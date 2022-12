Στο… γήπεδο ο Τσίπρας για το Μουντιάλ: Είμαι πάντα με την Αργεντινή και όχι με τη Βραζιλία

Μια διαφορετική συνέντευξη στους betarades, το γνωστό αθλητικό κανάλι του youtube, παραχώρησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τη σχέση του με το ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ, την απόφαση να αναλάβει το Κατάρ τη μεγάλη αυτή ποδοσφαιρική διοργάνωση, αλλά και το Qatarqate. Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε αρνητική και αυτοεξευτελιστική την απόφαση να πάει το Μουντιάλ στο Κατάρ, καθώς έτσι πάει πίσω το ποδόσφαιρο και η FIFA. Τόνισε πως σε μια χώρα χωρίς ποδοσφαιρική παράδοση και κυρίως σε μία χώρα χωρίς καμία ελευθερία, τελικά ανταμείβονται άλλου είδους ιδιοτέλειες, τις οποίες βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Ύποπτη η επιλογή του Κατάρ Αναφερόμενος στο Qatargate υπογράμμισε πως αντί να αποκλειστεί η Κροατία, αποκλείστηκε η Καϊλή. Σημείωσε δε πως η επιλογή του Κατάρ είναι από τη φύση της ύποπτη. Σε ότι αφορά στην προετοιμασία της διοργάνωσης επισήμανε ότι φτιάχτηκαν 8 στάδια σε συνθήκες γαλέρας με 6500 εργάτες νεκρούς και υποτίμηση κάθε έννοιας ανθρώπινου δικαιώματος. Και ξεκαθάρισε πως αυτό η παγκόσμια κοινότητα και η ποδοσφαιρική κοινότητα δεν μπορεί να το αφήσει έτσι. Ακόμη πρόσθεσε πως μπορεί να βλέπουμε μπάλα, αλλά ζούμε και σ΄ έναν κόσμο και ως εκ τούτου θα πρέπει να βλέπουμε την αδικία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα. Έτσι ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε ότι όταν συμβαίνουν όλα αυτά το να μας λένε ότι το Κατάρ είναι πρωτοπόρος χώρα στα εργασιακά δικαιώματα «σε τρελαίνει» και συμπλήρωσε λέγοντας: «βλέπεις για ποιο λόγο ειπώθηκαν και οργίζεσαι». Σε ότι αφορά στο αν θα πήγαινε να δει από κοντά έναν αγώνα στο Κατάρ ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία σχολίασε πως «δεν μπορείς να κάνεις εμπάργκο στη χαρά και την απόλαυση του ποδοσφαίρου, αλλά δεν θα νομιμοποιούσα το συγκεκριμένο μουντιάλ με την παρουσία μου εκεί». «Ματσάρα» το Αργεντινή – Ολλανδία Μιλώντας γι’ αυτό καθαυτό το αθλητικό γεγονός είπε ότι πρόκειται για ένα μουντιάλ με εκπλήξεις, ενώ χαρακτήρισε «ματσάρα» τον αγώνα Αργεντινή – Ολλανδία. Έκανε, επίσης, ειδική αναφορά στο Μαρόκο που, όπως είπε, τα έβαλε με όλους τους αποικιοκράτες και τους κέρδισε. Εκτίμησε, δε, πως η Αργεντινή θα πάει στον τελικό και πως ο θεός του ποδοσφαίρου το χρωστάει αυτό στον Μέσι που είναι με το “εμείς”, με την ομάδα, και όχι με το “εγώ”. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του Μέσι με τον Ρονάλντο, ανέφερε. Ο Αλέξης Τσίπρας θυμήθηκε ακόμα παλαιότερα Μουντιάλ και αναφέρθηκε στη σχέση του με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. «Θυμάμαι από το ’82. Ήμουν 8 ετών. Τελικός Ιταλίας – Γερμανίας. Ήμουν σε παραθεριστικό μέρος που είχε και πολλούς Γερμανούς και για σπάσιμο ήμουν με την Ιταλία και κερδίσαμε. Οι Ιταλοί που βρισκόταν εκεί μού χάρισαν μια φανέλα του Αντονιόνι με το 10άρι», ανέφερε και πρόσθεσε πως το ’86 «ήταν η χρονιά του θεού της μπάλας, του Ντιέγκο». Όσoν αφορά στην ομάδα που υποστηρίζει, είπε: «Είμαι Αργεντινή και όχι Βραζιλία ίσως γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πολύ σημαντικούς Αργεντίνους παίχτες. Και τώρα για τον Μέσι που είναι με την ομάδα και μπορεί να βγάλει γκολ από εκεί που δεν το περιμένεις». Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε πως παίζει 5×5 και μπάσκετ με φίλους και τώρα με τα παιδιά του και είπε ότι έπαιζε μπάλα πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην αλάνα που έμαθε μπάλα ο Δομάζος. Σημείωσε ότι επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ έγινε μια αδιαμφισβήτητη προσπάθεια να εξυγιανθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο επί των ημερών μας και θύμισε ότι η Θύρα 13 διαδήλωνε έξω από το σπίτι του. «Έχει παραγίνει το κακό στη χώρα μας που αθλητικοί παράγοντες θέλουν να επηρεάζουν την πολιτική», ανέφερε. Για την οπαδική βία είπε πως τα γήπεδα είναι μικρογραφία της κοινωνίας και ότι η βία της καθημερινότητας φτάνει και στα γήπεδα. Εκτίμησε ότι βολεύει τις εξουσίες η εκτόνωση της έντασης σε χώρους χωρίς πολιτικό κόστος αντί για διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις. Μιλώντας για τους υπεύθυνους των φαινομένων της βίας, σημείωσε πως όλοι έχουν ευθύνη: τα σχολεία για το πως διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά, η πολιτεία για τους κανόνες στους αγωνιστικούς χώρους, οι συμπεριφορές των αθλητικών παραγόντων, οι ομάδες για τους ανεξέλεγκτους στρατούς οπαδών, αλλά και το ίδιο το οπαδικό κίνημα. «Όνειρό μου είναι να καθόμαστε δίπλα δίπλα στα γήπεδα φίλαθλοι διαφορετικών ομάδων», υπογράμμισε. Σχετικά με τη θέση που θα έδινε στον σημερινό πρωθυπουργό σε έναν πιθανό ποδοσφαιρικό αγώνα είπε ότι δεν θα έβαζε “τον Μητσοτάκη τέρμα με τίποτα” σε μια 11άδα με πολιτικούς και δεν θα ανέθεται υπουργεία σε αθλητικούς παράγοντες γιατί σήμερα οπως είπε δηκτικά «το πρόβλημα είναι ότι αυτοί αναθέτουν υπουργεία”. Πρόσθεσε ακόμη ότι στη χώρα είναι πρόβλημα το “αν τα πηγαίνεις καλά με τους ιδιοκτήτες των μίντια, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις”. Αναφερόμενος στον Κώστα Φραγκούλη σημείωσε ότι «και οι ζωές των Ρομά αξίζουν εξίσου”, ενώ χαρακτήρισε μεγάλη πληγή για την ελληνική αστυνομία τα ζητήματα εκδημοκρατισμού και εκπαίδευσης. Υπογράμμισε ότι το αίσθημα της Δικαιοσύνης πρέπει να γίνει κυρίαρχο στην ελληνική κοινωνία και να νιώθουν οι πολίτες ότι η πολιτεία λειτουργεί και για όλους και με κανόνες. Για το ζήτημα των υποκλοπών σχολίασε ότι “η οικογένεια Μητσοτάκη τηρεί τα έθιμα” και ότι το σκάνδαλο πέρα από το πόσο κομβικής σημασίας είναι για τη Δημοκρατία θίγει το ατομικό δικαίωμα της ιδιωτικότητας, αν και ο ίδιος δεν ένιωσε προσωπική ανασφάλεια για αυτό γιατί “δεν έχω να κρύψω τίποτα”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Μιλώντας για τη νέα γενιά είπε ότι τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι ανησυχίες της, ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνει τις λέξεις που χρησιμοποιούν, τον ενδιαφέρουν αυτοί που γεμίζουν ένα στάδιο για τον Λεξ. Σημείωσε ότι τα απολίτικα συνθήματα τελικά δεν ενοχλούν την εξουσία. Για την ενασχόληση με την πολιτική εξομολογήθηκε ότι όταν είναι κάποιος σε θέση ευθύνης και στην εξουσία, χάνει χρόνο προσωπικό και χρόνο από την οικογένειά του, αλλά “είναι σημαντικό να αισθάνεσαι ότι κάνεις χρήσιμα πράγματα για την κοινωνία που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων”. Τέλος, ανέφερε ότι δεν παίζει στοίχημα με δεοντολογική αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, αλλά ακόμα και με στοιχηματικούς όρους προέβλεψε ότι οι μετρήσεις θα πέσουν έξω στις εκλογές.

