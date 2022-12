ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 καταψήφισαν το έκτακτο επίδομα 600 ευρώ στους ένστολους

Με ευρύτερη πλειοψηφία αλλά χωρίς την στήριξη των ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜέΡΑ25 εγκρίθηκε η τροπολογία (1516/139) της κυβέρνησης για την παροχή έκτακτου επιδόματος ύψους 600 ευρώ στους ένστολους της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Γιάνη Βαρουφάκη καταψήφισαν την διάταξη η οποία σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση προβλέπει «χορήγηση, στο σύνολο του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022, ύψους 600 ευρώ». Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 40,883 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 35,993 για το ένστολο προσωπικό του Υπουργείου προστασίας του Πολίτη και 4,890 εκατ. ευρώ για το ένστολο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση. Να σημειωθεί επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε αν και η εισηγήτριά του Παναγιώτα Πούλου είχε υποστηρίξει κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση πως το κόμμα της θα ψηφίσει υπέρ της συγκεκριμένης ρύθμισης. Θεοδωρικάκος: Και οι ένστολοι σωφρονιστικοί θα λάβουν το επίδομα των 600 ευρώ Περιλαμβάνονται οι ένστολοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι στην πρόβλεψη χορήγησης του επιδόματος των 600 ευρώ, σύμφωνα με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, Τάκη Θεοδωρικάκο. Μιλώντας στη Βουλή, επί της τροπολογίας του υπουργείου του για τη χορήγηση εφάπαξ επιδόματος 600 ευρώ στους αστυνομικούς και λιμενικούς, η οποία ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας, ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνισε ότι “ένας πολύ μεγάλος αριθμός, που υπηρετεί ως ένστολο προσωπικό στις φυλακές, είναι μέσα στην τροπολογία, και θα πάρουν το επίδομα των 600 ευρώ”. Απαντώντας σε σχετικές παρεμβάσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε επίσης ότι το εφάπαξ επίδομα στο ένστολο προσωπικό του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του Λιμενικού Σώματος είναι “ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης, δεν δεσμεύεται, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει. Δεν υπόκειται σε κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, ούτε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ, και δεν γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ΚΦΕ”. Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι οι δικαιούχοι θα πάρουν 600 ευρώ τώρα, “μία ή δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα”, και ότι το ποσό αυτό θα αποτελεί τμήμα του εισοδήματος τους [..] το οποίο θα δηλωθεί στο φορολογική δήλωσή τους την επόμενη χρονιά. Ειδήσεις σήμερα:Πέθαναν τρία από τα παιδιά που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Βρετανία Δεσμεύεται η περιουσία της Καϊλή στην Ελλάδα – Είχε εταιρεία real estate με τον σύζυγο Μητσοτάκης: Παραλάβαμε 121 άθλιες εγκαταστάσεις – Σήμερα λειτουργούν 31 οργανωμένοι χώροι για μετανάστες

