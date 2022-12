Μητσοτάκης: Έχουμε ένα συνολικό σχέδιο και όραμα για την ανάπτυξη των Ολυμπιακών Ακινήτων

Είπε ότι μεταξύ άλλων τα 54 εκατ. θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης άλλα 15 εκατ. από την Lamda Development καθώς και 7 εκατ. από κοινοπραξία που θα ανακατασκευάσει το κέντρο αντισφαίρισης, και από άλλες εταιρείες. “Η Ελλάδα έχει σήμερα 2 αθλητές του τένις που βρίσκονται στο top 5 παγκοσμίως, αλλά δεν έχει εγκατάσταση για να φιλοξενήσει μεγάλη διοργάνωση” είπε ο πρωθυπουργός. Προσέθεσε ότι δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι επέτρεψαν στην κυβέρνηση να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς και τόνισε ότι υπάρχει η πρώτη πισίνα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες “γιατί θέλουμε να είναι οι χώροι προσβάσιμοι σε όλους τους συμπολίτες μας. ‘Ένα μεγάλο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης θα πάει σε έργα συντήρησης των εγκαταστάσεων”. Τέλος αναφερόμενος στην πίστα αναρρίχησης που κατασκευάζεται για την προετοιμασία της εθνικής ομάδας αναρρίχησης, είπε ότι είχε αναλάβει ο ίδιος τη δέσμευση απέναντι στους γονείς ενός νεαρού αθλητή αναρρίχησης που έχασε τη ζωή του σε ατύχημα στα Τζουμέρκα. “Δεσμεύτηκα να γίνει πίστα αναρρίχησης για να τιμηθεί η μνήμη του” είπε ο κ. Μητσοτάκης. Έντεκα πισίνες στο ΟΑΚΑ και η πρώτη πισίνα αποκλειστικά για ΑΜΕΑ «Για τους αθλητές του υγρού στίβου, της κολύμβησης, αυτό το οποίο έχει γίνει εδώ είναι εντυπωσιακό, πραγματικά εντυπωσιακό. Έντεκα συνολικά πισίνες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις είναι καινούργιες. Πισίνες για ερασιτέχνες αθλητές, πισίνες για ΑΜΕΑ, η πρώτη πισίνα αποκλειστικά για άτομα με ειδικές ανάγκες, διότι θέλουμε οι χώροι άθλησης να είναι προσβάσιμοι σε όλους τους συμπολίτες μας», προσέθεσε. «Από το 2004 η πορεία των αθλητικών εγκαταστάσεων που φτιάχτηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν διαρκώς καθοδική. Η χώρα, καθηλωμένη από το 2010 και μετά σε μια κρίση η οποία μας ταλαιπώρησε όλους πάρα πολύ, αμέλησε, παραμέλησε να προστατεύσει μια μεγάλη εθνική περιουσία. Αυτή η πορεία ανεστράφη επί δικής μας κυβέρνησης και από την πρώτη στιγμή που συζητήσαμε με τον αρμόδιο Υφυπουργό τις προτεραιότητες στα ζητήματα των αθλητικών υποδομών για τη χώρα μας εκ των πραγμάτων είπαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, επιτέλους, με την αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων σε όλα τα επίπεδα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι στα έργα στο ΟΑΚΑ προστέθηκε, έπειτα από δικό του αίτημα, η δημιουργία πίστας αναρρίχησης που θα εξυπηρετεί ανάγκες και της εθνικής ομάδας, προς τιμήν του Ερμή Θεοχαρόπουλου. «Ήταν μία δέσμευση, ξέρετε, την οποία είχα αναλάβει απέναντι στους γονείς ενός νέου παιδιού, του Ερμή Θεοχαρόπουλου, ο οποίος έχασε τραγικά τη ζωή του στα βουνά στα Τζουμέρκα. Ήταν δεινός αναρριχητής και δεσμεύθηκα απέναντι στους γονείς του ότι θα αποκτήσει επιτέλους η χώρα μία εθνική πίστα αναρρίχησης, για να τιμήσουμε και με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην εύρεση πόρων και την εκτέλεση του προγράμματος ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Πετύχαμε αυτόν τον στόχο, διότι καταφέραμε να κινητοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας και να