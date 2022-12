Qatargate: Η Καϊλή λέει ότι τα χρήματα δεν είναι δικά της – Εμπλέκει Μπορέλ, Γιόχανσον και Μετσόλα

Εν αναμονή της αυριανής της ακρόασης από το προδικαστικό συμβούλιο, ερωτηματικό παραμένει η επίσημη στάση της Εύας Καϊλή για τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Ο δικηγόρος της αδερφής της, Μιχάλη Δημητρακόπουλος, μίλησε στο MEGA και σχολίασε τις φωτογραφίες με τα χρήματα, λέγοντας ότι «δεν λένε σε ποιον ανήκουν τα χρήματα, ούτε ποιος τα έδωσε». Το συνολικό ποσό, είπε, είναι από κατασχέσεις χρημάτων από εννέα άτομα, εκ των οποίων κρατούνται τέσσερις, μεταξύ των οποίων και η Εύα Καϊλή. Η ίδια φέρεται να είπε ότι δεν έχει δωροδοκηθεί από το Κατάρ, αλλά και από κανέναν άλλο στη ζωή της, ισχυριζόμενη ότι «τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της δεν έχουν καμία σχέση με εκείνη. «Θα δώσει εξηγήσεις ο σύντροφός της για το ποιον αφορούσαν τα χρήματα» είπε ο κ. Δημητρακόπουλος.. «Τα χρήματα δεν φυτεύονται. Ο σύζυγος ή σύντροφός της τα έβαλε. H κυρία Καϊλή δεν έχει καμία σχέση με τα χρήματα» επανέλαβε. Νωρίτερα, η Εύα Καϊλή εμφανίστηκε να λέει ότι δεν είχε προσωπική ατζέντα για τις χώρες του Κόλπου.Κατά την ευρωβουλευτή, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ και η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον ήταν οι πρώτοι που έθεσαν θέμα, ώστε να ξεκινήσει η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Παράλληλα, η Εύα Καϊλή υποστηρίζει ότι όλα ήταν σε γνώση της προέδρου της Ευρωβουλής, Ρομπέρτα Μέτσολα. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε η κυρία Καϊλή στον κ. Δημητρακόπουλο, ο οποίος μίλησε σχετικά και στον ΑΝΤ1, από το 2019 γίνονταν συζητήσεις από την Κομισιόν και την ΕΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούσε να αναπτύξει εμπορικές σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου, όπως το Κατάρ και το Κουβέιτ. Η ίδια φέρεται να λέει ότι δεν έχει σχέση με τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της, δεν δωροδοκήθηκε και δεν έκανε καμία εξυπηρέτηση στο Κατάρ, ενώ προσέθεσε ότι η υπόθεση δεν είναι ποινική, αλλά πολιτική. Ειδήσεις σήμερα: Μαργαρίτης Σχοινάς για το Κατάρ: Πήρα δώρο μια μπάλα και ένα κουτί σοκολάτες Qatar Gate: Έφοδος και στο Στρασβούργο, σε γραφείο υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Γιάννης Διακογιάννης: Η αγάπη του για τη Ρίκα Βαγιάνη και η «εικόνα παραίτησης» μετά τον θάνατό της 13.12.2022, 20:10 UPD: 13.12.2022, 20:58

