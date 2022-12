Ασημακοπούλου: Τι ακριβώς περιμένει η Ευρώπη για να απαντήσει αποτελεσματικά στην τουρκική προκλητικότητα;

Την επιθετικότητα της Τουρκίας, ως ευρωπαϊκό ζήτημα, ανέδειξε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου. «Οι βομβαρδισμοί στη Συρία, αλλά και στην κουρδική περιφέρεια του Ιράκ αποδεικνύουν περίτρανα πως η επιθετικότητα της Τουρκίας αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα» ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει «είμαστε εμείς, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, που έχουμε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε την ασταθή και απρόβλεπτη συμπεριφορά ενός γείτονα, που δυστυχώς απέχει παρασάγγας από τις ευρωπαϊκές αξίες και αγνοεί συστηματικά τις επιταγές του Διεθνούς Δικαίου». Η κυρία Ασημακοπούλου υπογράμμισε, επίσης, το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες οι δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας αρκούν, για να αντιληφθεί κανείς ότι «η Τουρκία έχει επιλέξει συνειδητά να δρα, ως κράτος ταραξίας. Ο Ερντογάν έχει εξαπολύσει ουκ ολίγες απειλές εναντίον της πατρίδας μου, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τον στίχο ”θα έρθουμε νύχτα” από το ομώνυμο τραγούδι που συνδέθηκε με τις μαύρες μέρες της εισβολής στην Κύπρο». Χαρακτήρισε δε αυτές τις δηλώσεις ως ένα ψήγμα από την εμπρηστική ρητορική που εκφράζει σε κάθε ευκαιρία, «κουνώντας το δάχτυλο στην Ελλάδα, ακόμα και για ζητήματα όπως το Μεταναστευτικό, όπου είναι η Τουρκία αυτή που δεν τηρεί τα συμφωνημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Αναφερόμενη στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, κατά τη δοκιμή του τουρκικού βαλλιστικού πυραύλου Tayfun, είπε ότι «φαίνεται ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές οι λεονταρισμοί του Τούρκου Προέδρου θα αυξάνονται. Η ανοχή της Ευρώπης, όμως, είναι αυτή που θα έπρεπε να έχει ήδη εξαντληθεί». Τέλος, αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά: «Τι ακριβώς περιμένουμε για να απαντήσουμε αποτελεσματικά πλέον στην τουρκική προκλητικότητα;». Ειδήσεις σήμερα: «Aρπαξαν την περιουσία της μητέρας μου με πλαστή διαθήκη» – Καταγγελία για την Κιβωτό Αυτή την ώρα το δικαστήριο για την προφυλάκιση της Καϊλή Bαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον 16χρονο Ρομά