συνεργαστούμε -χωρίς ταμπού και χωρίς προκαταλήψεις- με τον ιδιωτικό τομέα. Αναφέρω ενδεικτικά ότι μόνο εδώ στο ΟΑΚΑ θα κινητοποιηθούν συνολικά πόροι οι οποίοι θα αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Πράγματι, ήταν αυτή η κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων που μας επέτρεψε να κινηθούμε με ταχύτητα και να μπορούμε να παρουσιάζουμε σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς». *«Τα Ολυμπιακά Ακίνητα παύουν να γερνάνε λεηλατημένα. Αναγεννώνται και δίνονται στην αθλητική οικογένεια»* «Υλοποιούμε, με απόλυτη προσήλωση στο στόχο και στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει, ένα μελετημένο Πρόγραμμα -πολύ ουσιαστικής και αποδοτικής- Αξιοποίησης των Ολυμπιακών μας εγκαταστάσεων. Η κοινωνία, η αθλητική οικογένεια συνολικά, μπορεί πλέον να είναι αισιόδοξη» επισήμανε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης. «Αυτό που για πολλά χρόνια ήταν αντικείμενο κριτικής προς την πολιτεία, η οποία άφηνε τα Ολυμπιακά Ακίνητα να γερνάνε έρημα και λεηλατημένα, αλλάζει. Τα Ολυμπιακά μας Ακίνητα αναγεννώνται και δίνονται στην αθλητική οικογένεια, η οποία δημιουργεί τη νέα γενιά αθλητών. Με μεταρρυθμίσεις, με σύγχρονες υποδομές, αλλά και με νοικοκύρεμα και τάξη στο αθλητικό οικοδόμημα, ο αθλητισμός μας αλλάζει. Ο αθλητισμός μας πηγαίνει -επιτέλους- μπροστά! Η Ελλάδα πηγαίνει μπροστά! Μπροστά για την κοινωνία, μπροστά για τη γενιά που έρχεται», τόνισε ο κ. Αυγενάκης. «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μία ιδιωτική εταιρεία, η Lamda Development, αναλαμβάνει την αναβάθμιση πολλαπλών Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, πέρα από τη δημιουργία του υπερσύγχρονου αθλητικού πόλου που δημιουργούμε μέσα στο Ελληνικό», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού ξενάγησε τον Πρωθυπουργό στις εγκαταστάσεις του αναβαθμισμένου Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού Στίβου, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τα μέλη της εθνικής ομάδας συγχρονισμένης κολύμβησης και παρακολούθησε σύντομη επίδειξη των ικανοτήτων τους σε μία από τις πισίνες. Νέα πνοή Το πρόγραμμα προβλέπει την ουσιαστική αναβάθμιση και εκ νέου αξιοποίηση ολυμπιακών εγκαταστάσεων προς όφελος όλων των πολιτών, με την παράλληλη ανάδειξη του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) σε χώρο που θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει διοργανώσεις και δραστηριότητες κορυφαίου επιπέδου. Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η ανακαίνιση και ανακατασκευή των υποδομών στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, έργο προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το Κέντρο περιλαμβάνει πλέον 11 πισίνες και είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στην Ευρώπη. Υλοποιείται παράλληλα η αναμόρφωση και αναβάθμιση του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης, μέσω της μίσθωσης των εγκαταστάσεων, με απώτερο σκοπό τη διεκδίκηση αγώνων επιπέδου ATP Tour. Ο επενδυτικός σχεδιασμός, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπει την κατασκευή είκοσι νέων γηπέδων τένις, έξι γηπέδων padel, δύο γηπέδων beach τένις και τεσσάρων γηπέδων μίνι τένις. Τα έργα αυτά πλαισιώνουν το ευρύτερο σχέδιο για το «ΟΑΚΑ 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση ολόκληρου του συγκροτήματος, τη δημιουργία Ολυμπιακού Πάρκου και