα – Διαφωνούν οι μετεωρολόγοι για τον καιρό των Χριστουγέννων BEST OF NETWORK 13.12.2022, 18:35 13.12.2022, 16:53 13.12.2022, 10:47 13.12.2022, 10:00 13.12.2022, 22:49 13.12.2022, 16:30

