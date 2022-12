Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη Συνάντηση Μητσοτάκη με την προεδρεύουσα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη στο Μέγαρο Μαξίμου – Τι συζήτησαν Με τη νεοεκλεγείσα Προεδρεύουσα στο Τριμελές Συλλογικό Προεδρείο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Zeljka Cvijanovic, συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε το διαρκές ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με έμφαση στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ενταξιακή πορεία της στην Ε.Ε. Οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των πολύ καλών σχέσεων των δύο χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής τους, ιδίως στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την σαφή υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ως στρατηγικό στόχο και βασική προτεραιότητα της χώρας μας στην περιοχή, σύμφωνα με την τεθείσα αιρεσιμότητα και τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Ειδήσεις σήμερα: Κυνηγητό e-αποδείξεων για έκπτωση φόρου έως 2.300 ευρώ Από την Ντόχα, στις φυλακές του Σαιν-Ζιλ η Καϊλή – Οι κατηγορίες, οι ποινές και τα ερωτήματα Φιλίνη VS Μπάρμπα: Το τρολάρισμα και η κόντρα χρόνια δεν κοιτά BEST OF NETWORK 12.12.2022, 18:02 12.12.2022, 15:02 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 20:07 12.12.2022, 20:08 12.12.2022, 17:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )