Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του στην παρουσίαση του σχεδίου αξιοποίησης των Ολυμπιακών Ακινήτων Δείτε ζωντανά την ομιλία του Πρωθυπουργού στην παρουσίαση την οποία διοργανώνει το Υφυπουργείο Αθλητισμού στο ΟΑΚΑ Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Τρίτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 09:30 θα παραστεί και θα μιλήσει, σε εκδήλωση για την παρουσίαση του σχεδίου αξιοποίησης των Ολυμπιακών Ακινήτων, την οποία διοργανώνει το υφυπουργείο Αθλητισμού στο ΟΑΚΑ. Δείτε ζωντανά την ομιλία του Πρωθυπουργού για την παρουσίαση του σχεδίου αξιοποίησης των Ολυμπιακών Ακινήτων ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα BEST OF NETWORK 12.12.2022, 18:02 13.12.2022, 07:10 11.12.2022, 10:11 13.12.2022, 09:07 13.12.2022, 09:38 12.12.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )