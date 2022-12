Qatargate: Την Τετάρτη κρίνεται η προφυλάκιση της Καϊλή – Άνοιξε το «Κουτί της Πανδώρας» στις Βρυξέλλες Μετά το Κατάρ, το Μαρόκο; – Νέα ονόματα στη λίστα των Εισαγγελέων – Λαμβάνει μέτρα το Ευρωκοινοβούλιο Γεωργία Σαδανά 13.12.2022, 06:27 Διάχυτη είναι πλέον στους διαδρόμους του Στρασβούργου και των Βρυξελλών η αίσθηση ότι η υπόθεση του Κατάρ («Κατάρ-gate»), με την εμπλοκή της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή και πρώην -από χθες- Αντιπροέδρου του ΕΚ, Εύας Καϊλή άνοιξε το «Κουτί της Πανδώρας», δημιουργώντας ισχυρούς τριγμούς στο ευρωπαϊκό εποικοδόμημα. Με την Ελληνίδα ευρωβουλευτή να βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του πολιτικού θρίλερ, το πρώτο προδικαστικό σκέλος της υπόθεσης θα κριθεί την Τετάρτη. Τότε, ο δικαστής θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί ή όχι η Εύα Καϊλή έως ότου ξεκινήσει η δίκη. Υπενθυμίζεται, ότι το βελγικό δίκαιο έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις από το ελληνικό, μια τέτοια σημαντική είναι το καθεστώς της προφυλάκισης. Μακριά από την παραδοσιακά εορταστική Ολομέλεια του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, η Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα έχει δώσει το χώρο της σε έναν βαθύ προβληματισμό για την εξέλιξη των ερευνών, καθώς οι επαφές και οι συνολικές δραστηριότητες τεσσάρων ακόμη Ευρωβουλευτών έχουν μπει στο στόχαστρο των Εισαγγελέων των Βρυξελλών, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa. Επιπλέον, η έντονη δράση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή, Αντόνιο Παντζέρι στο Μαρόκο, ο οποίος φέρεται να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην απόπειρα διείσδυσης του Κατάρ στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, ανοίγει νέους δρόμους στις διωκτικές Αρχές, ιδίως όταν οι επιχειρήσεις για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης εντείνονται, με την πάροδο του χρόνου. «Οι καταγγελίες για διαφθορά σε βάρος της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι άκρως ανησυχητικές», δήλωσε, άλλωστε, χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Εύα Καϊλή, συμπληρώνοντας πως «οι ισχυρισμοί είναι άκρως ανησυχητικοί, πολύ σοβαροί» και επανέλαβε ότι προτείνει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας που θα καλύπτει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Νέα έφοδος Παράλληλα με τις πολιτικές προεκτάσεις, σε νέο γύρο εφόδων και ερευνών προχώρησαν χθες οι αστυνομικές Αρχές του Βελγίου, έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά 20 εφόδους από την περασμένη Παρασκευή σε γραφεία και κατοικίες Ευρωβουλευτών, κοινοβουλευτικών βοηθών και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, οι οποίες επεκτάθηκαν προχθές, Κυριακή και στην Ιταλία. Παράλληλα, «παγωμένα» παραμένουν τα πληροφοριακά συστήματα δέκα κοινοβουλευτικών επιτελείων από τις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου, ώστε να μην υπάρξει απώλεια νευραλγικών στοιχείων, ενώ σφραγισμένα παραμένουν στο κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου τα γραφεία της Εύας Καϊλή και του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Στην «χειρότερη ημέρα» της καριέρας της, όπως εξομολογήθηκε η ίδια χθες, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα απευθύνθηκε σε δραματικούς τόνους προς την Ολομέλεια, σημαίνοντας συναγερμό για το μέλλον του θεσμού. «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται επίθεση. Η ευρωπαϊκή