τη συντήρηση των δημιουργημάτων του αρχιτέκτονα Santiago Calatrava. Στο χαρτοφυλάκιο των έργων περιλαμβάνονται ακόμα η κατασκευή τριών τοίχων αναρρίχησης ολυμπιακών προδιαγραφών, ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου στο ΟΑΚΑ προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ και η αλλαγή ταρτάν στο κεντρικό στάδιο και στα προπονητήρια του στίβου. Σε συνεργασία με τη Lamda Development γίνεται επίσης η πλήρης ανακαίνιση του προπονητηρίου της Άρσης Βαρών και η ανακατασκευή πέντε ξενώνων οι οποίοι θα αποδοθούν στην αθλητική κοινότητα. Στο πρόγραμμα αξιοποίησης των Ολυμπιακών Ακινήτων έχει ενταχθεί σειρά παρεμβάσεων για την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Προπονητικού Κέντρου του Ολυμπιακού Χωριού. Ο σχεδιασμός προβλέπει αποκατάσταση του ανοικτού σταδίου στίβου και των δύο κλειστών γυμναστηρίων και την κατασκευή ενός νέου προπονητηρίου όπου θα μεταφερθούν οι δραστηριότητες των εθνικών ομάδων πάλης, τζούντο και πυγμαχίας. Επιπλέον, θα ανακατασκευαστούν η ανοιχτή πισίνα και τα γήπεδα τένις. Ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κύριε Υφυπουργέ Αθλητισμού, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι συνάδελφοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, φίλες και φίλοι, αθλήτριες και αθλητές, Πράγματι σήμερα είναι μία πολύ όμορφη μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και ειδικά για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο της Αθήνας, για εσάς τους νεότερους αθλητές οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Ήμουν, αν θυμάμαι καλά, 15 χρονών όταν για πρώτη φορά βρέθηκα στο ΟΑΚΑ σε έναν τελικό Champions League, το 1983, όταν η Γιουβέντους αντιμετώπισε το Αμβούργο. Ίσως κάποιοι από εσάς, μεγαλύτεροι σε ηλικία, να ήσασταν κι εσείς στο γήπεδο, ένα γήπεδο το οποίο είχε κατασκευαστεί ένα χρόνο νωρίτερα για να φιλοξενήσει τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 1982. Και βέβαια ήμουν κι εγώ παρών στη μεγαλύτερη στιγμή της σύγχρονης αθλητικής ιστορίας της χώρας μας, το 2004, όταν σε ένα κλίμα μεγάλης γιορτής για την πατρίδα μας, εθνικής κινητοποίησης, διοργανώσαμε καταπληκτικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, με επίκεντρο εδώ το ΟΑΚΑ, και βέβαια με αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν φτιαχτεί στο ανώτατο δυνατό επίπεδο σε όλη την Αττική. Δυστυχώς, από τότε η πορεία των αθλητικών εγκαταστάσεων που φτιάχτηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ήταν διαρκώς καθοδική. Η χώρα, καθηλωμένη από το 2010 και μετά σε μια κρίση η οποία μας ταλαιπώρησε όλους πάρα πολύ, αμέλησε, παραμέλησε να προστατεύσει μια μεγάλη εθνική περιουσία. Αυτή η πορεία ανεστράφη επί δικής μας κυβέρνησης και από την πρώτη στιγμή που συζητήσαμε με τον αρμόδιο Υφυπουργό τις προτεραιότητες στα ζητήματα των αθλητικών υποδομών για τη χώρα μας εκ των πραγμάτων είπαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε επιτέλους με την αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Καταστρώσαμε, λοιπόν, ένα συνολικό σχέδιο με επίκεντρο τον χώρο του ΟΑΚΑ, μη παραμελώντας όμως και τις άλλες ολυμπιακές εγκαταστάσεις οι οποίες, δυστυχώς, όλες ανεξαιρέτως μαράζωναν και είχαν περιέλθει σε ένα καθεστώς όχι απλά απαξίωσης αλλά απόλυτης ερήμωσης. Και σήμερα αυτό το οποίο βλέπετε εδώ στο ΟΑΚΑ, στις πισίνες, στο προπονητικό κέντρο υγρού στίβου, είναι μόνο