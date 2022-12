Πάνω από 4.000 άτομα στην εκδήλωση Δένδια στο Golf της Γλυφάδας Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί για την ανταλλαγή ευχών ενόψει Χριστουγέννων και με αφορμή την ονομαστική εορτή του υπουργού Εξωτερικών Ανάμεσα σε πλήθος προσωπικών και πολιτικών του φίλων βρέθηκε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο Golf της Γλυφάδας. Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί για την ανταλλαγή ευχών ενόψει Χριστουγέννων και με αφορμή την ονομαστική εορτή του πρώτου σε δημοφιλία υπουργού και σε ψήφους, στο Νότιο Τομέα της Αθήνας (Β3 εκλογική περιφέρεια) του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι το πλήθος που συγκεντρώθηκε για την εκδήλωση του Υπουργού Εξωτερικών γέμισε τόσο την τεράστια εσωτερική αίθουσα, όσο και τον εξωτερικό κήπο που την περιβάλλει, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 4.000 άτομα! Μάλιστα ο κ.Δένδιας χρειάστηκε πάνω από μισή ώρα για να φτάσει από την είσοδο του Golf μέχρι τη μέση της κατάμεστης αίθουσας. Κι άλλη τόση προκειμένου να περιδιαβεί το χώρο και να χαιρετήσει προσωπικά απλούς ψηφοφόρους και επώνυμα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Πρέπει να σας απολογηθώ είναι ότι δεν είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα, όπως είχα υποχρέωση σαν βουλευτής σας, να σας βλέπω συχνά. Αλλά νομίζω, θα μου επιτρέψετε να νομίζω ότι έκανα αυτό που μου δώσατε την εντολή να κάνω. Και εκπλήρωσα αυτό που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου εμπιστεύθηκε να κάνω», εξήγησε ο Νίκος Δένδιας για τα αλλεπάλληλα ταξίδια του που δεν του επιτρέπουν να συναντά συχνά τους πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας. Ειδήσεις σήμερα: Την Τετάρτη κρίνεται η προφυλάκιση της Καϊλή – Άνοιξε το «Κουτί της Πανδώρας» στις ΒρυξέλλεςΟι καταθέσεις οδηγούν τέσσερις στον εισαγγελέα – Ο 15χρονος είπε για ασέλγεια από τον πατέρα Αντώνιο Βροχές και καταιγίδες για σήμερα – Διαφωνούν οι μετεωρολόγοι για τον καιρό των Χριστουγέννων Best of Network 13.12.2022, 12:30 13.12.2022, 11:37 13.12.2022, 10:47 13.12.2022, 10:43 13.12.2022, 09:38 12.12.2022, 11:00