δημοκρατία δέχεται επίθεση. Ο ανοιχτός, ελεύθερος, δημοκρατικός χαρακτήρας των κοινωνιών μας δέχεται επίθεση» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μετσόλα, συμπληρώνοντας πως «είμαστε Ευρωπαίοι. Προτιμούμε να κρυώσουμε από το να ξεπουληθούμε». Δεσμευόμενη, παράλληλα, πως δεν θα υπάρξει «ατιμωρησία» με φόντο την υπόθεση του Κατάρ, η Πρόεδρος του ΕΚ ισχυρίστηκε ότι «δεν θα σκουπίσουμε τίποτα κάτω από το χαλί» στην υπόθεση του Κατάρ, ανακοινώνοντας μια σειρά από πρώτα μέτρα αναχαίτισης τυχόν προσπαθειών επηρεασμού και δωροδοκίας των Ευρωβουλευτών. Ανάμεσά τους: · Διεξαγωγή συζήτησης σήμερα, Τρίτη σχετικά με τις καταγγελίες για χρηματισμό από το Κατάρ και την ευρύτερη ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ακολουθούμενη από ψήφισμα την Πέμπτη. · Επιστροφή της Έκθεσης σχετικά με τις απαλλαγές από την υποχρέωση έκδοσης βίζα για κατόχους διαβατηρίων Κατάρ, Κουβέιτ, Ομάν και Ισημερινού πίσω στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για περαιτέρω συζήτηση, αντί να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, «θα δρομολογήσουμε μια μεταρρυθμιστική διαδικασία για να δούμε ποιος έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μας, πώς χρηματοδοτούνται οι εν λόγω οργανισμοί, ΜΚΟ και άνθρωποι, ποιους συνδέσμους με τρίτες χώρες έχουν, θα ζητήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις συναντήσεις με ξένους παράγοντες και εκείνους που συνδέονται με αυτούς» υποστήριξε η κ. Μετσόλα, σε μια προσπάθεια ανάκτησης μέρους του χαμένου κύρους του θεσμού, μπροστά στη χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της «κάθαρσης», άλλωστε, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές διέγραψαν χθες δια παντός από τις τάξεις τους την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή, Εύα Καϊλή, ενώ επικαλούμενοι το άρθρο 21 του καταστατικού ζητούν άμεσα να κινηθούν οι απαραίτητες θεσμικές ενέργειες ώστε να καθαιρεθεί από την θέση της Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν και τη φωτογραφία της από την ιστοσελίδα του κόμματος. 4 μήνες ερευνών Εν τω μεταξύ, στην υπόθεση επανήλθε χθες με περισσότερες λεπτομέρειες και η Εισαγγελία του Βελγίου, γνωστοποιώντας πως η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πάνω από τέσσερις μήνες, για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ συνεχίζεται. «Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κατασχέθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία: 600.000 ευρώ στο σπίτι ενός υπόπτου, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε βαλίτσα που βρισκόταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Βρυξέλλες και περίπου 150.000 ευρώ σε διαμέρισμα που ανήκει σε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», αναφέρει η ανακοίνωση, «φωτογραφίζοντας» τους Αντόνιο Παντζέρι και Εύα Καϊλή. Εξαιτίας αυτού, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής αναμένεται να βρεθεί αύριο ενώπιον των ανακριτικών Αρχών, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα κριθεί προφυλακιστέα μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης της (σε 1-1,5 χρόνο) ή θα αφεθεί ελεύθερη υπό όρους κι ενώ νέα τροπή παίρνουν οι έρευνες για τη δραστηριότητά της τις τελευταίες ώρες και στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε χθες τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της κ. Καϊλή, του συζύγου της, των γονέων και των άμεσων συγγενικών της προσώπων (λχ. Αδελφών), προκειμένου να εντοπιστούν, αν τυχόν υπάρχουν, χρηματικά ποσά και δώρα που μπορεί να συνδέονται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στις