Παναγιωτόπουλος: Η ΕΥΠ δεν έχει να κάνει με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Να απαντήσει αν ήταν σε γνώση του η παρακολούθηση του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, κάλεσε τον υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης. Στο περιθώριο συζήτησης επίκαιρης ερώτηση του με θέμα «παράνομες διώξεις Αξιωματικών, εκτός οργανικών θέσεων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας», ο Γιάννης Ραγκούσης απευθύνθηκε στον παριστάμενο υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας για το ζήτημα. «Γνωρίζατε ή δε γνωρίζατε ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων; Οφείλετε να πάρετε θέση. Είναι μείζον ζήτημα και για την εθνική ασφάλεια και για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για τη δημοκρατία στη χώρα, να παρακολουθεί η ΕΥΠ τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Το γνωρίζατε; Κι αν ναι, τι κάνατε, για να το αποτρέψετε; Χρησιμοποιήσατε μήπως και το υλικό των παρακολουθήσεων; Εύλογη ερώτηση κι αυτή», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. «Κύριε Ραγκούση, κατά την προσφιλή σας τακτική επιδιώκετε να στρέψετε αλλού τη συζήτηση με αυτό το τελευταίο σκέλος για την παρακολούθηση του Aρχηγού ΓΕΕΘΑ από την ΕΥΠ», ανέφερε και ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και πρόσθεσε: «Ασφαλώς και το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας δεν έχει να κάνει τίποτα μ΄αυτήν την υπόθεση, γιατί η ΕΥΠ δεν έχει να κάνει τίποτα με το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, το ξέρετε. Θέλετε μία απάντηση από εμένα. Μπορεί αύριο, σε μία λίστα ακόμα – δεν ξέρω, στο τέλος όπως είπαμε όλοι θα μπούμε σε αυτή τη λίστα- να είναι κι άλλα πρόσωπα και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας σε παρακολούθηση, όχι από την ΕΥΠ, γενικώς οι παρακολουθήσεις. Τι να κάνουμε; Περιμένουμε το επόμενο τεύχος για να δούμε, όπως με τις κυριακάτικες κάποτε προσφορές των εφημερίδων, το επόμενο κομμάτι της λίστας να σχολιάσουμε και επ’ αυτού. Στην ερώτησή σας, όμως… τι να διαψεύσω, αφού δεν γνωρίζω. Αφού δε γνωρίζω. Και τι σχέση έχω εγώ με τις παρακολουθήσεις; Καμία απολύτως, έτσι;». Από τα έδρανα της αντιπολίτευσης και εκτός μικροφώνου, ο κ. Ραγκούσης σχολίασε την απάντηση του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε τότε στον βουλευτή: «Αν εσείς καταλαβαίνετε πως επιβεβαιώνω (σ.σ. την παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ) όταν λέω ότι δεν γνωρίζω, αυτό είναι η δική σας ιδιότυπη λογική και ιδιότυπη σκέψη». Ειδήσεις σήμερα: Κυνηγητό e-αποδείξεων για έκπτωση φόρου έως 2.300 ευρώ Από την Ντόχα, στις φυλακές του Σαιν-Ζιλ η Καϊλή – Οι κατηγορίες, οι ποινές και τα ερωτήματα Φιλίνη VS Μπάρμπα: Το τρολάρισμα και η κόντρα χρόνια δεν κοιτά

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )