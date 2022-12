Νέα έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Ευρωβουλή – Την Τετάρτη σε δικαστική ακρόαση η Εύα Καϊλή Οι τέσσερις ύποπτοι θα παρουσιαστούν ενώπιον του προδικαστικού τμήματος, αναφέρει η βελγική Εισαγγελία – Μπήκαν σε γραφεία στην Ευρωβουλή, αναζητώντας νέα στοιχεία για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά Νέες έρευνες έκαναν οι βελγικές αρχές το απόγευμα της Δευτέρας, στο πλαίσιο των χρηματισμών για το σκάνδαλο χρηματισμών από το Κατάρ, κι ενώ η Εύα Καϊλή, ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, και οι άλλοι δύο συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στο «προδικαστικό τμήμα» την Τετάρτη, προκειμένου να κριθεί αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Στην ανακοίνωση των Βέλγων αναφέρεται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στο προδικαστικό τμήμα (σ.σ. «pre-trial chamber»). Στην ουσία, ερμηνεύοντας με βάση τα ελληνικά δεδομένα, πρόκετια για τον ανακριτή, ο οποίος θα κρίνει αν η Εύα Καϊλή θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερη υπό όρους μέχρι τη δίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Βέλγιο ο θεσμός της προφυλάκισης είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που ισχύει στην Ελλάδα. Στο Βέλγιο η προφυλάκιση εφαρμόζεται μόνο για την περίπτωση που ο κατηγορούμενος ενδέχεται να φύγει από τη χώρα και όχι για την πιθανή επανάληψη του εγκλήματος, όπως συμβαίνει στη χώρα μας. Στην ανακοίνωσή της, η βελγική Εισαγγελία ανέφερε ότι η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πάνω από τέσσερις μήνες, για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνεχίζεται. Ήδη από την Παρασκευή, με τη στήριξη των υπηρεσιών ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν «παγώσει» τα πληροφοριακά στοιχεία δέκα κοινοβουλευτικών επιτελείων, προκειμένου να μην εξαφανιστούν. Έρευνες έγιναν και στην Ιταλία χθες, Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, κάτι που έγινε εφικτό με τη στήριξη της Eurojust. Οι βελγικές αρχές κάνουν λόγο για 20 έρευνες από την έναρξη της επιχείρησης. Εξ αυτών, οι 19 έγινε σε σπίτια και μία στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κατασχέθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία: 600.000 ευρώ στο σπίτι ενός υπόπτου, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε βαλίτσα που βρισκόταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Βρυξέλλες και περίπου 150.000 ευρώ σε διαμέρισμα που ανήκει σε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», αναφέρει η ανακοίνωση. Μέχρι στιγμής, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί έξι άτομα, ανακοινώνουν οι βελγικές αρχές. Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων η Εύα Καϊλή και ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζιόρτζιο, βρίσκονται σε καθεστώς σύλληψης. Τι αναφέρουν για την έρευνα στην Εύα Καϊλή Η ανακοίνωση των βελγικών αρχών σημειώνει ότι οι διατάξεις για έρευνες σε σπίτια βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου ποικίλλουν ανάλογα με την εθνικότητα και τον τόπο προέλευσης. Όπως εξηγούν στην ανακοίνωση, σε περίπτωση έρευνας που γίνεται στο Βέλγιο σε Βέλγο ευρωβουλευτή, εφαρμόζονται οι βελγικοί κανόνες ασυλίας που παρέχονται στους Βέλγους βουλευτές. Για να διεξαχθεί έρευνα σε Βέλγιο ευρωβουλευτή, το σύνταγμα του Βελγίου απαιτεί εντολή από τον πρώτο πρόεδρο του εφετείου, κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου ανακριτή και παρουσία του προέδρου του ενδιαφερόμενου σώματος (σε αυτήν την υπόθεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). «Και οι δύο