Βρυξέλλες. Στο στόχαστρο των ελληνικών Αρχών έχει τεθεί ακόμη εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν ένα μήνα με αντικείμενο την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων, η οποία εντοπίστηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στο όνομα της Εύας Καϊλή και του συζύγου της. Η εταιρεία έχει έδρα στο Κολωνάκι και την οδό Σκουφά και ήδη δεσμεύθηκε, ενώ πραγματοποιείται έλεγχος για την εν γένει δραστηριότητα της. Κινηματογραφική πλοκή Στην πρωτοφανή για τα ευρωκοινοβουλευτικά χρονικά επιχείρηση, ως κρίσιμο πρώτο βήμα για τα μέλη της ομάδας κατά τη διαφθοράς (OCRC) του Βελγίου με επικεφαλής της τον οικονομικό εισαγγελέα Michel Claise ήταν η κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του συζύγου της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι με όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση να τον ακολουθούν από τη στιγμή που έφυγε από το γκαράζ του σπιτιού και τελικά να τον συλλαμβάνουν, «μια σύλληψη που αποτέλεσε την αρχή συνολικά 16 ερευνών στις Βρυξέλλες και τα περίχωρά τους» όπως γράφει η Le Soir. Αναφερόμενη στον πατέρα της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή, η ίδια εφημερίδα επισημαίνει πως «ο ίδιος και η σύζυγός του ήταν για λίγες ημέρες στις Βρυξέλλες. Ο πεθερός του Φραντσέσκο Τζόρτζι κρατά μια συνηθισμένη βαλίτσα μόνο που ήταν γεμάτη χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Τον προσήγαγε η ομάδα της αστυνομίας». Η βελγική εφημερίδα υποστηρίζει ακόμη ότι μετά από όσα συνέβησαν έξω από το ξενοδοχείο με τον πατέρα της κυρίας Καϊλή, κρίθηκε ότι δεν ίσχυε η ασυλία που απολάμβανε η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Άμεσα αποφασίστηκε η κινητοποίηση μιας ομάδας αστυνομικών που συμμετείχαν στις πρωινές έρευνες, της 9ης Δεκεμβρίου. Μαζί τους ήταν ο επικεφαλής οικονομικός εισαγγελέας της επιχείρησης. Η έρευνα στο σπίτι μιας εκ των 14 αντιπροέδρων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου δεν ήταν προγραμματισμένη. Και αυτή δεν ήταν η πρώτη έκπληξη» αναφέρει το δημοσίευμα. Στο σπίτι της Εύας Καϊλή βρέθηκαν τσάντες και σακίδια με μετρητά. «Αυτά τα ευρήματα τα εντοπίζουμε συνήθως σε έρευνες σπιτιών διακινητών ναρκωτικών» λέει μια πηγή στη Le Soir. «Τα μετρητά είναι σε χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ. Η αστυνομία δεν έχει καταλήξει στο ακριβές ύψος του ποσού καθώς τα χρήματα εστάλησαν για ανάλυση στα εργαστήρια. Αλλά από συγκλίνουσες πηγές προκύπτει με συντηρητικές εκτιμήσεις ότι βρέθηκαν περίπου 600.000 ευρώ στις βαλίτσες του πατέρα της Εύας Καϊλή και 150.000 ευρώ μετρητά στο σπίτι της Ελληνίδας ευρωβουλευτή» προστίθεται στο δημοσίευμα. Η Le Soir επισημαίνει, επίσης, ότι «ακόμα καλύτερα (ή χειρότερα ανάλογα την οπτική) το διαμέρισμα της Εύας Καϊλή ήταν επιπλωμένο με δώρα που είχαν την υπογραφή της χώρας που φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο διαφθοράς: μετάλλια και άλλα πολύτιμα αντικείμενα από το Κατάρ. Τόσα στοιχεία για τα οποία το ζευγάρι Καϊλή-Τζόρτζι και ο πατέρας της Ελληνίδας ευρωβουλευτή έπρεπε να δώσουν εξηγήσεις το Σαββατοκύριακο», όπως αναφέρεται. «Το απόγευμα της Παρασκευής κλαίγαμε από χαρά» αναφέρει μια δεύτερη πηγή κοντά στην έρευνα. «Ακόμα και αν κάνουμε ένα βήμα πίσω από τα γεγονότα, είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που προκαλεί ναυτία», καταλήγει. Γεωργία Σαδανά 13.12.2022, 06:27 BEST OF NETWORK 12.12.2022, 18:02 12.12.2022, 15:02 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 20:07 12.12.2022, 20:08 12.12.2022, 17:30

