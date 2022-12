Ενώπιον του Βέλγου δικαστή η Εύα Καϊλή – Κρίνεται η προφυλάκισή της ή μη

Στο Palais du Justice, στις Βρυξέλλες, βρίσκεται η ευρωβoυλευτής Εύα Καϊλή και οι άλλοι τρεις κρατούμενοι για το Qatargate που συγκλονίζει όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ, Έφη Κουστοκώστα το δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή θα προφυλακιστούν.

Σε περίπτωση που ο δικαστής κρίνει ότι είναι προφυλακιστέα, η κατηγορούμενη είχε δικαιώμα να υποβάλει ένσταση, επί της οποίας ο δικαστής θα πρέπει να αποφανθεί εντός 24 ωρών.

The scene outside the courtroom where Eva #Kaili and her 3 co-defendants are expected to arrive imminently. pic.twitter.com/v2U6HpLxoD

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022