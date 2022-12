Τσίπρας: Οι υπουργοί δεν αντιδρούν στις υποκλοπές για να μην χάσουν τη θέση ή γιατί εκβιάζονται από τις παρακολουθήσεις;

Την άποψη ότι παρόλο που τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι αυτά που απασχολούν κυρίως τον κόσμο, οι πολίτες παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία και «αποστρέφουν το βλέμμα με αποτροπιασμό» εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο STAR Κεντρικής Ελλάδας στο πλαίσιο της σημερινής του περιοδείας στη Λαμία. Όπως επανέλαβε, παραπέμποντας στα λεγόμενα των πρώην πρωθυπουργών της παράταξης της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, οι υποκλοπές αποτελούν μια «πρωτοφανή δημοκρατική εκτροπή» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «στοχοποιεί όσους τις αναδεικνύουν» και όσους από την αντιπολίτευση «φωνάζουν ότι δεν είναι ανεκτές». «Αν στο όνομα της οποιαδήποτε κρίσης δεχόμαστε τη συρρίκνωση της δημοκρατίας, δεν απέχει πολύ το να βάλουμε τη δημοκρατία στο απόσπασμα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας όλους τους «δημοκρατικούς πολίτες απ’ όλα τα κόμματα» να ενώσουν τη φωνή και να πουν «ως εδώ». Τόνισε δε, πως «σε οποιαδήποτε φιλελεύθερη ευρωπαϊκή δημοκρατία» αν γινόντουσαν τέτοιες αποκαλύψεις, «δεν θα μπορούσε να σταθεί η κυβέρνηση ούτε λεπτό»- μόνο σε «αυταρχικές χώρες» όπως το Κατάρ. Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει τον ρόλο των παρακολουθήσεων σε υποθέσεις όπως της Εύας Καϊλή, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ότι υπάρχει Σύνταγμα και νόμοι που ορίζουν πώς πρέπει να γίνονται οι παρακολουθήσεις στη βάση θεσμικών εγγυήσεων. «Εδώ είχαμε σωρεία παρανομιών από την πλευρά όσων έθεσαν σε παρακολούθηση το μισό πολιτικό σύστημα, διότι δεν υπήρξε προφανώς κανένας εθνικός λόγος, καμία υποψία ότι θα τελέσουν εγκληματικές πράξεις», σημείωσε και έκανε συγκεκριμένη αναφορά στον κ. Ανδρουλάκη πως «ποτέ δεν μας είπαν τον εθνικό λόγο». Όπως είπε, αυτή η παρακολούθηση πρόλαβε να αποδειχθεί πριν αρχίσουν «να καίνε στοιχεία» και να εκτοξεύουν «απειλές και ποινές φυλάκισης, κραδαίνοντας το απόρρητο». Οι υπουργοί δεν αντιδρούν στις υποκλοπές για να μην χάσουν τη θέση τους ή γιατί εκβιάζονται από τις παρακολουθήσεις; «Είχαμε μια εγκληματική οργάνωση που λειτούργησε στην απόλυτη παρανομία με ευθύνη του πρωθυπουργού που ανέλαβε την ΕΥΠ από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του, διόρισε στη θέση του διοικητή κάποιον που δεν πληρούσε κριτήρια του νόμου και άλλαξε τον νόμο προκειμένου να τον διορίσει, άφησε ως βοηθό εκπληρώσεως τον ανιψιό του, γιατί θεώρησε ότι είναι οικογενειακή υπόθεση, και προχώρησε στην επινοικίαση απ’ ό,τι φαίνεται ενός λογισμικού που είναι παράνομο στη χώρα, έβαλε αστυνομικούς μετακλητούς να χειρίζονται στην ΕΥΠ το λογισμικό και επισυνέδεσε πολιτικούς αντιπάλους, το μισό υπουργικό συμβούλιο, επιχειρηματίες επικεφαλής και κυρίως πρόσωπα που είναι κρίσιμα για τη ροή του δημόσιου χρήματος, όπως τον επικεφαλής των εξοπλιστικών επενδύσεων στο υπουργείο εθνικής άμυνας», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, εκτιμώντας ότι ο στόχος όλων αυτών είναι «προφανής, δηλαδή, να μπορεί να ελέγχει τα πάντα» ο πρωθυπουργός για να «εκβιάζει». Διερωτήθηκε, μάλιστα, αν οι υπουργοί που παρακολουθούνταν, όπως ο κ. Χατζηδάκης, δεν αντιδρούν «επειδή δεν θέλουν να χάσουν τη θέση τους ή επειδή φοβούνται και εκβιάζονται;». Στο πλαίσιο αυτό, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μην ανοίξει η Βουλή μετά τις γιορτές και να πάμε σε πρόωρες εκλογές, καθώς, όπως ανέφερε, ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να «διασφαλίσει πλέον ένα προστατευτικό περιβάλλον» και θα αναγκάζεται να το «βάζει στα πόδια» όπως έγινε πρόσφατα στη Βουλή, γιατί «δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις». Καταλόγισε, επίσης, στον πρωθυπουργό ότι έχει υιοθετήσει τη «θλιβερή εκδοχή» ότι είναι «βλαξ» και ότι «τον κορόιδεψε» ο ανιψιός του, ωστόσο στην πραγματικότητα «δεν είναι βλαξ αλλά ένοχος». Ερωτηθείς εάν θα κάνει πρόταση μομφής, είπε πως δεν το αποκλείει, αν και με αυτό τον τρόπο δεν θα διαλευκάνει την υπόθεση, καθώς μόνο η ελληνική Δικαιοσύνη είναι αρμόδια γι’ αυτό. Η χώρα μας δεν εξάγει προϊόντα, αλλά εξάγει παράνομα λογισμικά και διαφθορά Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στην έρευνα που ξεκίνησε σήμερα για τις εταιρείες που φέρονται να διακινούσαν το παράνομο λογισμικό και στην αποκάλυψη ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε άδεια για να το εξάγουν, κάτι που είχε αρνηθεί ο πρωθυπουργός, σχολίασε πως η χώρα «δεν εξάγει μόνο παράνομο λογισμικό αλλά και διαφθορά» σε άλλες χώρες του εξωτερικού. «Οι τελευταίες αποκαλύψεις του Qatargate δείχνουν ότι αυτό το παλιό πολιτικό σύστημα έχει νέα, λαμπερά πρόσωπα αλλά είναι το ίδιο σύστημα που μας οδήγησε στη χρεοκοπία με τις ίδιες πρακτικές, με την ίδια διαπλοκή, διαφθορά, την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος», είπε προσθέτοντας ότι η μεγάλη διαφορά νε τις χώρες στις οποίες εξάγουμε διαφθορά είναι πως εκεί «λειτουργούν οι θεσμοί». Σχολιάζοντας την υπόθεση της Εύας Καϊλή, σημείωσε πως παρότι ανήκε στο ΠΑΣΟΚ, έπαιξε «πρωτοπόρο ρόλο στο αντιΣΥΡΙΖΑ ρεύμα» και υποστήριζε τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, ενώ εγκάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη γιατί «ανακάλυψε τον Δούρειο Ίππο, αφότου άλωσε την Τροία». Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι η λεηλασία της μεσαίας τάξης για να γεμίζει το πορτοφόλι των ισχυρών Περνώντας στα θέματα της οικονομίας, κατήγγειλε για ακόμα μία φορά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός που «στοχευμένα έχει επιτρέψει» την αισχροκέρδεια για να εφαρμόσει ένα σχέδιο «λεηλάτησης της μεσαίας τάξης» για να «γεμίζει το πορτοφόλι κάποιων». «Δεν έτυχε, πέτυχε», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας. Κληθείς να σχολιάσει τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια προοδευτική και δημοκρατική αλλαγή στον “χάρτη” και από “μπλε” να γίνει “κόκκινος” ή “κοκκινοπράσινος”. Επισήμανε, δε, πως οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση έκανε λάθη που «στενοχώρησαν πολλούς» αλλά ήταν από τις «εντιμότερες κυβερνήσεις», ενώ δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν βγει πρώτος στις εθνικές εκλογές εγγυάται -σε αντίθεση με τη ΝΔ- προοδευτική κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Ειδήσεις σήμερα: Μαργαρίτης Σχοινάς για το Κατάρ: Πήρα δώρο μια μπάλα και ένα κουτί σοκολάτες Qatar Gate: Έφοδος και στο Στρασβούργο, σε γραφείο υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Γιάννης Διακογιάννης: Η αγάπη του για τη Ρίκα Βαγιάνη και η «εικόνα παραίτησης» μετά τον θάνατό της

