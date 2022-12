«Στέγαση και Εργασία για Αστέγους»: Τι προβλέπει το πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε 42 Δήμους «Εφαρμόζουμε κοινωνική πολιτική στην πράξη» είπε ο Κωστής Χατζηδάκης για το καινοτόμο πρόγραμμα που «δίνει ουσιαστική ελπίδα στη ζωή αυτών των ανθρώπων» Μαίρη Λαμπαδίτη 12.12.2022, 16:22 UPD: 12.12.2022, 16:34 «Το πρόγραμμα “Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους” είναι ένα πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία, γιατί αφορά σε αστέγους, σε συμπολίτες μας που για τον έναν ή για τον άλλον λόγο έφτασαν σε αδιέξοδο και, τελικά, έμειναν άστεγοι και ζητούν μία στήριξη από την Πολιτεία, για να κάνουν μία επανεκκίνηση στη ζωή τους» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης-γνωστοποίησης του προγράμματος, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως είπε, πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς συνδυάζει την παροχή στέγασης και δωρεάν οικοσυσκευής με ευκαιρίες εργασίας. «Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία του προγράμματος, το οποίο δίνει μία ουσιαστική ελπίδα στη ζωή αυτών των ανθρώπων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εργασίας. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων υλοποιεί και άλλες πρωτοβουλίες και, με τον τρόπο αυτό, εφαρμόζει μία κοινωνική πολιτική με αποτύπωμα, μία κοινωνική πολιτική στην πράξη. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εργασίας απαρίθμησε μερικές μόνο από αυτές τις δράσεις, όπως: – Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους πιο ευάλωτους απόμαχους της ζωής. – Ο διπλασιασμός του επιδόματος στέγασης των μαθητών 50 Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με τουλάχιστον 1.000 ωφελούμενους. – Το στεγαστικό επίδομα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε νοικοκυριά τα οποία μισθώνουν την κύρια κατοικία τους, με πόρους σχεδόν 400 εκατ. ευρώ και 280.000 δικαιούχους. – Το πρόγραμμα Προσιτή Κατοικία, με το οποίο θα παράσχουμε οικονομικά προσιτή στέγη, μέσω της ανακαίνισης 70 διαμερισμάτων στον δήμο Αθηναίων και 30 διαμερισμάτων στον δήμο Θεσσαλονίκης, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Κλείνοντας την εισήγησή του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» για την παροχή προσιτής και ποιοτικής στέγης σε 137.000 νέους, νέα ζευγάρια και ευάλωτους συμπολίτες, Πρόγραμμα που περιλαμβάνει άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για νέους και νέα ζευγάρια. Καινοτόμα για την Ελλάδα εργαλεία όπως η κοινωνική αντιπαροχή που εφαρμόζεται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα «Κάλυψη» για τη στέγαση νέων με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Και τα προγράμματα χρηματοδότησης της ανακαίνισης υφιστάμενων κενών κατοικιών, όπως το Ανακαινίζω-Ενοικιάζω. «Μιλάμε για δράσεις, με τις οποίες το κράτος επαναδραστηριοποιείται στην στεγαστική πολιτική- από την οποία απουσίαζε τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια- προς όφελος του κοινωνικού συνόλου», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υλοποίησή τους ξεκινά σήμερα να συζητείται στη Βουλή. Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου που καθιέρωσε το πρόγραμμα με νομοθετική ρύθμιση το 2020 (ν.4756/2020) παρουσιάζοντας το «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» δήλωσε ότι : «Καταπολεμούμε έμπρακτα την αστεγία. Γιατί για εμάς οι άστεγοι δεν είναι αθέατοι! Μέχρι τώρα, όλοι μας είχαμε συνηθίσει σε μεταβατικές λύσεις, όπως τα υπνωτήρια αστέγων, στα οποία οι άστεγοι έχουν την δυνατότητα να κοιμούνται το βράδυ, αλλά να αποχωρούν το πρωί. Επιτέλους με ενεργητικές πολιτικές στοχεύουμε στην πλήρη επανένταξη στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, κάθε συμπολίτη μας που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Γι’ αυτό και μέσα σε δύο χρόνια καταφέραμε να τριπλασιάσουμε τους δήμους που εντάσσονται στο πρόγραμμα καλύπτοντας τους μισούς καταγεγραμμένους άστεγους των μεγάλων αστικών κέντρων, με βάση την τελευταία καταγραφή του 2018. Συνεχίζουμε! Προσκαλούμε όλους τους Δήμους της χώρας μας, να ενταχθούν στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πιο ευάλωτων. Με έργα και όχι με λόγια, προχωρούμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας και της αστεγίας, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω». Η κ. Μιχαηλίδου παρουσίασε στη συνέχεια την πρώτη ενότητα της εκδήλωσης, με θέμα: «Άστεγοι και πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία». Στη συζήτηση συμμετείχαν, η κ. Διονυσία Κρεστού, πρώην άστεγη που ωφελήθηκε από το πρόγραμμα και σήμερα έχει επανενταχτεί πλήρως στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, ο εργοδότης της, κ. Ζήσης Σπυρόπουλος, που συμμετέχει στο πρόγραμμα και συνεχίζει να την απασχολεί και μετά τη λήξη της χρηματοδότησής του, καθώς και η κα. Χριστίνα Ψωρογιάννη, διαχειρίστρια έργου που ανέλυσε τα οφέλη του προγράμματος καθώς και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν κατά την προσέγγιση ανθρώπων που διαβιούν στο δρόμο την επανένταξή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Τη δεύτερη ενότητα της συζήτησης με τίτλο «Υλοποιώντας το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία», συντόνισε ο Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στη συζήτηση συμμετείχαν, ο κ. Νικήτας Κανάκης, επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία» της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟΔΕΠ), ο κ. Φώτης Αδαμόπουλος, ωφελούμενος και πωλητής του περιοδικού δρόμου ΣΧΕΔΙΑ, καθώς και ο κ. Γιώργος Μπάκας, κοινωνικός λειτουργός συντονιστής υπνωτηρίου και street worker της κινητής μονάδας Γιατρών του Κόσμου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Σταμάτης δήλωσε ότι: «Το Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία εντάσσεται στο πλέγμα των δημόσιων πολιτικών που υλοποιούνται για την πρόληψη και καταπολέμηση της αστεγίας, με στόχο την παροχή κατάλληλης στέγης στους ευάλωτους συμπολίτες μας, την ψυχοκοινωνική τους στήριξη και την ενεργή ένταξη τους στην αγορά εργασίας και στον κοινωνικό ιστό. Το Κράτος στέκεται έμπρακτα δίπλα στους συμπολίτες μας που τελούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους, στοχεύοντας στην ενεργή κοινωνική τους συμπερίληψη, η οποία αντανακλά τη φιλοσοφία των πολιτικών μας επιλογών». Ειδήσεις σήμερα:Πέθαναν τρία από τα παιδιά που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Βρετανία Δεσμεύεται η περιουσία της Καϊλή στην Ελλάδα – Είχε εταιρεία real estate με τον σύζυγο Μητσοτάκης: Παραλάβαμε 121 άθλιες εγκαταστάσεις – Σήμερα λειτουργούν 31 οργανωμένοι χώροι για μετανάστες Μαίρη Λαμπαδίτη 12.12.2022, 16:22 UPD: 12.12.2022, 16:34 BEST OF NETWORK 12.12.2022, 18:02 12.12.2022, 15:02 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 20:07 12.12.2022, 20:08 12.12.2022, 17:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )