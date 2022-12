Σύμβουλος Μαργαρίτη Σχοινά: Ψευδείς και παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί για δήθεν «διερεύνησή» του Κατηγορηματικά διαψεύδει ο σύμβουλος επικοινωνίας του Αντιπροέδρου της Κομισιόν τις σχετικές πληροφορίες «Ψευδείς, ανυπόστατοι και παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί για δήθεν «διερεύνηση» του Μαργαρίτη Σχοινά. Χαμένοι στη μετάφραση…» αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Σύμβουλος Επικοινωνίας του Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Βαγγέλης Δεμίρης. Όπως είναι γνωστό, ένα δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Ρεπούμπλικα, την επομένη της σύλληψης της Εύας Καϊλή, επιχείρησε να βάλει «στο κάδρο» του Qatargate τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, με μοναδικό «στοιχείο» κάποιες δηλώσεις του εκεί, με την ευκαιρία του ταξιδιού του για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ψευδείς, ανυπόστατοι και παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί για δήθεν «διερεύνηση» του @Margschinas Χαμένοι στη μετάφραση… — vangelis demiris (@vangelisdemiris) December 12, 2022 Σήμερα, το Politico γράφει ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς έχει μπει στο μικροσκόπιο, με αφορμή τις συγκεκριμένες δηλώσεις που είχε κάνει κατά την διάρκεια της παρουσίας του στο Κατάρ. Constructive meetings today in Doha with Minister of Foreign Affairs H.E. @MBA_AlThani_ and Minister of Labour H.E. Ali bin Samikh Al Marri. The EU and Qatar will continue to broaden our relationship on mobility, skills, labour reform, security and people to people contacts. pic.twitter.com/CGgxrAP2ux — Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 20, 2022 Οι συνεργάτες του Μαργαρίτη Σχοινά τονίζουν επίσης ότι ο Έλληνας Επίτροπος βρέθηκε στην έναρξη του παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ εκ της θέσεώς του – μιας και είναι μεταξύ άλλων αρμόδιος για τα σπόρ και υπογραμμίζουν ότι ταξίδεψε εκεί μαζί με με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ. Σημειώνουν δε ότι δεν θα μπορούσε να μην εκπροσωπηθεί η ενωμένη Ευρώπη στην πρεμιέρα μίας τόσο μεγάλης διοργάνωσης. Ειδήσεις σήμερα:Παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις απειλές του Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας «Έγκλημα πάθους» λέει ο δικηγόρος της 17χρονης για τον φόνο της 22χρονης στο Μαρούσι Μητσοτάκης: Οι περιφέρειες είναι αναπτυξιακός πυλώνας της οικονομίας BEST OF NETWORK 12.12.2022, 18:02 12.12.2022, 15:02 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 20:07 12.12.2022, 20:08 12.12.2022, 17:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )