Δόμνα Μιχαηλίδου: Με τον προϋπολογισμό του 2023 εξασφαλίζονται οι κοινωνικές πολιτικές

«Η κυβέρνηση της ΝΔ εξασφαλίζει και με τον προϋπολογισμό του 2023, τις κοινωνικές πολιτικές ως προτεραιότητες, εξισορροπώντας ταυτόχρονα με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Ενισχύουμε την κοινωνική προστασία με δυναμική, στο παρόν, αλλά και στο μέλλον. Στις προκλήσεις απαντά με ρεαλισμό και κοινωνική ευαισθησία, με καθαρό και απόλυτο τρόπο, με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, με μεταρρυθμίσεις και εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας στηρίζοντας την με πράξεις. Με επενδύσεις, με μέτρα ενίσχυσης, αλλά και κανόνες για να κατανεμηθούν δίκαια στη κοινωνία». Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για τα θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπεραμυνόμενη του νέου κρατικού προϋπολογισμού του 2023, κατά τη συζήτηση του στην Ολομέλεια της Βουλής. «Η θωράκιση του κοινωνικού κράτους ήταν από τη πρώτη στιγμή στην ατζέντα των προτεραιοτήτων αυτής της κυβέρνησης για αυτό και οι ενεργητικές της πολιτικές είναι πάντα υπέρ της αποϊδρυματοποίησης και υπέρ των δικαιωμάτων και την προστασία των παιδιών χωρίς διακρίσεις», ανέφερε η κυρία Μιχαηλίδου. «Ο προϋπολογισμός είναι μια δύσκολη άσκηση γιατί η κυβέρνηση καλείται από τη μια να εξασφαλίσει στη πράξη πολιτικές που αφορούν την προστασία της κοινωνίας και από την άλλη τη δημοσιονομική ισορροπία. Αυτό λοιπόν καταφέρνει να το κάνει στη πράξη κάτω μάλιστα από ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις», συμπλήρωσε. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κυρία Μιχαηλίδου, στην προστασία της παιδικής ηλικίας, τονίζοντας ότι «τέθηκε από τη πρώτη στιγμή ως προτεραιότητα, το πρόγραμμα της ανάδοχης οικογένειας με στόχο να βγουν τα παιδιά από το ίδρυμα». «Για 1.100 παιδιά, από τα 2.400 που υπάρχουν σε 144 κοινωνικές μονάδες, βρέθηκαν ανάδοχες οικογένειες και αυτό δεν είναι ρητορική, αλλά πράξη. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης και 360 έφηβοι είναι πλέον απόϊδρυματοποιημένοι και ζουν σε αυτόνομες στέγες. Ήδη ξεκίνησαν να λειτουργούν οι δύο πρώτες στέγες στην Αττική. Υλοποιούμε την απόφαση μας, κανένα βρέφος να μην μείνει εκτός βρεφονηπιακού σταθμού. Χωρίς διακρίσεις, 112.000 βρέφη, 28.000 περισσότερα σε σχέση με πέρσι, έχουν πλήρη πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς με ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης, ενώ παράλληλα τριπλασιάζουμε τις θέσεις βρεφοκόμων», επεσήμανε η κυρία Μιχαηλίδου. Τόνισε ακόμα ότι «στα 3,5 χρόνια κυβέρνησης της ΝΔ, δείχνουμε στη πράξη και όχι ρητορικά ότι η αναπηρία δεν είναι ανημποριά ή ανικανότητα, αλλά είναι παιδιά που ζουν δίπλα μας» και πρόσθεσε ότι «στραφήκαμε στις ενεργητικές πολιτικές με πράξεις και η χώρα αποκτά πλέον στεγαστική προνοιακή πολιτική». «Δεν έχουμε την αυταρέσκεια ότι τα κάναμε όλα. Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Στα 3,5 όμως αυτά χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ αποδείξαμε με πράξεις, ότι οι κοινωνικές πολιτικές είναι εργαλείο ανάπτυξης για το σύνολο των πολιτών. Γιατί ο πλούτος μιας χώρας είναι οι άνθρωποι της. Και σε αυτή την πολιτική βάση συντάχθηκε και ο προϋπολογισμός του 2023», κατέληξε η κυρία Μιχαηλίδου. Ειδήσεις σήμερα: Ελεύθερος ο 40χρονος που κατηγορήθηκε πως ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα γατάκι στη Θεσσαλονίκη Ένταλμα σύλληψης για τον «Μιχάλη» για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό «Aρπαξαν την περιουσία της μητέρας μου με πλαστή διαθήκη» – Καταγγελία για την Κιβωτό