μια μικρή πτυχή ενός συνολικού έργου το οποίο αρχίζει πια -όπως βλέπετε- να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα. Έχουμε καταφέρει να πετύχουμε αυτή την πρόοδο, γιατί είχαμε ένα συνολικό σχέδιο, ένα όραμα -τολμώ να πω- για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις. Γιατί αγαπάμε τον αθλητισμό -και το εννοώ αυτό- και γιατί πραγματικά νοιάζομαι όχι μόνο για την επόμενη γενιά των πρωταθλητών μας αλλά και για όλους τους ερασιτέχνες αθλητές οι οποίοι πρέπει να αξιοποιούν αθλητικές υποδομές που το κράτος έχει φτιάξει με τα χρήματα των φορολογουμένων. Πετύχαμε αυτόν τον στόχο, διότι καταφέραμε να κινητοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας και να συνεργαστούμε -χωρίς ταμπού και χωρίς προκαταλήψεις- με τον ιδιωτικό τομέα. Αναφέρω ενδεικτικά ότι μόνο εδώ στο ΟΑΚΑ θα κινητοποιηθούν συνολικά πόροι οι οποίοι θα αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ: 54 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, σημαντικοί πόροι από την Περιφέρεια, 15 εκατομμύρια από τη Lamda Development, όχι όλα εδώ στο ΟΑΚΑ αλλά τα μισά περίπου εδώ στο ΟΑΚΑ. Και 7 εκατομμύρια από μια κοινοπραξία ιδιωτικών εταιρειών που θα ανακατασκευάσουν το Κέντρο Αντισφαίρισης. Πράγματι, ήταν αυτή η κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων που μας επέτρεψε να κινηθούμε με ταχύτητα και να μπορούμε να παρουσιάζουμε σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς. Συνεργαστήκαμε και όντως, αγαπητέ Οδυσσέα (Αθανασίου), διαπραγματευτήκαμε σκληρά με τη Lamda -γνωρίζεις ότι ο Λευτέρης είναι σκληρός διαπραγματευτής- όμως το συνολικό αποτύπωμα της παρουσίας της Lamda είναι αισθητό σε τέσσερα σημεία. Όχι μόνο εδώ στο ΟΑΚΑ, στην Παιανία, στο Ολυμπιακό Χωριό, στον Πειραιά, 15 εκατομμύρια είναι σημαντικοί πόροι οι οποίοι κινητοποιούνται και πρέπει να προστεθούν βέβαια και στις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν στο πάρκο του Ελληνικού. Και αυτές ανοιχτές και προσβάσιμες. Πράγματι για τους αθλητές του υγρού στίβου, της κολύμβησης, αυτό το οποίο έχει γίνει εδώ είναι εντυπωσιακό, πραγματικά εντυπωσιακό. Έντεκα συνολικά πισίνες εκ των οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις είναι καινούργιες. Πισίνες για ερασιτέχνες αθλητές, πισίνες για ΑΜΕΑ, η πρώτη πισίνα αποκλειστικά για άτομα με ειδικές ανάγκες, διότι θέλουμε οι χώροι άθλησης να είναι προσβάσιμοι σε όλους τους συμπολίτες μας. Και μία δυνατότητα βέβαια να προπονούνται σε αυτό τον χώρο όχι μόνο οι πρωταθλητές μας, οι επόμενοι πρωταθλητές μας, αλλά και όλοι όσοι θέλουν να απολαμβάνουν τον αθλητισμό ως ερασιτέχνες. Δεκαεπτά χιλιάδες άνθρωποι έρχονται στο ΟΑΚΑ καθημερινά, παραπάνω από 20.000 τα Σαββατοκύριακα, και ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί πολύ περισσότερο καθώς θα ξεδιπλώνεται συνολικά το σχέδιο αναβάθμισης των ολυμπιακών μας εγκαταστάσεων. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού που εξασφαλίσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης θα κατατεθεί σε δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης αλλά και συντήρησης. Η περίφημη Στέγη Καλατράβα δεν είχε συντηρηθεί ποτέ από το 2004 και κάθε φορά που φυσάει πολύ έχουμε αγωνία. Αυτό το πρόβλημα πια αντιμετωπίζεται, οι μελέτες είναι έτοιμες, οι πόροι είναι έτοιμοι. Και βέβαια σε αυτό συμπεριλαμβάνω και όλα τα ανοιχτά προπονητήρια, τους