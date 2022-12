Τουρκία: Οι Τούρκοι βλέπουν την Λέσβο και την Χίο και αναστενάζουν, λέει αναλυτής της Yeni Safak Προκλητικές δηλώσεις από τον δημοσιογράφο της φιλοκυβενητικής εφημερίδας Yeni Safak Χασάν Οζτούρκ – Κατηγόρησε ΗΠΑ και Γαλλία πως στηρίζουν την Ελλάδα και έθεσε θέμα κυριαρχίας των νησιών «Οι Τούρκοι βλέπουν την Λέσβο και την Χίο και αναστενάζουν» σχολίασε προκλητικά ο δημοσιογράφος – αναλυτής της φιλοκυβενητικής εφημερίδας Yeni Safak Χασάν Οζτούρκ. Μιλώντας σε εκπομπή του CNN Turk, και μπροστά σε έναν χάρτη με τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, ο Οζτούρκ κατηγόρησε την Ελλάδα πως : «κάνει κάτι που δεν έχει κάνει από την ίδρυση της», δηλαδή ανέπτυξε σχέσεις με όλες τις γειτονικές χώρες που η Τουρκία έχει προβλήματα υπογράφοντας μαζί τους συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας. «Ένας Τούρκος πολίτης που κάθεται στην Άσσο και βλέπει την Λέσβο, αναστενάζει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι Έλληνες. Ένας Σμυρνιός που βλέπει την Χίο από τον Τσεσμέ, αναστενάζει. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάνε οι Έλληνες» δήλωσε ο Οζτούρκ, θέτοντας ευθέως θέμα κυριαρχίας των νησιών. «Η Αμερική και η Γαλλία με τις οποίες είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ, έμμεσα λόγω των κρίσεων που βιώνουμε με την Ελλάδα, έχουν πάρει θέση εναντίον μας. Τώρα εξοπλίζουν τα νησιά του Αιγαίου και εμείς βάσει των δικαιωμάτων μας που πηγάζουν από τη συνθήκη της Λοζάνης και των Παρισίων, δηλώνουμε πως ανοίγουμε τη συζήτηση για την κυριαρχία τους» δήλωσε. Ο ίδιος υποστήριξε πως η κρίση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, αποτελεί ουσιαστικά κρίση ανάμεσα σε Άγκυρα και … Ουάσιγκτον, εμπλέκοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δήλωσε συγκεκριμένα : «Η Ουκρανία πολεμάει με τη Ρωσία ; Όχι. Η Αμερική η Αγγλία και η Δύση πολεμάνε με τη Ρωσία. Υπό αυτή την έννοια η κρίση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, ουσιαστικά είναι μία κρίση ανάμεσα στην Αμερική και στην Τουρκία. Αυτό όλοι το ξέρουν» κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Την Τετάρτη κρίνεται η προφυλάκιση της Καϊλή – Άνοιξε το «Κουτί της Πανδώρας» στις ΒρυξέλλεςΟι καταθέσεις οδηγούν τέσσερις στον εισαγγελέα – Ο 15χρονος είπε για ασέλγεια από τον πατέρα Αντώνιο Βροχές και καταιγίδες για σήμερα – Διαφωνούν οι μετεωρολόγοι για τον καιρό των Χριστουγέννων BEST OF NETWORK 13.12.2022, 11:30 13.12.2022, 11:37 13.12.2022, 10:47 13.12.2022, 10:00 13.12.2022, 09:38 12.12.2022, 11:00

