Εύα Καϊλή: Από τράπεζα του Βελγίου και πρόσφατα τυπωμένα τα χρήματα που βρέθηκαν σπίτι της

Από τράπεζα του Βελγίου έγινε η ανάληψη μεγάλου μέρους από το 1,5 εκατ. ευρώ που κατέσχεσαν οι Βελγικές αρχές από το σπίτι της Εύας Καϊλή, τον πατέρα της και τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή Παντζέρι. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της L’ Echo, συμπληρώνοντας πως οι αρχές αναζητούν τώρα από ποιες τράπεζες, αλλά και από ποιο πρόσωπο έγινε η ανάληψη των ποσών, καθώς και τον δικαιούχο του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίον ήταν κατατεθημένα. Ακολουθώντας την πρακτική «Follow the money», οι αρχές λένε πως θα εντοπίσουν και την αρχική διαδρομή των χρημάτων, όμως θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να «δεθεί» η υπόθεση. Η εισαγγελία του Βελγίου κλήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, αλλά επικαλούμενη το απόρρητο δεν επιβεβαίωσε, αλλά ούτε και διέψευσε τα γραφόμενα της εφημερίδας. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως κάποια από τα κατασχεθέντα χαρτονομίσματα ήταν καινούργια, τυπωμένα στο Βέλγιο, κάτι που ίσως είναι ένα ακόμη στοιχείο που θα ερευνήσουν οι αρχές. Τέλος από τα κατασχεθέντα χαρτονομίσματα, αλλά και την πλαστική συσκευασία τους, θα ληφθούν δακτυλικά αποτυπώματα και θα συγκριθούν με αυτά των κατηγορουμένων, αλλά και άλλων προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς από το Κατάρ. Η αποκάλυψη για το 1,5 εκατ. ευρώ Συνολικά, περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά ανακαλύφθηκαν στο σπίτι του πρώην Ιταλού ευρωβουλευτή Πιέρ Αντόνιο Παντσέρι και της Ελληνίδας ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή, σύμφωνα με στοιχεία που ήρθαν στο φως την Τρίτη το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του Παντσέρι στις Βρυξέλλες, οι ερευνητές της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυνομίας είχαν ανακαλύψει περίπου 600.000 ευρώ. Προσθέτοντας τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα της Καϊλή και στο σπίτι της τελευταίας και του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι στις Βρυξέλλες, η τεράστια έρευνα αποκάλυψε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας της κ. Καϊλή είχε συλληφθεί από τους ερευνητές στο ξενοδοχείο Sofitel των Βρυξελλών, έχοντας στην κατοχή του μια βαλίτσα γεμάτη μετρητά. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στους ανακριτές και τον ανακριτή να ερευνήσουν το σπίτι της κας Καϊλή χωρίς να ζητήσουν άρση της βουλευτικής ασυλίας. Στην κατοικία της βρέθηκε σημαντικό χρηματικό ποσό σε τσάντες το οποίο και κατασχέθηκε μαζί με πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία πιστεύεται ότι της είχαν δοθεί από αξιωματούχους του Κατάρ. Η Εύα Καϊλή ισχυρίζεται μέσω συνηγόρου πως τα χρήματα δεν είναι δικά της, δίχως ωστόσο να διευκρινίζει σε ποιον ανήκουν. Ειδήσεις σήμερα: To μετέωρο βήμα του Ράμα για τη συμφωνία της Ελληνοαλβανικής ΑΟΖ Ο ανεκπλήρωτος έρωτας, το πάθος για την μουσική και τα λάθη του Γιάννη Διακογιάννη «Μου ξέφυγε», ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης του Ντόγκο Αρτζεντίνο που κατασπάραξε το σκυλάκι

