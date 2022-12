Πέτσας: Το προσεχές διάστημα οι πρωτοβουλίες για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης των Ρομά

«Για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, απαντώντας νωρίτερα σήμερα σε επίκαιρη ερώτηση για την χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών για την ανάπτυξη, βελτίωση, αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης όμβριων και οδοστρωσίας, του οικισμού Αγία Σοφία του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης. «Για πρώτη φορά μετά την υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά, σκοπεύουμε να ξεδιπλώσουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για το κομμάτι της στέγασης και των συνθηκών διαβίωσης, τον τέταρτο πυλώνα αυτής της στρατηγικής, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας και τον γενικό γραμματέα κ. Σταμάτη», είπε ο κ. Πέτσας που είχε κληθεί να ενημερώσει για τις αναγκαίες εργασίες στον οικισμό Αγία Σοφία, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Αμανατίδη. Την δραματική κατάσταση που βιώνουν οι Ρομά στον οικισμό Αγία Σοφία, στον Δήμο Δέλτα της Θεσσαλονίκης, στον οποίο διέμενε και ο 16χρονος που πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε βαρύτατα, ανέδειξε με την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Ο βουλευτής είπε ότι «κατά τραγική ειρωνεία, η επίκαιρη ερώτηση κατατέθηκε μία ημέρα πριν από τον βαρύτατο τραυματισμό του Κώστα Φραγκούλη». Είπε επίσης ότι ζητούμενο είναι η δικαιοσύνη την οποία ζητούν και οι συγγενείς του δεκαεξάχρονου, αλλά και η κοινότητα των Ρομά- όπως και η απόλυτη καταδίκη της βίας». Σε σχέση δε με το αντικείμενο της επίκαιρης ερώτησης, ο Ιωάννης Αμανατίδης είπε ότι ο οικισμός «Αγία Σοφία» της δημοτικής κοινότητας Διαβατών και Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης κατατάσσεται στην κατηγορία Τύπου 2, «Μικτός Καταυλισμός». «Από το 2000 που ήταν 267 κατοικίες, η πυκνότητα των καταλυμάτων και η μορφή τους έχουν μεταβληθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα περίπου 400 κατοικίες, ενώ πολλές οικογένειες διαβούν σε παραπήγματα που δεν καλύπτουν τις ανάγκες ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης». Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε τον βουλευτή ότι έχει υποβληθεί τεχνικό δελτίο που αφορά τη χρηματοδότηση του έργου της κατασκευής νέων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και διαχείρισης των όμβριων υδάτων στην περιοχή, ύψους περίπου 5,8 εκατ. ευρώ. «Είναι ένα έργο σημαντικό, αλλά συνδέεται με τον υπερπληθυσμό στον οικισμό αυτόν στην περιοχή του Δήμου Δέλτα. Αντί για 1.500, περίπου, άτομα που θα μπορούσε να στεγάσει, όλοι οι άνθρωποι που διαβιούν στην περιοχή, μιλούν για έναν υπερπληθυσμό, περίπου τριπλάσιο από τον αριθμό που θα μπορούσε να στεγάσει, περίπου 4.500», είπε ο Στέλιος Πέτσας. «Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε και τα δύο θέματα ταυτόχρονα. Σχεδιάζουμε μαζί με το υπουργείο Εργασίας πρόσκληση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 15 εκατ. ευρώ αρχικά. Σε αυτήν τη διαδικασία των συνθηκών στέγασης και εξυπηρέτησης φυσικά των νέων οικισμών θα μπορεί να υποβάλει ο δήμος ο οποίος επιθυμεί την πρότασή του. Για την περίπτωση του Δήμου Δέλτα θα δούμε ταυτόχρονα, μαζί με τις συνθήκες στέγασης του πληθυσμού, και το θέμα της κατασκευής του δικτύου το οποίο έχει υποβάλει. Έχουμε ένα επαρκές φάκελο χρηματοδότησης. Πιστεύω την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών, θα είμαστε σε θέση να αναρτήσουμε την πρόσκληση», πρόσθεσε. Όπως εξάλλου ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, με την ανάρτηση της πρόσκλησης, οι δήμοι που επιθυμούν θα μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους ενώ θα υπάρξει συνεννόηση και με τον Δήμο Δέλτα και με τη ΔΕΥΑ, η οποία έχει υποβάλει το τεχνικό δελτίο. «Ο συνδυασμός των δύο, πολύ φοβάμαι ότι θα πάει πίσω αυτό που είναι απαραίτητο τώρα. Και το έργο αυτό είναι απαραίτητο. Εάν πάτε -και δεν ξέρω πώς θα το συνδυάσετε- για τη μετεγκατάσταση όπως λέτε, θεωρώ ότι πιθανόν να χαθεί κρίσιμος χρόνος. Αυτό το έργο έπρεπε να είχε γίνει χθες», είπε πάντως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Αμανατίδης. «Είναι ένα θέμα δύσκολο. Δεν είναι θέμα εύκολο και καμία διάθεση τσουβαλιάσματος δεν υπάρχει», απάντησε ο κ. Πέτσας και επισήμανε ότι «για να προχωρήσει η διαδικασία στέγασης σε συνθήκες που να τιμούν τη χώρα μας και τον πολιτισμό της θα πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονα η βούληση των ίδιων των Ρομά, της τοπικής κοινωνίας, του δήμου και φυσικά των δύο υπουργείων που εμπλέκονται, του Εργασίας και του Εσωτερικών». «Εφόσον ο Δήμος Δέλτα το επιθυμεί, εφόσον έχει ετοιμάσει το τεχνικό δελτίο, το οποίο όπως αντιλαμβανόμαστε βασίζεται σε μια μελέτη η οποία δεν υπήρχε στο παρελθόν, και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Εργασίας, το οποίο θα αποτελεί και τον φορέα ο οποίος θα ελέγχει αυτές τις προτάσεις για να τις προχωρήσουμε εμείς στο υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδότηση, νομίζω ότι η απάντησή μου είναι καταφατική, ότι θα προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος, ειδικά για έναν τέτοιο οικισμό με τόσο υπερπληθυσμό», είπε επίσης ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε ότι με αυτόν τον τρόπο, μπαίνει ένα «λιθαράκι», για λύση ενός γενικότερου προβλήματος, δεδομένου ότι τα στοιχεία που έχει το υπουργείο δείχνουν ότι υπάρχουν περίπου εβδομήντα δύο οικισμοί που βρίσκονται σε καταστάσεις που δεν τιμούν τη χώρα, δεν ταιριάζουν σε μια πολιτισμένη προοδευτική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδήσεις σήμερα: Κυνηγητό e-αποδείξεων για έκπτωση φόρου έως 2.300 ευρώ Από την Ντόχα, στις φυλακές του Σαιν-Ζιλ η Καϊλή – Οι κατηγορίες, οι ποινές και τα ερωτήματα Φιλίνη VS Μπάρμπα: Το τρολάρισμα και η κόντρα χρόνια δεν κοιτά

