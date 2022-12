Μαργαρίτης Σχοινάς για το Κατάρ: Πήρα δώρο μια μπάλα και ένα κουτί σοκολάτες

Στην αντεπίθεση πέρασε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, έπειτα από δημοσιεύματα που τον θέλουν να ερευνάται για πιθανή εμπλοκή στο Qatargate. Σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες, παρόντος του εκπροσώπου της Κομισιόν Έρικ Μαμέρ, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει από την Δευτέρα ότι δεν υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα για τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, ότι ο κ. Σχοινάς τοποθετήθηκε σχετικά, τονίζοντας ότι κάθε του λέξη είναι 100% συμβατή με τις πολιτικές της Κομισιόν. Ανέφερε συγκεκριμένα: «Αυτή την εβδομάδα υπήρχε οργή και απογοήτευυση. Και ειλικρινά, όλα είναι δικαιολογημένα. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε δράση και δουλεύει για να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη που χάθηκε». Στη συνέχεια, υπογράμμισε: «Ήμουν στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ ως εκπρόσωπος της Κομισιόν, ήταν το πρώτο παγκόσμιο αθλητικό event μετά την πανδημία. Με απόλυτη διαφάνεια, είχα συζητήσεις και υπερασπίστηκα το αθλητικό μας μοντέλο. Σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μου για το Κατάρ, κάθε λέξη είναι 100% συμβατή με τις πολιτικές της Κομισιόν. Δεν αυτοσχεδιάζουμε, δεν εφευρίσκουμε θέσεις. Με θρησκευτική ευλάβεια επαναλαμβάνω τις πολιτικές της Κομισιόν». «Και για τα εργασιακά» συνέχισε, «επανέλαβα τις πολιτικές του ILO, που έχει γραφείο με 40 άτομα στην Ντόχα». «Μετά από 32 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας, για μένα υπάρχει μόνο φως. Θα τουιτάρω και θα το κάνω, ως ένδειξη διαφάνειας. Και να σας πω και κάτι: Δόξα τω Θεώ που τουίταρα. Φαντάζεστε τι κριτική θα εισέπραττα, αν δεν είχα τουιτάρει όσα έκανα στο φως της ημέρας;» είπε ακόμη, αναφορικά με τις αναρτήσεις του για τις επαφές στο Κατάρ. Και συνέχισε, ερωτηθείς αν έλαβε δώρα από το Κατάρ: «Ναι, μου έδωσαν μια μπάλα ποδοσφαίρου και ένα κουτί σοκολάτες, που άφησα στον οδηγό που με πήγαινε από το στάδιο στο ξενοδοχείο και ορισμένα αναμνηστικά από το Μουντιάλ. Κι εγώ τους έδωσα ένα κερί και ένα “βαρίδι” για χαρτιά». Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν ρωτήθηκε ακόμη αν έχει την εμπιστοσύνη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο από κανέναν, που να αναγκάζει την πρόεδρο να υποστηρίξει μέλος του Κολεγίου. Φυσικά, η πρόεδρος στηρίζει το Κολέγιο, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Σχοινά και της Επιτρόπου Γιόχανσον», απάντησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ωστόσο, οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων συνεχίστηκαν – ρώτησαν τον κ. Σχοινά ακόμα και «αν αισθάνεται αφελής»: Μπορεί να ακούσετε πολλά για εμένα, αλλά δεν νομίζω ότι το “αφελής” χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία μου εδώ και πολλά χρόνια» ήταν η απάντησή του. Ειδήσεις σήμερα: Με €1.000 κεφάλαιο και έδρα το Κολωνάκι ιδρύθηκε η εταιρεία real estate της Καϊλή Γιάννης Διακογιάννης: Ο sports caster-θρύλος που ονειρευόταν να γίνει τενόρος Συνελήφθη στις Μπαχάμες ο έκπτωτος «βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων» Σαμ Μπάνκμαν Φριντ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )