Βild: Η Εύα δίνει το «μήλο της ενοχής» στον σύζυγό της Φραντσέσκο Τζιόρτζι

Για την αποφυλάκισή της, η καθαιρεθείσα αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, θα επιρρίψει όλη την ευθύνη στον σύζυγο και πατέρα του παιδιού τους, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, εκτιμούν νομικοί κύκλοι, όπως επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα «Bild». Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής θα ακολουθήσει την ακόλουθη στρατηγική ενώπιον του Εισαγγελέα του Βελγίου, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα. «Θα κατηγορήσει τον σύζυγό της, για τις δεσμίδες χρημάτων που βρέθηκαν στο διαμέρισμά τους στις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να αφεθεί ελεύθερη». Το σχετικό άρθρο, υπό τον τίτλο: «1, 5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά» και υπότιτλο, «Αυτή είναι η δωροδοκία από τον βάλτο της Ε.Ε», σχολιάζει τα ευρήματα των βελγικών αρχών κατά την έρευνά τους στο σπίτι της ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Το δημοσίευμα της «Bild» Νομικοί εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι η 44χρονη Καϊλή θα κατηγορήσει τον σύζυγο και πατέρα του παιδιού της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ο οποίος -όπως και η ίδια- βρίσκεται υπό κράτηση. Η Σοσιαλδημοκράτισσα καθαιρεθείσα αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου φέρεται να δωροδοκήθηκε από το Κατάρ για να επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο προς όφελος του κράτους του Κόλπου. Μέχρι στιγμής, το Κατάρ έχει αρνηθεί όλους τους ισχυρισμούς και δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το θέμα. Από την πλευρά του, ο Έλληνας δικηγόρος Ηλίας Σιδέρης υποστηρίζει στην BILD ότι «Η Εύα θα δώσει το μήλο τον Αδάμ». «Πολλές χώρες δείχνουν επιείκεια όταν «καρφώνουν» τους συνεργούς σας. Το ξέρει και η Εύα», προσθέτει. Οι τρεις δικηγόροι της Καϊλή, υποστηρίζουν πως η ίδια «επιμένει στην αθωότητά της» κι ότι δεν δωροδοκήθηκε από την κυβέρνηση του Κατάρ, γράφει το γερμανικό δημοσίευμα. Ειδήσεις σήμερα: To μετέωρο βήμα του Ράμα για τη συμφωνία της Ελληνοαλβανικής ΑΟΖ «Μου ξέφυγε», λέει ο ιδιοκτήτης του Ντόγκο Αρτζεντίνο που κατασπάραξε το σκυλάκι Μουντιάλ 2022: Οι ομοιότητες του Μαραντόνα του 1986 με τον Μέσι του 2022

