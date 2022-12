Ιταλικός Τύπος για Qatar Gate: «Ευρωπαϊκό σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων»

Η Ιταλία αναμένει νέες εξελίξεις στο σκάνδαλο διαφθοράς των Βρυξελλών. Ο Τύπος στην Ρώμη κάνει αναφορά σε ευρωπαϊκό σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων και υπογραμμίζει, μεταξύ των άλλων, τον κύριο ρόλο των βοηθών νυν και πρώην ευρωβουλευτών, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την λειτουργία των γραφειοκρατικών μηχανισμών. Ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής και υπεύθυνος της ΜΚΟ «Fight Ιmpunity», Αντόνιο Παντσέρι, πάντως έως τώρα δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα της Αριστεράς στο οποίο ανήκει, το Articolo Uno (μτφ.: Άρθρο Ένα). Παύθηκε μόνο προσωρινά και εν αναμονή των δικαστικών εξελίξεων. Η κόρη και η γυναίκα του, οι οποίες βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό κοντά στην Μπρέσια της βόρειας Ιταλίας (και θεωρείται, βάσει παρακολουθήσεων, ότι γνώριζαν τις ύποπτες σχέσεις του πρώην ευρωβουλευτή) δεν θέλουν να εκδοθούν στο Βέλγιο και ζήτησαν να δουν αναλυτικά τις κατηγορίες σε βάρος τους, πριν απολογηθούν σε έξι ημέρες. Η ευρύτερη αίσθηση, πάντως, εδώ στην Ρώμη, είναι ότι η όλη υπόθεση θα οδηγήσει σε νέες αποκαλύψεις και ότι το φερόμενο δίκτυο διαφθοράς είχε βαθύτερες ρίζες. Φτάνει να σκεφθεί κανείς, ότι σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica οι επαφές με τους Καταριανούς του Παντσέρι και του Φραντσέσκο Τζόρτζι (πρώην συνεργάτη του και νυν συντρόφου της Εύας Καϊλή) φέρεται να άρχισαν πριν από έξι χρόνια, το 2016. Διαφθορά που που φέρνει στη μνήμη σκάνδαλα από το παρελθόν Ιταλοί αναλυτές, παράλληλα, προσθέτουν ότι η όλη αυτή υπόθεση φέρνει στον νου την εισαγγελική έρευνα Mani Pulite (Καθαρά Χέρια), η οποία ακριβώς πριν τρεις δεκαετίες με τις αποκαλύψεις της για κομματική και κρατική διαφθορά έφερε «τα πάνω-κάτω» στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Η εφημερίδα La Stampa γράφει σήμερα ότι οι εισαγγελείς των Βρυξελλών -σύμφωνα με πληροφορίες- ασχολούνται τώρα με την δραστηριότητα και τις επαφές άλλων τεσσάρων ευρωβουλευτών. Και ότι αναμένεται να εξακριβωθεί αν υπήρξαν ύποπτες επαφές, όχι μόνο με το Κατάρ, αλλά και με διπλωματικούς αντιπροσώπους του Μαρόκου. - Deutsche WelleΕιδήσεις σήμερα:Κιβωτός του Κόσμου: Ο 15χρονος από τη δομή του Βόλου κατέθεσε για ασέλγεια από τον πατέρα ΑντώνιοΜανταλένα Καϊλή: Αδυνατώ να πιστέψω τις κατηγορίες – Τα μάθαμε από τα ΜΜΕΕύα Καϊλή: Στο γκαράζ του σπιτιού στις Βρυξέλλες έπιασαν τον σύζυγό της – Πώς έγινε η επιχείρηση 12.12.2022, 20:14 UPD: 12.12.2022, 20:14

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )