Χρυσόγονος: Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν είναι προοδευτική δύναμη «Είναι παθολογικό αρχηγοκεντρικό κόμμα», ανέφερε ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «Προοδευτική διακυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει με βασική συνιστώσα αυτής της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ, αυτό θα προϋπέθετε αλλαγή των συσχετισμών δυνάμεων μεταξύ των κομμάτων, να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα είναι θέμα προγραμματικών συγκλίσεων» δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status, ο Κώστας Χρυσόγονος, πρώην ευρωβουλευτής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, συμπληρώνοντας: «Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι κάτι καινούριο στην πολιτική ζωή της χώρας, στελεχωμένο με νέους ανθρώπους, που μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα φέρει μια αλλαγή επί το ευρωπαϊκότερον, να γίνουμε ένα σοβαρό ευρωπαϊκό κράτος. Θέλουμε να μείνουμε στα παραδοσιακά μας; Στο πελατειακό σύστημα, στις προσωπικές σχέσεις και εξυπηρετήσεις, στις παρακολουθήσεις της αντιπολίτευσης από τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες; Αν θέλουμε να μείνουμε σε αυτά, μια χαρά είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι σήμερα, προφανώς δεν είναι προοδευτική δύναμη», είπε ο Κώστας Χρυσόγονος, «είναι ένα παθολογικό αρχηγοκεντρικό μόρφωμα, στην ουσία είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η παρέα του, η οποία ενέχεται και σε διάφορα, με ορεινά οικόπεδα στην Ιθάκη, με κρουαζιέρες στο γιωτ της κ. Παναγοπούλου και άλλα διάφορα, που είναι γνωστά, δεν έχει πλέον δημοκρατική δομή και λειτουργία, με άλλα λόγια για μένα δεν είναι ένας φερέγγυος συνομιλητής, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα. Τώρα, αν αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως αν αλλάξει η ηγεσία; Αν αλλάξει η πολιτική; Βεβαίως τα δύο κόμματα εφάπτονται πολιτικά, αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο κύριος όγκος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ». Ειδήσεις σήμερα: Συνελήφθη στις Μπαχάμες ο έκπτωτος «βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων» Σαμ Μπάνκμαν ΦριντΗ κακοκαιρία «χτυπά» δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο – Ασθενείς βροχές σήμερα και στην ΑττικήΔιόρθωσε τη ψήφο του ο ΣΥΡΙΖΑ, τάχθηκε υπέρ των €600 στους ενστόλου Best of Network 13.12.2022, 12:30 13.12.2022, 11:37 13.12.2022, 10:47 13.12.2022, 10:43 13.12.2022, 09:38 12.12.2022, 11:00

