Οικονόμου: Είναι ειρωνικό να κόπτεται για τη διαφάνεια και για την ηθική στην πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ

«Το ότι η κυβέρνηση πέτυχε, μετά από μεγάλη προσπάθεια είναι η αλήθεια, να μειώσει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να φέρει το πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμές ανεκτές για τους πολίτες, να μειώσει ή να κρατήσει σταθερές τις τιμές σε αρκετά βασικά είδη, να ενισχύσει το εισόδημα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και να στηρίξει τις επιχειρήσεις δε σημαίνει ότι οι κρίσεις αδρανοποιήθηκαν ή ότι οι πληγές που έχουν ανοίξει στο κοινωνικό σώμα ιάθηκαν. Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις και ξέρουμε ότι απαιτείται πολύς κόπος και πολύς δρόμος ακόμα προκειμένου να υπερβούμε τη δυσάρεστη διεθνή συγκυρία που επέφεραν η πανδημία και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ωστόσο όπως είπε «τα κόμματα της αντιπολίτευσης παραβλέπουν δύο μείζονα δεδομένα: το κοκτέιλ των διεθνών κρίσεων δεν έχει περιοριστεί στο ελάχιστο και οι μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που δημιουργούνται από αυτά και από την ακρίβεια που δημιουργούν είναι εδώ και απασχολούν το σύνολο των πολιτών, είναι εδώ και απασχολούν το σύνολο της κοινωνίας. Επειδή δεν έχουν τίποτα πια ουσιαστικό να εισφέρουν στα μεγάλα ζωτικά προβλήματα των Ελλήνων κι επειδή ταλανίζονται και από το παρελθόν τους και από το παρόν τους προσπαθούν να αντιπολιτευθούν την κυβέρνηση με μια τακτική που αποδοκιμάζει σύσσωμη η ζώσα και ενεργή κοινωνία: τη βύθιση της πολιτικής ζωής σε έναν βούρκο, στην τοξικότητα και τη μετάθεση της ατζέντας σε θέματα μακριά από την καθημερινότητα των πολιτών και τα πρώτης προτεραιότητα και σημασίας ζητήματα για την πατρίδα». Εξήγησε ότι η πρώτη τους στόχευση έχει να κάνει με την υπόθεση λογισμικών παρακολούθησης και τη λειτουργία της ΕΥΠ σχετικά με τις επισυνδέσεις των τηλεπικοινωνιών, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση από τον περασμένο Αύγουστο κιόλας έχε αναλάβει δραστικές πολιτικές αλλά και νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ριζική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών ακόμη και των συστημικών προβλημάτων στη λειτουργία της ΕΥΠ και η ελληνική Δικαιοσύνη προχωρά στη διερεύνηση της κατάστασης συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ με την αμέριστη συνδρομή όλων των κρατικών αρχών ώστε να διερευνηθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης. «Θυμίζω άλλωστε ότι αυτή ήταν η στάση μας από την πρώτη στιγμή: θεσμική αντιμετώπιση και άμεσες αποφάσεις όπως για παράδειγμα η αντικατάσταση της διοίκησης της ΕΥΠ από τον περασμένο Αύγουστο», τόνισε. Και πρόσθεσε «Κομβικό σκέλος είναι και η ύπαρξη υπόγειων ρυπαρών δικτύων, τα οποία συνεργάζονται με συγκεκριμένα μέσα διοχετεύοντάς τους υλικό που μένει βεβαίως να αποδειχθεί ο βαθμός της αλήθεια του. Ο σκοπός αυτών των κυκλωμάτων είναι η μετατροπή της δημόσιας ζωής σε βούρκο και η επιστροφή σε αλήστου μνήμης εποχές όταν η πολιτική ατζέντα στην Ελλάδα καθορίζονταν από κασέτες». Θα φωτίσουν οι νόμοι, οι θεσμοί και οι αρχές που διαθέτει η Ελληνική Δημοκρατία κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής και «είναι τουλάχιστον ειρωνικό να φαίνεται ότι κόπτεται για τη διαφάνεια και για την ηθική στην πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο κ. Ρουμπάτης, σε πλήρη γνώση του κ. Τσίπρα φαίνεται να διαπραγματευόταν το διάστημα 2016-2019 την αγορά λογισμικών παρακολούθησης προχωρώντας και σε δοκιμή του Pegasus σε ελληνικά τηλέφωνα». Υπογράμμισε επίσης ότι ενώ από το 2017 είχε εντοπιστεί η λειτουργία του Pegasus στην Ελλάδα, λίγες μέρες πριν τις εκλογές του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ αποποινικοποίησε την κατοχή, τη διάθεση και την εμπορία του. Τόνισε ότι «τελικά όπως αποδεικνύεται και εδώ η υποκρισία έχει πρόσωπο». Πρόσθεσε ότι και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο κ. Ανδρουλάκης, αντιδρώντας σπασμωδικά και με εκνευρισμό στην υπόθεση της κ. Καϊλή προέβη σε μια κωμικοτραγική απόπειρα μετάθεσης ευθυνών. Υπενθύμισε ότι η κ. Καϊλή υπήρξε επί πολλά χρόνια πολιτικά συνδεδεμένη με τον κ. Ανδρουλάκη, συμπορεύτηκαν και υπήρξαν στενοί πολιτικοί φίλοι. «Κατανοούμε τη δύσκολη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αλλά η λύση στο πρόβλημά του δεν είναι αυτού του είδους η υποκρισία και οι κωμικοτραγικές διαπιστώσεις και κυρίως η επιλογή του να διαγράφει παλαιότερες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Στο σημείο αυτό τόνισε ότι παρά την απέλπιδα προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να αποσπάσουν την προσοχή από τα σοβαρά προβλήματα αλλά και τις ανεπάρκειές τους «η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πολιτικά στον προηγούμενο αιώνα. Δεν θα ανακοπεί η πορεία προόδου και αναβάθμισης της πατρίδας μας. Το συλλογικό και το πατριωτικό δεν θα υποταχθούν σε καμιά επιδίωξη άλλου είδους απ’ όπου κι αν προέρχεται». Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει εκπληρώσει το σύνολο των δεσμεύσεών της και πως ό,τι πέτυχε το πέτυχε με την κοινωνία στο πλευρό της αλλά κοινοβουλευτικά μόνη της χωρίς τη συμπαράσταση άλλων κομμάτων. Πέρασε στη συνέχεια στον Προϋπολογισμό του 2023 αναφερόμενος στη συζήτηση που θα ξεκινήσει στη Βουλή και αναδεικνύει όπως είπε τη διαφορά με το 2019. Ειδήσεις σήμερα: Δεσμεύεται η περιουσία της Καϊλή στην Ελλάδα – Είχε εταιρεία real estate με τον σύζυγο Μητσοτάκης: Παραλάβαμε 121 άθλιες εγκαταστάσεις – Σήμερα λειτουργούν 31 οργανωμένοι χώροι για μετανάστες Κυνηγητό e-αποδείξεων για έκπτωση φόρου έως 2.300 ευρώ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )