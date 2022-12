Καραμανλής: Σε εξέλιξη 125 πρότζεκτ 40 δισ. ευρώ στην Ελλάδα – «Στόχος τρένα υδρογόνου το 2025»

Η φιλία μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας ξεκινάει από πολύ πίσω και είναι καθοριστική και διαρκής η αλληλεπίδραση των δύο πολιτισμών και αποτελεί και τη βάση μιας δημιουργικής σχέσης που έχει χτιστεί στις κοινές αξίες της Δημοκρατίας και της Ισονομίας, τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής μιλώντας στις εργασίες του επιχειρηματικού – επενδυτικού Φόρουμ του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου «Συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας 2.0: Επενδύοντας στο μέλλον», που πραγματοποιείται στο Παρίσι. «Δεν ξεχνάμε τον ρόλο που έπαιξε η Γαλλία όλα αυτά τα χρόνια, το ρόλο που έπαιξε στη μετάβαση της χώρας μας από τη δικτατορία στη δημοκρατία και σήμερα η φιλία αυτή μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου Μακρόν είναι ακόμα πιο ισχυρή» διεμήνυσε. Αναφερόμενος στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, είπε πως έχει γίνει σαφές σε όλο το επενδυτικό κοινό ότι έχει αφήσει τα χειρότερα πίσω της. Παρά τις διαρκείς εξωγενείς κρίσεις, παρά τα σύνθετα προβλήματα στην Ευρώπη, τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λόγω της «απαράδεκτης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία», τόνισε πως η ελληνική οικονομία όχι μόνο επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα, αλλά βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης και προόδου. Ειδικότερα στην «ευαίσθητη περιοχή» της Ανατολικής Μεσογείου, ο κ. Καραμανλής ανέδειξε πως η Ελλάδα αποτελεί έναν πυλώνα σταθερότητας. Σε αυτή την πορεία της οικονομίας, υπογράμμισε πως ο κλάδος των κατασκευών έχει διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. «Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω στα 125 πρότζεκτ ιδιωτικών και δημοσίων έργων, που σύμφωνα με τα στοιχεία ξεπερνάνε τα 40 δισ. ευρώ» ανέφερε. Μόνο στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προσέθεσε, «από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε έχουμε σχεδιάσει και έχουμε ξεκινήσει και υλοποιούμε έργα της τάξεως των 13 δισ. ευρώ». Ένα πρόγραμμα τεράστιο, υπογράμμισε, «το οποίο είχαμε να δούμε από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004», επισήμανε. Σε ό,τι αφορά τα έργα από τα 13 δισ. ευρώ, σημείωσε πως έχουν δημοπρατηθεί σχεδόν 11 δισ. ευρώ έργα και έχουν συμβασιοποιηθεί έργα που έχουν ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ. Εν συνεχεία, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέδειξε πως οι πράσινες υποδομές έχουν κεντρικό ρόλο. Αποτελούν, όπως είπε, ένα σταθερό σημείο αναφοράς από το οποίο ξεδιπλώνεται ο σχεδιασμός και προσδιόρισε πως οι στοχεύσεις είναι ξεκάθαρες: προστασία του περιβάλλοντος, ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου, μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας αλλά και προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, τόνισε πως η ελληνική κυβέρνηση έχει συντάξει ένα πρόγραμμα των λεγόμενων έργων νέας γενιάς. Όπως εξήγησε, πρόκειται για έργα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την αντιπλημμυρική προστασία, την ανάπτυξη των δικτύων σταθερής τροχιάς. Επίσης, προανήγγειλε πως σε ελάχιστους μήνες θα γίνει παραλαβή των πρώτων πράσινων λεωφορείων, ηλεκτρικών και φυσικού αερίου, και ήδη συζητείται η ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης των τρένων υδρογόνου, «που θα θέλαμε να έχουμε στην Ελλάδα μέχρι το 2025», όπως είπε ο κ. Καραμανλής. Περαιτέρω, αναφέρθηκε στον ελληνικό σιδηρόδρομο, λέγοντας πως πραγματοποιείται μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει, ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Όσον αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο, έκανε λόγο για ένα άλμα ανάπτυξης. «Βγάζουμε τον κλάδο των κατασκευών από ένα λήθαργο πολλών ετών. Παράλληλα, έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτόν τον κλάδο ελκυστικό για ξένους επενδυτές που ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στη χώρα μας στρατηγικά και όχι ευκαιριακά», ανέφερε. Σημειώνεται πως το ελληνογαλλικό επιχειρηματικό-επενδυτικό φόρουμ διοργανώνουν στο Παρίσι από κοινού, το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό Επιμελητήριο Παρισίων και η ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εγκαινιάστηκε το 2020 με στόχο τη διεύρυνση της ελληνογαλλικής συνεργασίας σε σειρά κρίσιμων τομέων της οικονομίας και την προώθηση κοινών εγχειρημάτων μεταξύ ελληνικών και γαλλικών εταιρειών. Ενδεικτικά, στην ελληνική επιχειρηματική αποστολή συμμετέχουν επιχειρήσεις από τους κλάδους της ναυτιλίας, της ενέργειας, των κατασκευών, της φαρμακοβιομηχανίας, της τεχνολογίας. Ειδήσεις σήμερα: Με €1.000 κεφάλαιο και έδρα το Κολωνάκι ιδρύθηκε η εταιρεία real estate της Καϊλή Γιάννης Διακογιάννης: Ο sports caster-θρύλος που ονειρευόταν να γίνει τενόρος Συνελήφθη στις Μπαχάμες ο έκπτωτος «βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων» Σαμ Μπάνκμαν Φριντ

