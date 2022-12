Αναβολή για τις 22 Δεκεμβρίου πήρε η Καϊλή – Μέχρι τότε παραμένει στη φυλακή Δεν πήγε στο δικαστήριο, εκπροσωπήθηκε από διαφορετικό δικηγόρο ο σύντροφός της 14.12.2022, 15:50 UPD: 14.12.2022, 16:27 35 ΣΧΟΛΙΑ Για τις 22 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η ακρόαση της Εύας Καϊλη για την εμπλοκή στο σκάνδαλο του Κατάρ. Ως τότε παραμένει προφυλακισμένη, ενώ δεν παρέστη στη σημερινή ακροαματική διαδικασία. Οι τρεις συγκατηγορούμενοί της ωστόσο παρέστησαν ενώπιον δικαστικών αρχών. CONFIRMED: Eva #Kaili was not present in court today but her 3 codefendants were here, according to one of the lawyers involved in the case. She had asked for a delay and her hearing will be held on December 22. No explanation as to why. — Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022 Στις 15:30 ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του δικαστηρίου. Σύμφωνα με τις προηγούμενες πληροφορίες,οι κατηγορούμενοι για το Qatar Gate βγήκαν από την πίσω πόρτα του δικαστηρίου ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η ανταποκρίτρια των NYTimes, Monika Pronczuk, μετέδωσε νωρίτερα ότι η κυρία Καϊλή εκπροσωπήθηκε από διαφορετικό δικηγόρο στο δικαστήριο, από τον σύντροφό της Φραντσέσκο Τζιόρτζι. BREAK: The pre-trial hearing for #Kaili and her 3 codefendants is over. They were snuck out the back of the court. No media has seen any of them at all today as far as I’m aware.Still no information about what happened in the pre-trial hearing.— Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022 Υπενθυμίζεται ότι η Εύα Καϊλή, ο σύζυγός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ο πρώην Ιταλός ευρωβουλευτής, Αντόνιο Παντζέρι, και άλλο ένα τέταρτο άτομο το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει κατονομαστεί, κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Δείτε φωτογραφίες με δημοσιογράφους, τηλεοπτικά συνεργεία και φωτογράφους να συνωστίζονται έξω από το κτήριο Το γεγονός, πάντως, ότι χθες, Τρίτη (13/12) η Εύα Καϊλή μεταφέρθηκε στις υπερσύγχρονες φυλακές Χάρεν από τις φυλακές Σεν Ζιλ, όπου τελούσε υπό κράτηση εκλαμβάνεται από μερίδα αναλυτών ως κακός οιωνός για την εξέλιξη της υπόθεσής της. Τα κριτήρια, δε, για το αν η Εύα Καϊλή και τα άλλα τρία άτομα που έχουν συλληφθεί θα παραμείνουν υπό κράτηση είναι τρία. – εάν κριθούν ύποπτοι φυγής, – εάν κριθούν ύποπτοι τέλεσης ίδιων ή παρόμοιων αδικημάτων και – εάν θα έχουν τη δυνατότητα να σβήσουν τα ίχνη τους προκειμένου να αθωωθούν στο δικαστήριο. Όσο για τις ποινές που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας του Βελγίου είναι τρία έως πέντε έτη φυλάκισης, εφόσον αποδειχθούν οι κατηγορίες, δηλαδή και η παθητική δωροδοκία – δωροληψία και η σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η θέση της Εύας Καϊλή Η ίδια η Ευρωβουλευτής μέσω των συνηγόρων της δηλώνει αθώα και υποστηρίζει ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι τα έφερε ο σύντροφός της και, μάλιστα, όταν το έμαθε, ρώτησε ποιανού είναι και αφού πήρε την απάντηση ανήκουν σε κάποιο άλλο πρόσωπό, ζήτησε να απομακρυνθούν. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με την πλευρά της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή τα χρήματα δόθηκαν στον πατέρα της και ήταν αυτά που βρέθηκαν στην κατοχή του έξω από το ξενοδοχείο των Βρυξελλών όπου συνελήφθη την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου πριν τελικά να αφεθεί ελεύθερος. «Όταν έχει κάποιος τόσα χρήματα μπορεί και να μην είναι υποπτο. Θα κριθεί από τα επιχειρήματα που θα παρουσιάσει, δημιουργούνται όμως σκέψεις και γι’ αυτό κρατείται. Κανείς δεν έχει πει ότι προέρχονται από το Κατάρ, δεν έχουν μυρωδία, μπορεί να είναι και από το Κατάρ και από άλλη πηγή. Εάν είναι από το Κατάρ και συνδέονται με την κοινοβουλευτίκή δραστηριότητα της Καϊλή είναι δωροδοκία, εάν δεν συνδέονται δεν είναι ποινικό αδίκημα, δεν υπάρχει ξέπλυμα και άρα δεν υπάρχει κατηγορία» λέει η πλευρά της Εύας Καϊλή. Οι φωτογραφίες ντοκουμέντο Εντωμεταξύ λίγη ώρα πριν την συνεδρίαση του προδικαστικού συμβουλίου από τις βελγικές αρχές δόθηκαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες από τις βαλίτσες και τα κούτια στα οποία είχαν βάλει η Εύα Καϊλή και ο πατέρας της τα περίπου 750.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή τους. Dans le cadre d’un dossier du Parquet Fédéral de suspicions de corruption, visant des personnes actives au sein du Parlement européen, la Police Judiciaire Fédérale a saisi près d’1,5 millions d’euros lors de perquisitions menées en région bruxelloise. pic.twitter.com/2UfK2zNtnm— Police Fédérale (@policefederale) December 14, 2022 Αυτή είναι η δεύτερη φωτογραφία από τις έρευνες των βελγικών Αρχών που δίνεται στη δημοσιότητα, με την πρώτη να παρουσιάζεται το απόγευμα της Τρίτης. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία και φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε η βελγική Le soir συνολικά, περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά ανακαλύφθηκαν στο σπίτι του πρώην Ιταλού ευρωβουλευτή Πιέρ Αντόνιο Παντζέρι και της Ελληνίδας ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή. Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του Παντζέρι στις Βρυξέλλες, οι ερευνητές της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυνομίας είχαν ανακαλύψει περίπου 600.000 ευρώ. Προσθέτοντας τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα της Καϊλή και στο σπίτι της τελευταίας και του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι στις Βρυξέλλες, η τεράστια έρευνα αποκάλυψε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ειδήσεις σήμερα: To μετέωρο βήμα του Ράμα για τη συμφωνία της Ελληνοαλβανικής ΑΟΖ «Μου ξέφυγε», λέει ο ιδιοκτήτης του Ντόγκο Αρτζεντίνο που κατασπάραξε το σκυλάκι Μουντιάλ 2022: Οι ομοιότητες του Μαραντόνα του 1986 με τον Μέσι του 2022 14.12.2022, 15:50 UPD: 14.12.2022, 16:27 35 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 14.12.2022, 18:09 14.12.2022, 18:09 13.12.2022, 10:43 14.12.2022, 10:55 14.12.2022, 16:45 14.12.2022, 16:48

