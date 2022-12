Πιερρακάκης: «Καταφέραμε να μετατρέψουμε την ψηφιακή πολιτική σε κοινωνική, αυτή είναι μόνο η αρχή»

Το ελληνικό παράδειγμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στη μετατροπή της ψηφιακής πολιτικής σε κοινωνική, σκιαγράφησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στις εργασίες του επιχειρηματικού – επενδυτικού Φόρουμ του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με θέμα «Συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας 2.0: Επενδύοντας στο μέλλον», που πραγματοποιείται στο Παρίσι. «Το ελληνικό παράδειγμα του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι χαρακτηριστικά ενδιαφέρον και δείχνει πώς μπορεί να γίνει μια τέτοιου τύπου στρατηγική, βάζοντας την τεχνολογία σε δεύτερο ρόλο -ο πρώτος ρόλος είναι ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών, η εκπλήρωση ανθρωπίνων αναγκών-, να κουμπώσει και να συνδυαστεί καλύτερα με την εκπλήρωση μιας ανάγκης, ξανασχεδιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ένα κράτος λειτουργεί και τον τρόπο με τον οποίο ο ιδιωτικός τομέας δύναται να δουλέψει σε μια χώρα, η πρόκληση είναι να μετατρέψεις την ψηφιακή πολιτική και να την κάνεις μια κοινωνική πολιτική. Αυτός ήταν ο στόχος μας ως κυβέρνηση, αυτό ήταν το όραμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό είναι που έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε παραπάνω από τις προσδοκίες μας πολύ σύντομα» ανέφερε συγκεκριμένα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μάλιστα, διεμήνυσε πως αυτή είναι μόνο η αρχή. Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Πιερρακάκης στο πρόγραμμα μικροδορυφόρων που υλοποιεί για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), τονίζοντας θα παίξει καταλυτικό ρόλο συνολικά στο πρότζεκτ του ψηφιακού μετασχηματισμού της πατρίδας μας. Ειδικότερα, αναφερόμενος στη σημερινή του επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), είπε πως «σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα μικροδορυφόρων 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και προσέθεσε: «Αντιλαμβανόμαστε τον χώρο του Διαστήματος ως ακόμη έναν πολύ σημαντικό, στρατηγικό χώρο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό συνολικότερα και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών και την επιτήρηση της Γης και τη χρησιμότητα που μπορεί να υπάρχει, για παράδειγμα, σε μια φωτιά». Εν συνεχεία, περιέγραψε τις ψηφίδες που συνθέτουν το μωσαϊκό της ψηφιακής αλλαγής του τρόπου με τον οποίο το κράτος δουλεύει στην Ελλάδα. Ανέφερε πως τα περασμένα χρόνια μέσα σε ένα πυκνό και σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε μία τριετία, η Ελλάδα κατάφερε να εκτοξεύσει τις ψηφιακές της συναλλαγές, τριπλασιάζοντας τις υπηρεσίες της, εκατονταπλασίασε τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών. «Έχουμε 1.500 υπηρεσίες που το κράτος παρέχει ψηφιακά από 500 που είχαμε το 2019, τις οποίες συγκεντρώσαμε στο gov.gr. Έχουμε 1 δισ. ψηφιακές συναλλαγές φέτος από 8,8 εκατ. το 2018. Έχουμε μια σειρά από μεγάλα έργα τα οποία σχεδιάζαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, απολύτως αναγκαία για τον δημόσιο τομέα της χώρας και για τη διαδικασία με την οικονομική ανάπτυξη και πώς το κράτος μπορεί να είναι καταλύτης αυτής, τα οποία πραγματοποιούνται το ένα μετά το άλλο σε χρόνους ρεκόρ» σημείωσε. Σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες, είπε πως η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες οι οποίες μετέβησαν στα δίκτυα 5ης γενιάς, στις πρώτες τρεις χώρες στην Ευρώπη, καθώς και την κάλυψη με οπτικές ίνες. Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στη συμμετοχή γαλλικών επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. «Έχουμε διδαχθεί ενδιαφέρουσες πρακτικές από το γαλλικό κράτος» ανέφερε, τονίζοντας ωστόσο πως η Ελλάδα είναι σε θέση να μην ζητάει μόνο καλές πρακτικές από άλλα κράτη, αλλά όλο και περισσότερο να ανταποκρίνεται σε αιτήματα των εταίρων για το πώς μπορούν να διδαχθούν και από τη δική της περίπτωση. Σημειώνεται πως το ελληνογαλλικό επιχειρηματικό-επενδυτικό φόρουμ διοργανώνουν στο Παρίσι από κοινού, το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό Επιμελητήριο Παρισίων και η ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εγκαινιάστηκε το 2020 με στόχο τη διεύρυνση της ελληνογαλλικής συνεργασίας σε σειρά κρίσιμων τομέων της οικονομίας και την προώθηση κοινών εγχειρημάτων μεταξύ ελληνικών και γαλλικών εταιρειών. Ενδεικτικά, στην ελληνική επιχειρηματική αποστολή συμμετέχουν επιχειρήσεις από τους κλάδους της ναυτιλίας, της ενέργειας, των κατασκευών, της φαρμακοβιομηχανίας, της τεχνολογίας. Ειδήσεις σήμερα: Με €1.000 κεφάλαιο και έδρα το Κολωνάκι ιδρύθηκε η εταιρεία real estate της Καϊλή Γιάννης Διακογιάννης: Ο sports caster-θρύλος που ονειρευόταν να γίνει τενόρος Συνελήφθη στις Μπαχάμες ο έκπτωτος «βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων» Σαμ Μπάνκμαν Φριντ