προϋποθέσεις πληρούνταν αυτό το Σαββατοκύριακο. Όλα έγιναν σε άριστη συνεργασία και με την υποστήριξη των υπηρεσιών ασφαλείας της Βουλής. Να σημειωθεί ότι η ύπαρξη αδικήματος “επ’ αυτοφώρω” καθιστά επίσης δυνατόν να ενεργούν, και ιδίως για τη διεξαγωγή ερευνών, ακόμη και σε περίπτωση βουλευτικής ασυλίας», επισημαίνει η ανακοίνωση. Αναλυτικά η ανακοίνωση των αρχών Διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εγκληματική οργάνωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σε υπόθεση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, με επικεφαλής ανακριτή στις Βρυξέλλες, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τέσσερις και πλέον μήνες για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εγκληματική οργάνωση, νέες έρευνες πραγματοποιήθηκαν σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας. Από την Παρασκευή, με την υποστήριξη των υπηρεσιών ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι πόροι ΙΤ δέκα κοινοβουλευτικών επιτελείων έχουν “παγώσει” για να αποτραπεί η εξαφάνιση δεδομένων που είναι απαραίτητα για την έρευνα. Σκοπός της σημερινής έρευνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν η κατάσχεση αυτών των δεδομένων. Υπήρξαν επίσης διαφορετικές αναζητήσεις στην Ιταλία την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου. Αυτή η επιχείρηση κατέστη δυνατή με την υποστήριξη της Eurojust. Συνολικά διεξήχθησαν 20 αναζητήσεις από την έναρξη της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων 19 σε ιδιωτικών κατοικιών και μίας στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κατασχέθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία: 600.000 ευρώ στο σπίτι ενός υπόπτου, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μια βαλίτσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Βρυξέλλες και περίπου 150.000 ευρώ σε διαμέρισμα που ανήκει σε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέχρι στιγμής, για την υπόθεση έχουν προσαχθεί έξι άτομα. Τέσσερα από αυτά, συμπεριλαμβανομένου ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν συλληφθεί. Αυτοί οι ύποπτοι θα παρουσιαστούν ενώπιον του προδικαστικού τμήματος την Τετάρτη. Οι νομικές διατάξεις για τις έρευνες στα σπίτια των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ποικίλλουν ανάλογα με την εθνικότητα και την τοποθεσία τους. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση έρευνας που διενεργείται από το Βέλγιο σε Βέλγο ευρωβουλευτή, πρέπει να εφαρμόζονται οι βελγικοί κανόνες ασυλίας που παρέχονται σε Βέλγους βουλευτές. Για τη διεξαγωγή έρευνας σε Βέλγο βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το βελγικό Σύνταγμα απαιτεί εντολή από τον πρώτο πρόεδρο του εφετείου, κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου ανακριτή και την παρουσία του προέδρου του οικείου σώματος (στην παρούσα υπόθεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Και οι δύο προϋποθέσεις πληρούνταν αυτό το Σαββατοκύριακο. Όλα έγιναν σε άριστη συνεργασία και με την υποστήριξη των υπηρεσιών ασφαλείας της Βουλής. Σημειωτέον ότι η ύπαρξη αδικήματος «επ’ αυτοφώρω» («in flagrante») καθιστά επίσης δυνατό το να ενεργούν, και ειδικότερα τη διενέργεια ερευνών, ακόμη και σε περίπτωση βουλευτικής ασυλίας Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Ο 15χρονος από τη δομή του Βόλου κατέθεσε για ασέλγεια από τον πατέρα Αντώνιο Μανταλένα Καϊλή: Αδυνατώ να πιστέψω τις κατηγορίες – Τα μάθαμε από τα ΜΜΕ Εύα Καϊλή: Στο γκαράζ του σπιτιού στις Βρυξέλλες έπιασαν τον σύζυγό της – Πώς έγινε η επιχείρηση BEST OF NETWORK 12.12.2022, 18:02 12.12.2022, 15:02 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 20:07 12.12.2022, 20:08 12.12.2022, 17:30