ξενώνες, τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος διαμορφώνεται από μόνος του σε έναν χώρο ο οποίος δικαιολογεί μία επίσκεψη, στο Ολυμπιακό Μουσείο. Και βέβαια, να κάνω μία ξεχωριστή μνεία στο Κέντρο της Αντισφαίρισης, μία καταπληκτική εγκατάσταση. Είχα τη χαρά στο παρελθόν να παίξω σε αυτό το γήπεδο και είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό να παίζεις σε ένα γήπεδο 10.000 θέσεων, το οποίο όμως είχε παραμεληθεί πλήρως. Και τώρα, μέσα από μία ανοιχτή και διαφανή διαδικασία, μισθώνεται σε μία ιδιωτική κοινοπραξία η οποία θα επενδύσει παραπάνω από 7 εκατομμύρια για να το κάνει ένα υπερσύγχρονο κέντρο αντισφαίρισης. Σκεφτείτε, σε μία εποχή που η χώρα έχει την τύχη να έχει δύο αθλητές στους στους πέντε καλύτερους αθλητές του κόσμου στο τένις και η χώρα να μην έχει την δυνατότητα να φιλοξενεί ούτε ένα τουρνουά ΑΤΡ ή WΤΑ. Και αυτό διορθώνεται. Σκεφτείτε μόνο πόσο ενδιαφέρον υπάρχει για το τένις από την επόμενη γενιά, των νέων παιδιών, που θα έρχονται, θα παίζουν και θα προπονούνται στα γήπεδα αυτά. Γιατί πραγματικά είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσουμε μία εγκατάσταση αντισφαίρισης όχι μόνο για το τένις αλλά και για τα καινούρια σπορ -όπως το padel, το οποίο βλέπω ότι αναπτύσσεται ραγδαία- που θα είναι ένα κόσμημα και μία εγκατάσταση η οποία πραγματικά δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από τις καλύτερες εγκαταστάσεις αντισφαίρισης οπουδήποτε στον κόσμο. Να προσθέσω, βέβαια, και σε αυτήν την εγκατάσταση την ικανοποίηση από πλευράς της κοινοπραξίας ενός προσωπικού μου αιτήματος: της δημιουργίας μίας πίστας με τρεις τοίχους αναρρίχησης για να προπονείται η εθνική ομάδα αναρρίχησης. Ήταν μία δέσμευση, ξέρετε, την οποία είχα αναλάβει απέναντι στους γονείς ενός νέου παιδιού, του Ερμή Θεοχαρόπουλου, ο οποίος έχασε τραγικά τη ζωή του στα βουνά στα Τζουμέρκα. Ήταν δεινός αναρριχητής και δεσμεύθηκα απέναντι στους γονείς του ότι θα αποκτήσει επιτέλους η χώρα μία εθνική πίστα αναρρίχησης, για να τιμήσουμε και με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του. Σας παρουσιάζω, λοιπόν -και νομίζω ότι ο Λευτέρης το έκανε πολύ πιο αναλυτικά και πολύ πληρέστερα από ό,τι θα μπορούσα να το κάνω εγώ- όχι απλά το όραμά μας, αλλά ένα συνολικό σχέδιο το οποίο δεν μένει στα χαρτιά, αλλά, όπως βλέπετε, σήμερα υλοποιείται. Με μετρήσιμους στόχους, με εξασφαλισμένους πόρους χρηματοδότησης, για να μπορέσουμε να περάσουμε από την εγκατάλειψη και την ερήμωση στην άνθιση και στην ανάπτυξη. Κι αυτό το οποίο βλέπετε εδώ, σήμερα, στις πισίνες του ΟΑΚΑ είναι όπως σας είπα ένα μόνο βήμα, ένα μόνο μέρος αυτού του συνολικού σχεδίου. Να κλείσω με μία μεταφορά. Μου έλεγαν -και δεν έχω λόγο να το αμφισβητώ- ότι σε όλες οι πισίνες εδώ, πριν γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες των επισκευών και της παρέμβασης, ήταν πράσινο το νερό. Σήμερα είναι γαλάζιο. Και με την ίδια προσήλωση, με την ίδια έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα, προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών -όχι μόνο των πρωταθλητών μας- των ερασιτεχνών αθλητών, των ατόμων με αναπηρία, αλλά κυρίως των νέων παιδιών, που φοράνε με υπερηφάνεια το εθνόσημο στο στήθος -θα είναι οι επόμενοι πρωταθλητές μας, αυτοί οι οποίοι θα σηκώσουν ψηλά τη γαλανόλευκη- ευχόμαστε ο χώρος αυτός να είναι ένα νέο φυτώριο μεγάλων διακρίσεων για τον ελληνικό αθλητισμό.

