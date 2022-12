Εύα Καϊλη: Υποστηρίζει πως όταν έμαθε για τα χρήματα είπε στον πατέρα της να τα πάρει από το σπίτι

Τη φράση «σε όλα υπάρχουν απαντήσεις» χρησιμοποίησε το πρωί της Τετάρτης (14/12) ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή περιγράφοντας την υπερασπιστική γραμμή της Ελληνίδας ευρωβουλευτή που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο προφυλάκισης για την υπόθεση Κατάρ-gate. Ειδικά για τη σημερινή διαδικασία για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι η Εύα Καϊλή σημείωσε ότι «υπάρχει απεργία στις Βρυξέλλες και δεν υπάρχει προσωπικό προκειμένου να πάει η Εύα Καϊλή στο δικαστικό μέγαρο. Οι Βέλγοι δικηγόροι της είπαν ότι μπορεί και χωρίς την παρουσία της να γίνει η διαδικασία αλλά εγώ της ότι δεν είναι σωστό αφού εξαρτάται η προσωπική σου ελευθερία να είσαι απούσα». Στο πλαίσιο αυτό είπε, ακόμα, ότι «εγώ πρότεινα να ζητήσουμε αναβολή για την ερχόμενη Τρίτη. Έστειλα μήνυμα στους δικηγόρους της στο Βέλγιο ότι η γνώμη μου είναι να μην γίνει το δικαστήριο χωρίς την παρουσία της. Πρέπει να βλέπει τον δικαστή στα μάτια και να του λέει τα επιχειρήματά της». Όσον αφορά τη θέση της Εύας Καϊλή για τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε ότι «η θέση της είναι ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι τα έφερε ο σύντροφός της και δεν είχε καμία ιδέα και όταν η ίδια το έμαθε, ρώτησε ποιανού είναι, πήρε την απάντηση είπε ότι ανήκουν σε κάποιο άλλο πρόσωπό, το οποίο δεν μπορώ να κατονομάσω λόγω του απορρήτου της διαδικασίας, και ζήτησε να απομακρυνθούν από το σπίτι». «Σε αυτή την προσπάθεια της απομάκρυνσης τα χρήματα δόθηκαν στον πατέρα, αυτά που βρέθηκαν στην κατοχή ήταν στο σπίτι» πρόσθεσε ο κ. Δημητρακόπουλος μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp1b2fh061u1) Ο ίδιος επέμεινε ότι «τα ποσά δεν είναι αυτά που δημοσιεύονται. Η φωτογραφία είναι το σύνολο των χρημάτων που κατασχέθηκε. Το ποσό που αφορά την κυρία Καϊλή και τον σύζυγό της δεν έχει ανακοινωθεί. Η θέση της είναι πως είναι αθώα και δεν έχει σχέση με τα χρήματα». Κατά την εκτίμηση, τέλος, του δικηγόρου της Εύας Καϊλή «αν κριθεί και αξιολογηθεί με νομκούς όριους και προϋποθέσεις πρέπει να αφεθεί ελεύθερη, αν επικρατήσουν πολιτικές σκοπιμότητες κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος». «Όταν έχει κάποιος τόσα χρήματα μπορεί και να μην είναι υποπτο. Θα κριθεί από τα επιχειρήματα που θα παρουσιάσει, δημιουργούνται όμως σκέψεις και γι’ αυτό κρατείται. Κανείς δεν έχει πει ότι προέρχονται από το Κατάρ, δεν έχουν μυρωδία, μπορεί να είναι και από το Κατάρ και από άλλη πηγή. Εάν είναι από το Κατάρ και συνδέονται με την κοινοβουλευτίκή δραστηριότητα της Καϊλή είναι δωροδοκία, εάν δεν συνδέονται δεν είναι ποινικό αδίκημα, δεν υπάρχει ξέπλκυμα και άρα δεν υπάρχει κατηγορία» πρόσθεσε ο δικηγόρος της κυρίας Καϊλή. Επανερχόμενος στο θέμα των χρημάτων ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι «εκείνη την ημέρα (σ.σ. στις 9 Δεκεμβρίου όταν έγινε η επιχείρηση των βελγικών αρχών) έμαθε για τα χρήματα. Ο πατέρας της απομάκρυνε τα χρήματα και εκεί θα ερχόταν ο τελικός αποδέκτης αλλά μέχρι να συμβει αυτό, τον συνέλαβε η αστυνομία. Ο αποδέκτης νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αλλά με επιφύλαξη, κρατείται. Τα χρήματα, το αν είναι δηλωμένα ή όχι θα προκύψει από την έρευνα». Ειδήσεις σήμερα: To μετέωρο βήμα του Ράμα για τη συμφωνία της Ελληνοαλβανικής ΑΟΖ Ο ανεκπλήρωτος έρωτας, το πάθος για την μουσική και τα λάθη του Γιάννη Διακογιάννη «Μου ξέφυγε», ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης του Ντόγκο Αρτζεντίνο που κατασπάραξε το σκυλάκι

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )