Τσίπρας: Στην Ευρώπη συλλαμβάνουν τους επίορκους και στην Ελλάδα απειλούνται αυτοί που αποκαλύπτουν σκάνδαλα

Επίσκεψη στην πόλη της Λαμίας πραγματοποιεί σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας πραγματοποίησε αρχικά περιοδεία στην κεντρική αγορά της Λαμίας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με αρκετούς πολίτες, εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες, να ακούσει τα καθημερινά προβλήματα από την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια, τη μείωση του εισοδήματος και να προτείνει λύσεις. Στη συνέχεια ο κ. Τσίπρας θα έχει σύσκεψη με παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς του νομού στο Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας. Μετά την περιοδεία του στην κεντρική αγορά της Λαμίας ο κ. Τσίπρας απήθυνε σύντομη ανοιχτή ομιλία, αναφέροντας: «Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή. Και θέλω πραγματικά να πω δυο σκέψεις έτσι όπως μου έρχονται περνώντας από την αγορά της Λαμίας, συνομιλώντας με τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη καθημερινά, τη μάχη της επιβίωσης σε πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες. Διότι αυτό που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας σήμερα είναι ένα συναίσθημα βαθιάς αδικίας αλλά – θα μου επιτρέψετε να πω – και απόγνωσης. Διότι αυτό που λείπει και πρέπει να επαναφέρουμε είναι η ελπίδα και η προοπτική για να ξαναγυρίσει η κοινωνική συνοχή στον τόπο. Η χώρα μας δυστυχώς έχει γίνει η χώρα με τις αρνητικές πρωτιές σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε το ακριβότερο ρεύμα, έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς, έχουμε τις μεγαλύτερες ανισότητες. Τώρα τελευταία έχουμε κι ένα ακόμα χαρακτηριστικό πρωτιάς. Εξάγει η χώρα, αλλά δεν εξάγει προϊόντα, εξάγει διαφθορά στην Ευρώπη. Έχουμε αρχίσει να εξάγουμε διαφθορά. Η διαφορά όμως ποια είναι; Η διαφορά είναι ότι στην Ευρώπη υπάρχουν θεσμοί που λειτουργούν, υπάρχει δικαιοσύνη που συλλαμβάνει τους επίορκους, ενώ στην Ελλάδα απειλούνται με σύλληψη αυτοί που αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα και όχι αυτοί που διαπράττουν τα σκάνδαλα. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Φανταστείτε, θα μπορούσε πουθενά αλλού σε οποιαδήποτε φιλελεύθερη δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή δημοκρατία, να σταθεί έστω ένα λεπτό μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός όταν αποκαλύπτεται ότι είχε στήσει ένα παρακύκλωμα παράνομων υποκλοπών και παρακολουθήσεων πολιτικών αντιπάλων, υπουργών, δημοσιογράφων, δικαστών, επιχειρηματιών, ακόμη και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα θα μπορούσαν να σταθούν έστω κι ένα λεπτό; Ίσως μονάχα σε χώρες όπως το Κατάρ θα μπορούσαν να σταθούν. Όχι όμως σε ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνησης όμως του κ. Μητσοτάκη έχει πάει τη χώρα πάρα πολύ πίσω. Το γενικευμένο αίσθημα της αδικίας, της διεύρυνσης των ανισοτήτων, η πολιτική αυτή που μας οδήγησε στη χρεοκοπία πριν από κάποια χρόνια, η πολιτική αυτή που θέλει του φτωχούς να γίνονται φτωχότεροι, τους πλούσιους όμως και τους ισχυρούς να γίνονται ισχυρότεροι είναι μια πολιτική που δεν μας αξίζει. Η διεύρυνση των ανισοτήτων δεν μας αξίζει. Υπάρχει εναλλακτικός δρόμος. Προφανώς και δεν μπορούν να γίνουν θαύματα αλλά μπορεί να επιστρέψει ξανά στη χώρα η δικαιοσύνη. Μπορεί να σταματήσει αυτή η αισχροκέρδεια στις τιμές. Μας λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Η αλήθεια είναι ότι η αισχροκέρδεια είναι made in Greece. Δεν είναι εισαγόμενη. Διότι τούτη την ώρα πραγματοποιείται μια τρομακτική αναδιανομή πλούτου μέσα από τις υψηλές τιμές που βρίσκει κανείς στην αγορά, στο σούπερ μάρκετ, κυρίως, στις υψηλές τιμές στην ενέργεια. Η κυβέρνηση κρατάει ψηλά τον ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προκειμένου να αυξάνει τα δημόσια έσοδα λεηλατώντας τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους για να δίνει κάποιες επιδοτήσεις προκειμένου να διατηρούνται υψηλές οι τιμές από τις ενεργειακές εταιρείες. Να κρατιέται δηλαδή αλώβητη η αισχροκέρδεια. Πιστεύουμε ότι ο τόπος πρέπει να γυρίσει σελίδα και αν κάτι μυρίζει στην ατμόσφαιρα δεν είναι οι εκλογές που έρχονται είτε έτσι είτε αλλιώς, αλλά η ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας και η μεγάλη επιθυμία του Ελληνικού λαού για μια πολιτική αλλαγή, που θα ξαναφέρει στον τόπο τη δικαιοσύνη, που θα σταματήσει την αισχροκέρδεια, τις ανισότητες, θα στηρίξει τους αδύναμους, θα επαναφέρει την κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε και από εδώ από τη Λαμία». Στη συνέχεια της περιοδείας του ο κ. Τσίπρας έχει σύσκεψη με παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς του νομού στο Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας, ενώ θα επισκεφθεί και το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, που θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με εργαζόμενους και ιατρικό προσωπικό. Ειδήσεις σήμερα: Συνελήφθη στις Μπαχάμες ο έκπτωτος «βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων» Σαμ Μπάνκμαν ΦριντΗ κακοκαιρία «χτυπά» δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο – Ασθενείς βροχές σήμερα και στην ΑττικήΔιόρθωσε τη ψήφο του ο ΣΥΡΙΖΑ, τάχθηκε υπέρ των €600 στους ενστόλου

